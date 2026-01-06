https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/-asgari-ucret-simdiden-eridi-1102523331.html
Asgari ücret cebe girmeden eridi
Asgari ücret cebe girmeden eridi
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu cebe girmeden eriyen asgari ücret oldu.
TÜİK aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Asgari ücretlilerin maaşları yatmadan eridi. 28 bin 75 TL'lik asgari ücretin enflasyon karşısında ne kadarının buhar olduğu belli oldu.Gazeteci Güçlü Özgan, asgari ücret zammının ele geçmeden enflasyon karşısında yaşadığı kaybı Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında değerlendirdi.Özgan, şunları söyledi:
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu cebe girmeden eriyen asgari ücret oldu.
TÜİK aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Asgari ücretlilerin maaşları yatmadan eridi. 28 bin 75 TL'lik asgari ücretin enflasyon karşısında ne kadarının buhar olduğu belli oldu.
Gazeteci Güçlü Özgan, asgari ücret zammının ele geçmeden enflasyon karşısında yaşadığı kaybı Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında değerlendirdi.
“Asgari ücret daha elimize geçmeden eridi. Yüzde 27’lik artışla 28 bin lira seviyesine çıkarılmıştı. Daha elimize geçmeden 500 liralık bir kayıp daha yaşandı. Pek çok sendikanın bu tabloya itirazı var. DİSK, “Asgari ücrete yapılan zam enflasyon farkını dahi karşılamadı” dedi. Asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının da 6 bin 828 liraya yükseldiğini söyledi. Yeni düzenlemeyle 5 bin 971 lira artış geldi. Yani enflasyon kaybını bile karşılamıyor. DİSK, TÜİK’in madde fiyat listesinin açıklamadığını ve veri gizlemeye devam ettiğini söyledi. 65 yaş aylığı 5 bin 390 liraydı. Şimdi ise 6 bin 393 liraya yükseldi. Engelli maaşı 4 bin 300 lirayken 5 bin 100 liraya çıktı.”