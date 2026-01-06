Asgari ücret cebe girmeden eridi

“Asgari ücret daha elimize geçmeden eridi. Yüzde 27’lik artışla 28 bin lira seviyesine çıkarılmıştı. Daha elimize geçmeden 500 liralık bir kayıp daha yaşandı. Pek çok sendikanın bu tabloya itirazı var. DİSK, “Asgari ücrete yapılan zam enflasyon farkını dahi karşılamadı” dedi. Asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının da 6 bin 828 liraya yükseldiğini söyledi. Yeni düzenlemeyle 5 bin 971 lira artış geldi. Yani enflasyon kaybını bile karşılamıyor. DİSK, TÜİK’in madde fiyat listesinin açıklamadığını ve veri gizlemeye devam ettiğini söyledi. 65 yaş aylığı 5 bin 390 liraydı. Şimdi ise 6 bin 393 liraya yükseldi. Engelli maaşı 4 bin 300 lirayken 5 bin 100 liraya çıktı.”