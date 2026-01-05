Yeni nesil suç örgütleri çocukları kullanıyor: Ana motivasyon para

“Bu suç örgütleri nasıl büyüdü? Casperlar örgütü üzerinden konuşmak istiyorum. Örgüt lideri İsmail Atız. Bu örgütlerin İstanbul’un farklı yerlerini yönetme isteği ya da buna yönelik hedefleri var. Bahsi geçen örgütün ise Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece bölgelerinde daha çok faaliyet gösterdikleri yönünde bir bilgi var. 7 cinayet ve 116 ayrı suç eylemi iddianamede yer alıyor. Bizi en çok ilgilendiren kısım ise çocuklar. 15 yaşındaki çocuklar bu eylemlerde kullanılıyor. Silah görüntüleri veya diğer özendirici görüntüler aracılığıyla çocukları içlerine çektiklerini anlıyoruz. Çocuklar bir miktar parayı alıp ayrılırım diye başlıyor belki ama devamında öyle olmuyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar açısından hepimizin hayatını etkileyen durumlar bunlar. Bu durumları haberleştiren gazeteci arkadaşlarımız da tehdit ediliyor. Tehdit eden kişilerin isimleri açık olmasına rağmen bir adım atılabilmiş değil”