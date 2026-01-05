Yeni nesil suç örgütleri çocukları kullanıyor: Ana motivasyon para

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/yeni-nesil-suc-orgutleri-cocuklari-kullaniyor-ana-motivasyon-para-1102490019.html
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu ‘Casperlar’ suç örgütüne yönelik iddianamede yer alan detaylar oldu. 05.01.2026, Sputnik Türkiye
"Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 145'i tutuklu 223 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin yeni detaylarına ulaşıldı. Örgüte üye kazandırma noktasında zorluk yaşanmadığı aktarılan iddianamede, 15-25 yaş arası yaşı küçük ve genç bireylerin, örgütün eylem ve faaliyetlerine katılımının çok kolay olduğu anlatıldı.İddianamedeki detayları ve silahlı suç örgütlerini Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
"Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 145'i tutuklu 223 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin yeni detaylarına ulaşıldı. Örgüte üye kazandırma noktasında zorluk yaşanmadığı aktarılan iddianamede, 15-25 yaş arası yaşı küçük ve genç bireylerin, örgütün eylem ve faaliyetlerine katılımının çok kolay olduğu anlatıldı.
İddianamedeki detayları ve silahlı suç örgütlerini Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
“Bu suç örgütleri nasıl büyüdü? Casperlar örgütü üzerinden konuşmak istiyorum. Örgüt lideri İsmail Atız. Bu örgütlerin İstanbul’un farklı yerlerini yönetme isteği ya da buna yönelik hedefleri var. Bahsi geçen örgütün ise Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece bölgelerinde daha çok faaliyet gösterdikleri yönünde bir bilgi var. 7 cinayet ve 116 ayrı suç eylemi iddianamede yer alıyor. Bizi en çok ilgilendiren kısım ise çocuklar. 15 yaşındaki çocuklar bu eylemlerde kullanılıyor. Silah görüntüleri veya diğer özendirici görüntüler aracılığıyla çocukları içlerine çektiklerini anlıyoruz. Çocuklar bir miktar parayı alıp ayrılırım diye başlıyor belki ama devamında öyle olmuyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar açısından hepimizin hayatını etkileyen durumlar bunlar. Bu durumları haberleştiren gazeteci arkadaşlarımız da tehdit ediliyor. Tehdit eden kişilerin isimleri açık olmasına rağmen bir adım atılabilmiş değil”