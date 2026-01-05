Venezuela'nın modern tarihi

1989'da IMF geldi ve 'daha iyi olmanız için size biraz para verelim' dedi. Gereksiz havalimanları, tüneller yapıldı. Chávez, IMF'nin girişiyle ülkenin defterinin dürüleceğini anladı ve Bolivarcı devrimi başlattı. 2003 ile 2013 arasında yoksulluk oranı yarı yarıya düştü. Ancak yoksulluk azalınca ABD ambargoları başladı.

Petrol, altın ve gümüş satılamaz hale gelince ekonomi çökmeye başladı. Bugün halkın yoksulluk içinde olmasının sebebi, bir gram petrol bile satmalarına izin verilmemesidir. ABD, ülkeyi mutfakta yemek pişirir gibi hazırladı ve Maduro'yu narko-terörizm suçlamasıyla New York'a götürdü. Şu anda Venezuela'da halk sokaklarda kutlama yapıyor.