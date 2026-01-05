https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/venezuelanin-modern-tarihi--1102482381.html
Venezuela'nın modern tarihi
Venezuela'nın modern tarihi
Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ABD tarafından düzenlenen büyük çaplı bir askeri operasyonla yakalandı
ABD Başkanı Donald Trump, Maduro’nun USS Iwo Jima savaş gemisinde gözleri bağlı haldeki fotoğrafını paylaşarak operasyonu duyurdu. Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Venezuela’nın modern tarihini anlattı.Ali Çağatay, Venezuela’nın bir dönem Latin Amerika’nın en zengin ülkesi olduğunu hatırlatarak, petrolün ülke tarihindeki dönüştürücü etkisini anlattı. 1910’lu yıllarda Karakas’ın modern bir görünüm sergilediğini belirten Çağatay, şu ifadeleri kullandı:'Yoksulluk azalınca ABD ambargoları başladı'Ülke ekonomisinin kırılma noktasının 1989 yılında IMF ile tanışması olduğunu belirten Çağatay, Hugo Chávez dönemini ve sonrasındaki ambargo sürecini şu sözlerle özetledi:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
09:18 05.01.2026 (güncellendi: 09:21 05.01.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, Maduro’nun USS Iwo Jima savaş gemisinde gözleri bağlı haldeki fotoğrafını paylaşarak operasyonu duyurdu.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Venezuela’nın modern tarihini anlattı.
Ali Çağatay, Venezuela’nın bir dönem Latin Amerika’nın en zengin ülkesi olduğunu hatırlatarak, petrolün ülke tarihindeki dönüştürücü etkisini anlattı. 1910’lu yıllarda Karakas’ın modern bir görünüm sergilediğini belirten Çağatay, şu ifadeleri kullandı:
Venezuela'nın modern tarihi petrolle başlıyor. 1910'larda petrol bulununca her şey değişti. Venezuela petrolden kaynaklı bir zenginlik içinde yüzüyordu. Karakas'ta New York manzaraları vardı, tangolar çalınıyordu. Ancak bu zenginlik elit kesim ve yabancı şirketler arasında paylaşıldı. 1950'ler ve 70'ler arası petrolün yeniden zenginlik yarattığı, sosyal programların finanse edildiği bir dönemdi.
'Yoksulluk azalınca ABD ambargoları başladı'
Ülke ekonomisinin kırılma noktasının 1989 yılında IMF ile tanışması olduğunu belirten Çağatay, Hugo Chávez dönemini ve sonrasındaki ambargo sürecini şu sözlerle özetledi:
1989'da IMF geldi ve 'daha iyi olmanız için size biraz para verelim' dedi. Gereksiz havalimanları, tüneller yapıldı. Chávez, IMF'nin girişiyle ülkenin defterinin dürüleceğini anladı ve Bolivarcı devrimi başlattı. 2003 ile 2013 arasında yoksulluk oranı yarı yarıya düştü. Ancak yoksulluk azalınca ABD ambargoları başladı.
Petrol, altın ve gümüş satılamaz hale gelince ekonomi çökmeye başladı. Bugün halkın yoksulluk içinde olmasının sebebi, bir gram petrol bile satmalarına izin verilmemesidir. ABD, ülkeyi mutfakta yemek pişirir gibi hazırladı ve Maduro'yu narko-terörizm suçlamasıyla New York'a götürdü. Şu anda Venezuela'da halk sokaklarda kutlama yapıyor.