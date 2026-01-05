‘Suriye ekseni Türkiye’yi yeniden ABD-İsrail hattına bağladı’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/suriye-ekseni-turkiyeyi-yeniden-abd-israil-hattina-bagladi-1102491944.html
Küresel sistem, Soğuk Savaş sonrası kurulan Batı merkezli düzenin çözülme sürecine girdiği bir dönemeçten geçiyor. Derinleşen eşitsizlikler, pazarların daralması ve güç merkezlerinin yer değiştirmesi, dünya siyasetini yeniden sertleşen bloklaşmaların ve askerî rekabetin içine sürüklüyor. ABD öncülüğündeki Atlantik ittifakı, küresel liderliğini korumak için yeni çevreleme ve silahlanma stratejilerine yönelirken Çin ise her şeye rağmen yükselişini sürdürüyor.Bu küresel kırılma hattı, Orta Doğu’da iç içe geçmiş kriz alanları yaratıyor. Kürt meselesinden Suriye’nin anayasal geleceğine, İsrail-Türkiye ilişkilerinden Afrika Boynuzu’ndaki jeopolitik hamlelere kadar uzanan geniş bir alanda, bölgesel sorunlar artık tekil başlıklar olmaktan çıkıp küresel güç mücadelesinin parçaları haline gelmiş durumda.Ortaya çıkan tablo, yalnızca dış politikayı değil, iç siyaseti de belirleyen çoklu bir kriz konjonktürüne işaret ediyor. Suriye ve Ukrayna başta olmak üzere arabuluculuk rolüne giren ABD ise henüz bir ‘başarı’ elde edebilmiş değil.2025’in çıktılarını ve bu yılki beklentileri Doç. Dr. Fatih Yaşlı ile konuştuk.‘Batı hegemonyası zayıflarken Çin yükseliyor’Doç. Dr. Yaşlı’ya göre kapitalizmin yaşadığı bunalım, askerileşmeyi ve sağ popülist liderlerin yükselişini hızlandırıyor. Batı’nın küresel hegemonyasının aşınmasının Çin’in yükselişiyle bağlantılı olduğunu belirten Yaşlı, bu güç kaymasının Atlantik İttifakı içinde yeni gerilimler yarattığını ve ABD’nin Çin’e karşı bir ‘çevreleme’ siyaseti izlemeye hazırlandığını ifade etti:‘Suriye’deki tablo en çok İsrail’in çıkarına’Türkiye’nin dış politikasının Trump’ın dönüşü beklentisiyle Suriye merkezli olarak yeniden ABD ile uyumlandığını dile getiren Doç. Dr. Yaşlı, ortaya çıkan tablonun bölgesel düzeyde en çok İsrail’in çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladı:‘İç süreç Suriye’ye endekslenirken belirsizlik derinleşiyor’Doç. Dr. Yaşlı’ya göre Türkiye’de PKK’nın tasfiyesine dönük başlatılan yeni süreç, Suriye’deki gelişmelere paralel ilerlemedi. 10 Mart’ta SDG ile HTŞ arasında imzalanan mutabakatın sahada hayata geçmediğini belirten Yaşlı, YPG’nin silah bırakmaya yanaşmadığını, esas tartışmanın ise askeri entegrasyondan ziyade yeni Suriye’nin anayasal çerçevesi ve Kuzeydoğu Suriye’nin statüsü olduğunu vurguladı:‘Orta Doğu’nun stabil hale getirilmesi gerekiyor’Doç. Dr. Yaşlı, ABD’nin süreci hızlandırma baskısının, İran’daki iç gerilimler ve İsrail’in olası saldırı hesaplarıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Trump’ın İran halkını ‘koruma’ söylemini kibirli ve müdahaleci bulan Yaşlı, bu aceleciliğin Orta Doğu’yu Çin ile rekabet bağlamında ‘stabilize etme’ arayışından kaynaklandığını ve yeni çözüm sürecinin de bu bölgesel hesapların parçası olduğunu ifade etti:‘İsrail ve Türkiye Atlantik safında, Somaliland jeopolitik açıdan önemli’İsrail’in Somaliland’ı tanımasının ardından Türkiye ile gerilim iddialarına da değinen Yaşlı, iki ülkeyi ‘aynı safta’ nitelendiriyor. Yaşlı; Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail ittifakını, iktidarın politikalarının tetiklediği görüşünde:
‘Suriye ekseni Türkiye’yi yeniden ABD-İsrail hattına bağladı’
13:59 05.01.2026 (güncellendi: 15:01 05.01.2026)
Doç. Dr. Fatih Yaşlı’ya göre Türkiye’nin dış politikası Trump’ın dönüşüyle Suriye ekseninde yeniden ABD ile uyumlanırken, bu tablo bölgesel dengeleri İsrail lehine şekillendiriyor. Ankara ile Tel Aviv’in çıkarlar noktasında aynı hatta buluştuğunu ifade eden Yaşlı, iki ülke arasında gerilim yaratacak tek etkenin Filistin meselesi olduğu görüşünde.
Küresel sistem, Soğuk Savaş sonrası kurulan Batı merkezli düzenin çözülme sürecine girdiği bir dönemeçten geçiyor. Derinleşen eşitsizlikler, pazarların daralması ve güç merkezlerinin yer değiştirmesi, dünya siyasetini yeniden sertleşen bloklaşmaların ve askerî rekabetin içine sürüklüyor. ABD öncülüğündeki Atlantik ittifakı, küresel liderliğini korumak için yeni çevreleme ve silahlanma stratejilerine yönelirken Çin ise her şeye rağmen yükselişini sürdürüyor.
Bu küresel kırılma hattı, Orta Doğu’da iç içe geçmiş kriz alanları yaratıyor. Kürt meselesinden Suriye’nin anayasal geleceğine, İsrail-Türkiye ilişkilerinden Afrika Boynuzu’ndaki jeopolitik hamlelere kadar uzanan geniş bir alanda, bölgesel sorunlar artık tekil başlıklar olmaktan çıkıp küresel güç mücadelesinin parçaları haline gelmiş durumda.
Ortaya çıkan tablo, yalnızca dış politikayı değil, iç siyaseti de belirleyen çoklu bir kriz konjonktürüne işaret ediyor. Suriye ve Ukrayna başta olmak üzere arabuluculuk rolüne giren ABD ise henüz bir ‘başarı’ elde edebilmiş değil.
2025’in çıktılarını ve bu yılki beklentileri Doç. Dr. Fatih Yaşlı ile konuştuk.
‘Batı hegemonyası zayıflarken Çin yükseliyor’
Doç. Dr. Yaşlı’ya göre kapitalizmin yaşadığı bunalım, askerileşmeyi ve sağ popülist liderlerin yükselişini hızlandırıyor. Batı’nın küresel hegemonyasının aşınmasının Çin’in yükselişiyle bağlantılı olduğunu belirten Yaşlı, bu güç kaymasının Atlantik İttifakı içinde yeni gerilimler yarattığını ve ABD’nin Çin’e karşı bir ‘çevreleme’ siyaseti izlemeye hazırlandığını ifade etti:
“Küresel ölçekteki analizler, kapitalizmin 2008’deki krizden çıkmayı başaramadığı ve dünyanın şu anki manzarasının Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasındaki döneme benzediği yönünde. Kapitalizmin tarihsel olarak krizlerden kaçtığını ve bu krizi çoğu zaman savaşla taçlandırdığını biliyoruz. Önümüzdeki yıllarda üçüncü bir dünya savaşının çıkacağından bahsetmiyorum ama küresel ölçekte ciddi bir militarizasyonla ve askerileşmeyle karşı karşıyayız. Bu da pazarların daralmasıyla ve Batı hegemonyası zayıflarken Çin’in hegemonik güç olarak tarih sahnesine çıkmış olmasıyla ilgili. Atlantik İttifakı’nın kendi içerisinde, Soğuk Savaş sonrası yepyeni bir gelişme yaşanıyor. Trump Doktrini, Batı Avrupa’yı çok önemsemeyen ve bir medeniyet krizi gören, Batı’nın kendisini savunması gerektiğini söyleyen bir yaklaşım üzerine kurulu. Burada da bir kriz var. Kapitalizmin dünyada hegemonik bunalım içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Bu durum bir yandan militarizasyonu, askerileşmeyi bir yandan da Trump gibi liderlerin dünyanın farklı yerlerinde giderek yükselişini beraberinde getiriyor. Kapitalizmin küresel ölçekte yarattığı eşitsizlikler hem göç hem iklim meselesini ciddi anlamda tetikliyor. ABD’nin başını çektiği sistem, istese iklim krizini de göç krizini de dünyadaki gelir dağılımı eşitsizliğini de görece düzelterek bir nebze de olsa önleyebilir ama bunu tercih etmiyorlar. Bu da dünyada sosyalist sol ve devrimci hareketlerin zayıfladığı bir konjonktüre tekabül ettiği için ırkçılığı, milliyetçiliği, askerileşmeyi beraberinde getiriyor. Genel olarak bir kriz tablosu var.
Trump barış getirdiğini, savaşı bitirdiğini iddia etse de öyle olmadığını görüyoruz. ABD’nin açıkladığı Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde Rusya ve Çin askeri hasım olarak tarif edilmese de ABD’nin uzun vadede Japonya, Avustralya ve Güney Kore’yi de işin içine katarak Çin’e karşı ticaret savaşı ve silahlanma politikaları ile çevreleme siyaseti izleyecek gibi duruyor. Tablo pek iç açıcı gözükmüyor. Trump’ın ekonomi politikasında uluslararası kapitalizmin küreselci yöneliminden ziyade ulusalcı yönelim var. Trump, finans sektöründen ziyade fosil sektörü dediğimiz fraksiyonun bir temsilcisi. Bu Trump’ın neoliberalizm düşmanı, antikapitalist olduğu anlamına gelmiyor. Sağ popülist iktidarlar her zaman dünyadaki adaletsizlikleri sorguluyormuş gibi yaparlar, retoriği bunun üzerine kurarlar ama Trump’ın da demokratlar gibi Amerikan sermayelerinin temsilcisi olduğunu ve Amerikan emperyalizminin yöneticisi olduğunu görmek durumundayız.”
‘Suriye’deki tablo en çok İsrail’in çıkarına’
Türkiye’nin dış politikasının Trump’ın dönüşü beklentisiyle Suriye merkezli olarak yeniden ABD ile uyumlandığını dile getiren Doç. Dr. Yaşlı, ortaya çıkan tablonun bölgesel düzeyde en çok İsrail’in çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladı:
“Türk dış politikasının son bir buçuk iki senesi ‘Trump yeniden iktidara gelecek mi?’ sorusu üzerine kuruluydu. Biden ile Erdoğan pek iyi anlaşamadı, Biden Erdoğan’a randevu vermekten kaçındı. Trump ile böyle olmayacağı varsayılıyordu. Trump ve Erdoğan iki popülist figür olarak karşı karşıya gelecek işler de yaptılar ama mizaçlarının birbirine uyduğu iddiası üzerinden de iyi anlaşacakları varsayıldı. Trump’ın iş başına gelmesinden hemen önce Suriye’deki Esad yönetimi cihatçılar tarafından devrildi. ABD ve Batı’nın burada dahli vardı ve bundan memnuniyet duydular. Türkiye bunun üzerinden ABD ile bölgesel ilişkilerini Suriye’ye bir kez daha endekslemiş oldu. Trump, ‘Erdoğan’ın Suriye’de binlerce yıldır yapılamayan şeyi yaptığını, bununla övünmediğini ancak övünmesi gerektiğini’ söyledi. Netanyahu ile buluşmasında da İsrail ile Türkiye’nin barışması gerektiğini anlatırken ‘Daha ne yapsın?’ anlamına gelecek şekilde ‘O adam Suriye’de çözülmeyen sorunu bizim için çözdü’ dedi. Suriye’de HTŞ yönetimi iş başına geldikten sonra en karlı çıkan ülke İsrail oldu. Direniş ekseninin en önemli halkası çöktü. İran, Suriye’den çıktı. Golan Tepeleri’nin statüsü neredeyse resmileşmiş durumda. Tamamen istikrarsızlığa gömülmüş, İsrail için tehdit olmayan bir Suriye var artık. Bu değişiklikten de en çok İsrail memnundur diye düşünüyorum. Bunda da AKP Türkiye’sinin yeni Osmanlıcı politikasının ciddi bir rolü var.”
‘İç süreç Suriye’ye endekslenirken belirsizlik derinleşiyor’
Doç. Dr. Yaşlı’ya göre Türkiye’de PKK’nın tasfiyesine dönük başlatılan yeni süreç, Suriye’deki gelişmelere paralel ilerlemedi. 10 Mart’ta SDG ile HTŞ arasında imzalanan mutabakatın sahada hayata geçmediğini belirten Yaşlı, YPG’nin silah bırakmaya yanaşmadığını, esas tartışmanın ise askeri entegrasyondan ziyade yeni Suriye’nin anayasal çerçevesi ve Kuzeydoğu Suriye’nin statüsü olduğunu vurguladı:
“Suriye ile ilişkileri belirleyen esas mesele rejim değişikliğiydi ancak orada Türkiye iç politikasını ilgilendiren bir çözüm süreci gündemi de var. Türkiye 2024’ün sonlarında yeni bir süreç başlattı, Öcalan ile görüşmeler başladı. Öcalan 27 Şubat’ta bir çağrı yaparak örgütün kendisini feshetmesi gerektiğini söyledi. Örgüt bir süre sonra toplanarak kararını duyurdu, PKK’nın tarihsel olarak misyonunu tamamladığı söylendi. Bunun karşılığında da devletten birtakım adımlar atması istendi. Dağdan inişin yasal çerçevesinin sağlanması gerektiği söylendi ancak biz 2025’i kapatırken hala bu yasal çerçeveye sahip değildik. 27 Şubat’tan iki hafta sonra 10 Mart’ta SDG ile HTŞ yönetimi Şam’da bir mutabakat imzaladı ve Türkiye’de PKK’nın tasfiyesiyle YPG’nin yeni rejimin ordusuna entegrasyonunun paralel ilerleyeceği düşünüldü. Ancak işler beklendiği ölçüde gitmedi. Türkiye’de komisyon kuruldu, siyasi partiler raporlarını hazırladılar. Hala bir ortak rapor çıkmadı, bu ay içerisinde çıkacağına dair iddialar var. Partilerin raporlarında birbirine benzemedikleri görülüyor. Asgari müştereklerde birleşecekleri ortak bir raporu ne kadar çıkarabilecekleri bir soru işareti.
10 Mart Mutabakatı da Suriye’de hayata geçmedi. YPG, silah bırakmaları durumunda başlarına gelebilecek şeylere dair endişelerini dile getirdiler. Dürzi ve Alevilerin başlarına gelene de baktıklarında silah bırakmayacakları anlaşılıyordu. ‘IŞİD karşıtı koalisyon’ adı altında Amerika ile kurdukları ittifak, Amerika’nın küçük de olsa askeri gücünü Kuzey Suriye’de bulunduruyor olması ve Pentagon ile ilişkiler HTŞ karşısında görece ellerini rahatlatıyor. Dolayısıyla bir silah bırakmadan söz edemiyoruz. Belki birkaç ay içerisinde entegrasyondan ziyade HTŞ ordusuna tümen ve tugay düzeyinde entegrasyon olabilir ama oradaki mesele sadece askeri entegrasyon değil. Esas tartışma yeni Suriye’nin anayasal çerçevesinin nasıl şekilleneceği ve Kuzeydoğu Suriye’nin statüsünün ne olacağı. Askeri entegrasyon ancak bu işin bir parçası olarak görülebilir. Türkiye bütünüyle içerdeki meseleyi dışarıya endeksleyen bir tutum sergilemeye başladı. Sürecin başını çektiği belirtilen MHP’liler dahi SDG’ye verilen sürenin dolduğunu söylemeye, ‘Ya entegrasyon ya operasyon’ demeye başladı. Suriye’ye bir operasyon yapılabilir mi, ABD buna ne kadar izin verir, SDG ile de HTŞ ile de anlaşmaya çalışan Trump yönetimi buna ne der, İsrail’in tutumu ne olur… bunlar soru işareti.
Suriye’deki operasyon buradaki süreci tamamen durdurur mu yoksa aktörler içerde görüşmeye devam ederek dışardaki savaşı içeriye taşımadan diplomatik yöntemlerle devam ettirmeye mi çalışır bilmiyoruz. Öcalan yılbaşı açıklamasında ‘Devletin diline uygun bir şekilde taraflar 10 Mart Mutabakatı’na sadık kalmalıdır’ dedi. Öcalan kendisinin 10 Mart’tan anladığı şeyin başka bir şey olduğuna da işaret ediyor. ’10 Mart Mutabakatı halkların özgürce bir arada yaşamasına hizmet etmelidir’ açıklamasını yapıyor. Türkiye’nin, HTŞ’nin ve Öcalan’ın bu mutabakattan anladığı şeyin aynı olmadığını görüyoruz. Kısa vadede askeri entegrasyon adımları atılabilir ama anayasal çerçevesi oluşturulmuş bir entegrasyonun kısa vadede söz konusu olmayacağını düşünüyorum.”
‘Orta Doğu’nun stabil hale getirilmesi gerekiyor’
Doç. Dr. Yaşlı, ABD’nin süreci hızlandırma baskısının, İran’daki iç gerilimler ve İsrail’in olası saldırı hesaplarıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Trump’ın İran halkını ‘koruma’ söylemini kibirli ve müdahaleci bulan Yaşlı, bu aceleciliğin Orta Doğu’yu Çin ile rekabet bağlamında ‘stabilize etme’ arayışından kaynaklandığını ve yeni çözüm sürecinin de bu bölgesel hesapların parçası olduğunu ifade etti:
“ABD bir yandan sürecin muhtemelen hızlı ilerlemesi için bastırıyordur. Salih Müslim geçenlerde ‘ABD’nin acelesi var’ dedi. Bu acelenin İran ile ilgili olduğunu düşünüyorum. İran’ın iç siyasetinden ve halkın rahatsızlıklarından kaynaklı bir eylemlilik var. İran’da esnafın başını çektiği ama halkın da dahil olduğu bir yeni eylemlilikler zinciri var. Bu şaşırtıcı değil. Birkaç senede bir İran halkının rejimi protesto ettiğini biliyoruz. Her zaman ABD ve İsrail bu işin üzerine atlar. İsrail, ‘Daha çok sokağa çıkın, yanınızdayız’ mesajı vermişti. Trump da ‘İran’daki ordu halka ateş açarsa biz de silahlarımızda İran halkını koruyacağız’ dedi. Trump, İran halkının Amerikan kovboylarının korumasına ihtiyacı varmış gibi kibirli bir Batılı beyaz adam açıklaması yaptı. İran ile ilgili aceleleri varsa İran’a İsrail yeni saldırılar düzenleyecekse burada Kürt sorununun stabil hale getirilmesi gerekiyor. Orta Doğu’nun özellikle Çin ile rekabet noktasında stabil hale getirilmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Yeni çözüm süreci de büyük ölçüde bununla ilgili. Türkiye ve Suriye’de yaşananların çözüm sürecini iç içe kıldığını biliyoruz. Türkiye’deki süreç silahsızlanmaya doğru giderken Suriye’de olası bir operasyon olur mu, sonuçları ne olur sorusu 2026’nın Nevroz dönemine kadar devam edecek diye düşünüyorum.”
‘İsrail ve Türkiye Atlantik safında, Somaliland jeopolitik açıdan önemli’
İsrail’in Somaliland’ı tanımasının ardından Türkiye ile gerilim iddialarına da değinen Yaşlı, iki ülkeyi ‘aynı safta’ nitelendiriyor. Yaşlı; Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail ittifakını, iktidarın politikalarının tetiklediği görüşünde:
“İsrail ve Türkiye’nin dünya düzeni içerisinde aynı safta, Atlantik safında yer aldığını düşünüyorum. Bu iki ülkenin gerçek anlamda cepheden bir savaş içerisine girmesinin söz konusu olmayacağı görüşündeyim. Ancak iki taraf açısından da bu işin işlevsel bir boyutu var. İslamcılık Gazze meselesinin sahipliğini üstleniyor ve bu durumu kitlelerini konsolide etmek için kullanıyor. Kafirler ve Müslümanlar şeklinde bir söylemle bunu yeniden üretmeye çalışıyor. Benzer bir durum Netanyahu için de geçerli. Netanyahu Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile imzalanan anlaşma esnasında ‘Bir daha hiçbir imparatorluğun bizi yönetmesine izin vermeyeceğiz’ dedi. Burada kastedilenin Osmanlı İmparatorluğu olduğunu biliyoruz. İktidarın izlediği yeni Osmanlıcı dış politika etki-tepki gereği reaksiyonlar yaratıyor. İmzalanan anlaşma büyük ölçüde bununla ilgili. İsrail’in Türkiye ile zaman zaman karşı karşıya gelmesi Türkiye’nin Filistin meselesindeki tutumuyla doğrudan bağlantılı.
Somali ise 90’lardan bu yana Gülen Cemaati’nin yatırım yaptığı bir ülkeydi. 15 Temmuz’dan sonra Türkiye o okullara el koydu, kendi okulları haline getirdi. Sonrasında da Somali’ye askeri ve siyasi yatırımlar yaptı. İsrail’in Somaliland’ı tanıması bir Türkiye karşıtlığı üzerinden okunamaz. Oranın jeopolitik bir önemi var. Aden Körfezi, Kızıldeniz, Yemen’in toplamı orası. Gazze’deki Filistinlilerin Somaliland’a yerleştirilme iddiaları da var. Bunların hepsi emperyal projelerin bir parçası. Bunlar ne İsrail’e ne Türkiye’ye ne Somalililere ne de dünyada faydası olabilecek işler değil. Dünya genel olarak çoklu bir kriz konjonktüründen geçiyor, uluslararası kapışmalar şiddetleniyor. Taraflar; bölgesel ve küresel çıkarları, süreklileşmiş düşmanlık politikalarını yeniden üretiyorlar ve bunu da iç politikayı domine etmek için kullanıyorlar. İstanbul’da 1 Ocak’ta yapılan Gazze mitinginin tek başına Gazze ile ilgili olmadığını, Türkiye’de son birkaç aydır konuşulan ‘taht savaşlarıyla’ ve Erdoğan sonrası Türkiye ile ilgili olduğunu biliyoruz. 2026 Türkiye için iç politikayla dış politikanın birbirini çok daha fazla etkilediği bir yıl olacak gibi görünüyor.”