‘Suriye ekseni Türkiye’yi yeniden ABD-İsrail hattına bağladı’

“Küresel ölçekteki analizler, kapitalizmin 2008’deki krizden çıkmayı başaramadığı ve dünyanın şu anki manzarasının Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasındaki döneme benzediği yönünde. Kapitalizmin tarihsel olarak krizlerden kaçtığını ve bu krizi çoğu zaman savaşla taçlandırdığını biliyoruz. Önümüzdeki yıllarda üçüncü bir dünya savaşının çıkacağından bahsetmiyorum ama küresel ölçekte ciddi bir militarizasyonla ve askerileşmeyle karşı karşıyayız. Bu da pazarların daralmasıyla ve Batı hegemonyası zayıflarken Çin’in hegemonik güç olarak tarih sahnesine çıkmış olmasıyla ilgili. Atlantik İttifakı’nın kendi içerisinde, Soğuk Savaş sonrası yepyeni bir gelişme yaşanıyor. Trump Doktrini, Batı Avrupa’yı çok önemsemeyen ve bir medeniyet krizi gören, Batı’nın kendisini savunması gerektiğini söyleyen bir yaklaşım üzerine kurulu. Burada da bir kriz var. Kapitalizmin dünyada hegemonik bunalım içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Bu durum bir yandan militarizasyonu, askerileşmeyi bir yandan da Trump gibi liderlerin dünyanın farklı yerlerinde giderek yükselişini beraberinde getiriyor. Kapitalizmin küresel ölçekte yarattığı eşitsizlikler hem göç hem iklim meselesini ciddi anlamda tetikliyor. ABD’nin başını çektiği sistem, istese iklim krizini de göç krizini de dünyadaki gelir dağılımı eşitsizliğini de görece düzelterek bir nebze de olsa önleyebilir ama bunu tercih etmiyorlar. Bu da dünyada sosyalist sol ve devrimci hareketlerin zayıfladığı bir konjonktüre tekabül ettiği için ırkçılığı, milliyetçiliği, askerileşmeyi beraberinde getiriyor. Genel olarak bir kriz tablosu var.

Trump barış getirdiğini, savaşı bitirdiğini iddia etse de öyle olmadığını görüyoruz. ABD’nin açıkladığı Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde Rusya ve Çin askeri hasım olarak tarif edilmese de ABD’nin uzun vadede Japonya, Avustralya ve Güney Kore’yi de işin içine katarak Çin’e karşı ticaret savaşı ve silahlanma politikaları ile çevreleme siyaseti izleyecek gibi duruyor. Tablo pek iç açıcı gözükmüyor. Trump’ın ekonomi politikasında uluslararası kapitalizmin küreselci yöneliminden ziyade ulusalcı yönelim var. Trump, finans sektöründen ziyade fosil sektörü dediğimiz fraksiyonun bir temsilcisi. Bu Trump’ın neoliberalizm düşmanı, antikapitalist olduğu anlamına gelmiyor. Sağ popülist iktidarlar her zaman dünyadaki adaletsizlikleri sorguluyormuş gibi yaparlar, retoriği bunun üzerine kurarlar ama Trump’ın da demokratlar gibi Amerikan sermayelerinin temsilcisi olduğunu ve Amerikan emperyalizminin yöneticisi olduğunu görmek durumundayız.”