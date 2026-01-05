https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/ozgur-erdursun-cebinize-para-girse-de-aldiginiz-hizmet-ve-urun-miktari-surekli-azalacak-1102490776.html
Özgür Erdursun: 2026 gelirlerin arttığı ama alım gücünün düştüğü bir yıl olacak
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını ve bu verilerin maaşlara yansımasını değerlendirdi.Erdursun, asgari ücretli, memur ve emekliyi kapsayan yeni zam oranlarının, enflasyon karşısında etkisiz kalacağını ve 2026'nın sabit gelirliler için ekonomik açıdan son derece zorlu geçeceğini vurguladı.Erdursun şunları söyledi:Erdursun, gelir artışı ile harcama kalemleri arasındaki makasın giderek açıldığını, özellikle kira artış oranının maaş zammını ikiye katladığını vurguladı ve şöyle konuştu:'Son 20 yılın en kötü seviyesine doğru gidiyoruz'TÜİK'in açıkladığı veriler ile bağımsız kuruluşların verileri arasındaki çelişkiye değinen Erdursun, emekli aylıklarının geçmişten bu yana biriken kayıplarına dikkat çekti:Emeklilerin merakla beklediği ek iyileştirme konusunda da güncel bilgileri paylaşan Erdursun, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını ve bu verilerin maaşlara yansımasını değerlendirdi.
Erdursun, asgari ücretli, memur ve emekliyi kapsayan yeni zam oranlarının, enflasyon karşısında etkisiz kalacağını ve 2026'nın sabit gelirliler için ekonomik açıdan son derece zorlu geçeceğini vurguladı.
Erdursun şunları söyledi:
Aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,81 ile yüzde 0,89 arasında bekliyorduk, TÜİK tam olarak yüzde 0,89 açıkladı. Bu tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 12,19; memur ve memur emeklileri için ise yüzde 18,60 oranında bir artış ortaya çıktı.
Biz en düşük emekli aylığı 18 bin 950 TL olur diyorduk, tam olarak 18 bin 938 TL’de kaldı. Mevcut aylıklarına bin TL ilave edip üzerine yüzde 18,60’lık artışı koyan memur ve memur emeklileri yeni maaşlarını hesaplayabilirler. Ancak ne yazık ki karşımızdaki bu tablo, asgari ücretli ve emekli tarafında memnuniyet yaratacak seviyede değil.
Erdursun, gelir artışı ile harcama kalemleri arasındaki makasın giderek açıldığını, özellikle kira artış oranının maaş zammını ikiye katladığını vurguladı ve şöyle konuştu:
Bugün kirada artış oranı yüzde 34,88 olarak netleşti. Bir kişinin kirası 16 bin 881 TL ise, yeni artışla kirası 22 bin 769 TL’ye çıkacak. Ancak aynı kişinin 16 bin 881 TL olan emekli aylığı, yüzde 12,19'luk zamla 18 bin 940 TL’de kalacak. Yani bir emeklinin sadece kirası, yeni maaşından yaklaşık 4 bin TL daha fazla olacak.
Kendi gelirlerini belirleyemeyen; TÜİK enflasyonuna mahkûm edilen kesimler için 2026 yılı, gelirlerin arttığı ama alım gücünün düştüğü bir yıl olacak. Giderler yüksek oranlı zamlarla artarken, cebinize giren para düşük kalıyor.
'Son 20 yılın en kötü seviyesine doğru gidiyoruz'
TÜİK’in açıkladığı veriler ile bağımsız kuruluşların verileri arasındaki çelişkiye değinen Erdursun, emekli aylıklarının geçmişten bu yana biriken kayıplarına dikkat çekti:
Bağımsız araştırma grubu ENAG’ın 6 aylık enflasyon verisine göre artış yapılsaydı, en düşük emekli aylığının bugün 22 bin 346 TL olması gerekiyordu. TÜİK verisiyle yapılan artış ise 18 bin 940 TL seviyesinde kaldı. Sadece 2025 yılı içindeki fark 3 bin 400 TL’yi buldu.
Eğer son 3-4 yılı bu farklarla geriye doğru götürürsek, bugün en düşük emekli aylığının 35 bin TL ile 40 bin TL arasında olması gerekirdi. Rakamlar artıyor ama alım gücü değerinde son 20 yılın en kötü seviyesine doğru gidiyoruz.
Emeklilerin merakla beklediği ek iyileştirme konusunda da güncel bilgileri paylaşan Erdursun, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Bugün ekonomi kurmayları bir toplantı yapacak. Düşük bir ihtimal olsa da en düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye tamamlanması gibi bir durum söz konusu olabilir. Ancak bu 20 bin TL rakamı da kesin değil, sadece bir beklenti. 15 Ocak tarihine kadar herhangi bir refah payı veya seyyanen artış yapılıp yapılmayacağı netleşir.
Daha önce bir ay içinde maaşların üç kere değiştiği dönemleri gördük. Ancak bugünkü veriler ışığında, Temmuz 2026'da beklenen enflasyonun da yüzde 10 ile yüzde 12 arasında kalacağı tahmin ediliyor. Bu da sabit gelirlinin yılın ikinci yarısında da alım gücünü geri kazanamayacağını gösteriyor.