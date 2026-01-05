Özgür Erdursun: 2026 gelirlerin arttığı ama alım gücünün düştüğü bir yıl olacak

Aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,81 ile yüzde 0,89 arasında bekliyorduk, TÜİK tam olarak yüzde 0,89 açıkladı. Bu tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 12,19; memur ve memur emeklileri için ise yüzde 18,60 oranında bir artış ortaya çıktı.

Biz en düşük emekli aylığı 18 bin 950 TL olur diyorduk, tam olarak 18 bin 938 TL’de kaldı. Mevcut aylıklarına bin TL ilave edip üzerine yüzde 18,60’lık artışı koyan memur ve memur emeklileri yeni maaşlarını hesaplayabilirler. Ancak ne yazık ki karşımızdaki bu tablo, asgari ücretli ve emekli tarafında memnuniyet yaratacak seviyede değil.