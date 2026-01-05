https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/ocak-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-oldu-1102482646.html
Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
2026 yılının ilk kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle netleşiyor. Ocak ayı kira artış oranı, hem ev sahipleri hem de...
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101497132_0:86:1536:950_1920x0_80_0_0_7766fd754a3e264f35fdf7aa031a9df0.png
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca kişinin beklediği Aralık 2025 enflasyon rakamlarını bugün (5 Ocak 2026) saat 10:00 itibarıyla kamuoyuyla paylaştı. Bu veriyle birlikte, Ocak 2026 döneminde yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanacak yasal tavan zam oranı da resmiyet kazandı.Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı ne kadar oldu?Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Ocak 2026’da uygulanacak kira artış oranı da yüzde 34.88 olarak belirlendi.Buna göre, kira sözleşmesi ocak ayında yenilenecek olan konut ve iş yerlerinde, mevcut kira bedeline en fazla yüzde 34,88 oranında zam yapılabilecek. Bir önceki ayda da kira artış oranı aynı seviyede gerçekleşmişti.Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 35,91 olmuştu.
10:08 05.01.2026 (güncellendi: 10:37 05.01.2026)
2026 yılının ilk kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle netleşiyor. Ocak ayı kira artış oranı, hem ev sahipleri hem de kiracılar için yasal zam sınırını belirliyor. TÜİK Ocak 2026 kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca kişinin beklediği Aralık 2025 enflasyon rakamlarını bugün (5 Ocak 2026) saat 10:00 itibarıyla kamuoyuyla paylaştı. Bu veriyle birlikte, Ocak 2026 döneminde yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanacak yasal tavan zam oranı da resmiyet kazandı.
Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Ocak 2026’da uygulanacak kira artış oranı da yüzde 34.88 olarak belirlendi.
Buna göre, kira sözleşmesi ocak ayında yenilenecek olan konut ve iş yerlerinde, mevcut kira bedeline en fazla yüzde 34,88 oranında zam yapılabilecek. Bir önceki ayda da kira artış oranı aynı seviyede gerçekleşmişti.
Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 35,91 olmuştu.