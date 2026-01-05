https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/ocak-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-oldu-1102482646.html

Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca kişinin beklediği Aralık 2025 enflasyon rakamlarını bugün (5 Ocak 2026) saat 10:00 itibarıyla kamuoyuyla paylaştı. Bu veriyle birlikte, Ocak 2026 döneminde yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanacak yasal tavan zam oranı da resmiyet kazandı.Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı ne kadar oldu?Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Ocak 2026’da uygulanacak kira artış oranı da yüzde 34.88 olarak belirlendi.Buna göre, kira sözleşmesi ocak ayında yenilenecek olan konut ve iş yerlerinde, mevcut kira bedeline en fazla yüzde 34,88 oranında zam yapılabilecek. Bir önceki ayda da kira artış oranı aynı seviyede gerçekleşmişti.Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 35,91 olmuştu.

