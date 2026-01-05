https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/her-on-senede-3-puan-artan-ortalama-iq-yukselisi-durdu-1102499915.html
Her on senede 3 puan artan ortalama IQ yükselişi durdu
Her on senede 3 puan artan ortalama IQ yükselişi durdu
05.01.2026
IQ testi, bireylerin bilişsel yeteneklerini standart koşullar altında ölçen psikometrik bir değerlendirme aracıdır. Bu testler, kişinin akıl yürütme, problem çözme ve hafıza gibi becerilerini değerlendirir.Araştırmalar, IQ artışının son yıllarda düşüşe geçtiğini gösterdi. Konuyu Yeni Şeyler Rehberi programında değerlendiren gazeteci Serhat Ayan, şunları aktardı:
IQ testi, bireylerin bilişsel yeteneklerini standart koşullar altında ölçen psikometrik bir değerlendirme aracıdır. Bu testler, kişinin akıl yürütme, problem çözme ve hafıza gibi becerilerini değerlendirir.
Araştırmalar, IQ artışının son yıllarda düşüşe geçtiğini gösterdi. Konuyu Yeni Şeyler Rehberi programında değerlendiren gazeteci Serhat Ayan, şunları aktardı:
“20. Yüzyıl boyunca dünya genelinde IQ testleri yapılmış. Yapılan araştırmalarda eski standartlar yeni nesillere uygulandığında şaşırtıcı bir şey fark edilmiş. IQ puanları tüm dünyada her 10 yılda bir ortalama 3 puan artıyormuş. Yani ortalama zekaya sahip bir birey 1900’lerin başında yaşamış olsaydı üstün zekalı olacaktı. Peki bu artışın nedenleri ne? Mesela eğitim sistemindeki sürekli değişim. Televizyon ve video oyunları görsel zekamızı keskinleştirirken az çocuklu ailelerde çocuklar daha zeki olabiliyor. Akışkan zeka denen zeka türü ise artışın esas kaynağı olmuş. Peki gerçekten daha zeki miyiz? Son yıllarda yapılan araştırmalarda ise IQ artışının durduğu hatta düşüşe geçtiği görülmüş. Dijital yaşam ve dikkat süresinin azalması bunun etkenlerinden biriymiş. Eğitim kalitesinde yaşanan gevşeme de etkenler arasında.”