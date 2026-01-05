Türkiye
Teknoloji alanında yaşanan tüm gelişmeler, trendler ve teknolojinin günlük hayata yansımaları, Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi'nde.
Her on senede 3 puan artan ortalama IQ yükselişi durdu
Serhat Ayan
Serhat Ayan
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu IQ artışındaki düşüş oldu.
“20. Yüzyıl boyunca dünya genelinde IQ testleri yapılmış. Yapılan araştırmalarda eski standartlar yeni nesillere uygulandığında şaşırtıcı bir şey fark edilmiş. IQ puanları tüm dünyada her 10 yılda bir ortalama 3 puan artıyormuş. Yani ortalama zekaya sahip bir birey 1900’lerin başında yaşamış olsaydı üstün zekalı olacaktı. Peki bu artışın nedenleri ne? Mesela eğitim sistemindeki sürekli değişim. Televizyon ve video oyunları görsel zekamızı keskinleştirirken az çocuklu ailelerde çocuklar daha zeki olabiliyor. Akışkan zeka denen zeka türü ise artışın esas kaynağı olmuş. Peki gerçekten daha zeki miyiz? Son yıllarda yapılan araştırmalarda ise IQ artışının durduğu hatta düşüşe geçtiği görülmüş. Dijital yaşam ve dikkat süresinin azalması bunun etkenlerinden biriymiş. Eğitim kalitesinde yaşanan gevşeme de etkenler arasında.”
