Fatih Yaşlı: Erdoğan, Trump ile karşı karşıya gelmek istemeyecek

Bu sefer bir değil beş soruşturma birden açıldı. YÖK’te kamu hizmetinden çıkarılma talebi açıldı. Naci İnci’den böyle bir talep gitti. Cuma günü gelen soruştmanın gerekçesi de şu. Bizim bölüme gelen 5 tane akademisyen var. Naci İnci’nin keyfiyle atandılar. Bunlardan bir tanesi profesörlük için başvurdu. Profesör olmak için bir doktora öğrencisi mezun etmeniz gerekir. Bu kişinin böyle bir mezun ettiği öğrenci yok. Daha önceden çalıştığı kurumdaki öğrencilerin bitirme tezini master diye göstermiş. Burada etik soruşturma açılması gerekir dedik. Dekan bu etik suç değil özensizliktir diye yanıt geldi. Etik suç işledi dediğimiz kişiyi etik kurul üyesi yaptılar, kurulun başına da ‘bu etik suç değildir’ diyen kişiyi kurulun başına getirdiler. Bu kurulun verdiği karardan ne beklenir bilmiyorum. Beş soruşturma açıyorlar ki beş farklı suçtan ceza alayım. Bu da usulsüzlüktür. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolar 1829. gününde. Beşinci yılı geride bıraktık. Biz baştan beri tüm hukuksuzluklara itiraz ettik, dava açtık. Bu tür hukuksuzlukları kabullenmemek lazım. Başıma tüm gelenlerden sonra hiçbir zaman pişman olmadım, biz haklıyız biz kazanacağız.