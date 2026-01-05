Ceyhun Bozkurt: PKK yeniden silaha sarılsa mutlu olacaklar var

Onat Kutlar’ın hayatını kaybettiği bir yılbaşında PKK’nın bir terör saldırısı vardı. Önce İBDA-C dediler, bir anda herkes ayağa kalktı. Sonra PKK’nın yaptığı ortaya çıktı, sol çevreler sustu. Olay şu: Türk şair ve yazar, sol aydın Onat Kutlar ve genç bir arkeolog, Yasemin Cebenoyan hayatını kaybediyor terör saldırısında. İlk başta terör saldırısının islamcı yapılanma İBDA-C tarafından yapıldığı iddiaları ortaya atıldı. Saldırıyı PKK’nın yaptığı ortaya çıktı. İBDA-C denildiğinde konuşanların tamamı sustu. Yıllar sonra Cüneyt Cebenoyan öyle haklı bir eleştiri yaptı ki: ‘Bizim sol PKK konusunda neden bu kadar sessiz’ diye haklı bir eleştiri yapmıştı. Günümüzde de aynısını görüyoruz. Bugün PKK yeniden silaha sarılsa, fesihten vazgeçse mutlu olacaklar. PKK saldırsa şehitler versek onlar mutlu olacak. ‘Bakın PKK silah bırakmadı’ diyecekler, içlerinden de ‘oh böyle daha iyi oldu, bunun üzerinden propaganda yaparız’ diyecekler.