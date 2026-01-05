Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/bedelli-askerlik-ucreti-ne-kadar-oldu-1102484730.html
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu. 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T10:42+0300
2026-01-05T10:42+0300
türki̇ye
türkiye
bedelli askerlik
bedelli askerlik ücreti
bedelli askerlik süresi
bedelli askerlik 2026
bedelli askerlik 2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/18/1097293230_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b2d400217a1e5d6c8176659b420e233b.jpg
Yeni bedelli askerlik ücreti 333 bin TL seviyesine ulaştı.Bedelli askerlik ne kadar oldu?Yüzde 18,60’lık zam oranı esas alındığında, 2025 yılı ikinci yarısında 280 bin 850 TL olan bedelli askerlik ücreti, 333 bin 88 TL’ye yükselecek. Bedelli askerlik ücreti her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak güncelleniyor.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/18/1097293230_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5fe14b8c6344b13d3070b3a2e76fe1c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

10:42 05.01.2026
© AABedelli askerlik
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu.
Yeni bedelli askerlik ücreti 333 bin TL seviyesine ulaştı.

Bedelli askerlik ne kadar oldu?

Yüzde 18,60’lık zam oranı esas alındığında, 2025 yılı ikinci yarısında 280 bin 850 TL olan bedelli askerlik ücreti, 333 bin 88 TL’ye yükselecek. Bedelli askerlik ücreti her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak güncelleniyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала