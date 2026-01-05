https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/bedelli-askerlik-ucreti-ne-kadar-oldu-1102484730.html

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu. 05.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-05T10:42+0300

2026-01-05T10:42+0300

2026-01-05T10:42+0300

türki̇ye

türkiye

bedelli askerlik

bedelli askerlik ücreti

bedelli askerlik süresi

bedelli askerlik 2026

bedelli askerlik 2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/18/1097293230_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b2d400217a1e5d6c8176659b420e233b.jpg

Yeni bedelli askerlik ücreti 333 bin TL seviyesine ulaştı.Bedelli askerlik ne kadar oldu?Yüzde 18,60’lık zam oranı esas alındığında, 2025 yılı ikinci yarısında 280 bin 850 TL olan bedelli askerlik ücreti, 333 bin 88 TL’ye yükselecek. Bedelli askerlik ücreti her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak güncelleniyor.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?