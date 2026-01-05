https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/bedelli-askerlik-ucreti-ne-kadar-oldu-1102484730.html
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu. 05.01.2026, Sputnik Türkiye
Yeni bedelli askerlik ücreti 333 bin TL seviyesine ulaştı.Bedelli askerlik ne kadar oldu?Yüzde 18,60’lık zam oranı esas alındığında, 2025 yılı ikinci yarısında 280 bin 850 TL olan bedelli askerlik ücreti, 333 bin 88 TL’ye yükselecek. Bedelli askerlik ücreti her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak güncelleniyor.
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu.
Yeni bedelli askerlik ücreti 333 bin TL seviyesine ulaştı.
Bedelli askerlik ne kadar oldu?
Yüzde 18,60’lık zam oranı esas alındığında, 2025 yılı ikinci yarısında 280 bin 850 TL olan bedelli askerlik ücreti, 333 bin 88 TL’ye yükselecek. Bedelli askerlik ücreti her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak güncelleniyor.