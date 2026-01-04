Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/uluslararasi-ceza-mahkemesi-mesruiyet-krizi-1102371174.html
Uluslararası Ceza Mahkemesi: Meşruiyet Krizi
Uluslararası Ceza Mahkemesi: Meşruiyet Krizi
Sputnik Türkiye
Ciddi suçları yargılamak üzere bir adalet aracı olarak kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), siyasi önyargı, çifte standart ve devletlerin egemenliğine... 04.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-04T11:00+0300
2026-01-04T11:00+0300
vi̇deo
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
multi̇medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102371251_19:0:2030:1131_1920x0_80_0_0_9cba44c1561f95037b02d1663a0c859c.png
Bugün giderek artan eleştirilerle karşı karşıya kalan UCM'nin karnesi, Sputnik'in videosunda.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Uluslararası Ceza Mahkemesi: Meşruiyet Krizi
Sputnik Türkiye
Uluslararası Ceza Mahkemesi: Meşruiyet Krizi
2026-01-04T11:00+0300
true
PT2M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102371251_270:0:1778:1131_1920x0_80_0_0_3fb1c4610a2081a42529d78b28c03bf3.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vi̇deo, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), видео
vi̇deo, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), видео

Uluslararası Ceza Mahkemesi: Meşruiyet Krizi

11:00 04.01.2026
© Sputnik
Abone ol
Ciddi suçları yargılamak üzere bir adalet aracı olarak kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), siyasi önyargı, çifte standart ve devletlerin egemenliğine müdahale ile suçlanıyor.
Bugün giderek artan eleştirilerle karşı karşıya kalan UCM'nin karnesi, Sputnik'in videosunda.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала