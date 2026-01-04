https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/uluslararasi-ceza-mahkemesi-mesruiyet-krizi-1102371174.html
Uluslararası Ceza Mahkemesi: Meşruiyet Krizi
Uluslararası Ceza Mahkemesi: Meşruiyet Krizi
Ciddi suçları yargılamak üzere bir adalet aracı olarak kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), siyasi önyargı, çifte standart ve devletlerin egemenliğine... 04.01.2026, Sputnik Türkiye
Bugün giderek artan eleştirilerle karşı karşıya kalan UCM'nin karnesi, Sputnik'in videosunda.
Ciddi suçları yargılamak üzere bir adalet aracı olarak kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), siyasi önyargı, çifte standart ve devletlerin egemenliğine müdahale ile suçlanıyor.
Bugün giderek artan eleştirilerle karşı karşıya kalan UCM'nin karnesi, Sputnik'in videosunda.