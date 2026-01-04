https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/bilim-insanlari-yaslanan-bagirsaklari-yenilemenin-yolunu-buldu-1102468530.html

Bilim insanları yaşlanan bağırsakları yenilemenin yolunu buldu

Yeni bir araştırmaya göre, kanser tedavisinde kullanılan bir bağışıklık yöntemi yaşlanmayla birlikte zayıflayan bağırsakların kendini onarma sürecini yeniden... 04.01.2026

Yaş ilerledikçe birçok kişinin bazı gıdaları sindirmekte zorlanmasının nedenlerinden biri, bağırsakları kaplayan hücre tabakasının zamanla hasar görmesi olarak gösteriliyor. Normalde bu hücreler birkaç günde bir kendini yeniliyor. Ancak yaşlanma ya da radyasyon gibi etkenler bu süreci yavaşlatabiliyor, iltihap artıyor ve 'sızıntılı bağırsak' gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.ABD’deki Cold Spring Harbor Laboratuvarı’nda çalışan bilim insanları, bu süreci yeniden hızlandırabilecek bir yöntem tespit ettiklerini aktardı.Kanser tedavisi bağırsaklara uyarlandıAraştırmada, CAR T-hücre tedavisi olarak bilinen ve kanserle savaşta kullanılan bir bağışıklık yöntemi bağırsaklara uyarlandı. Çalışmayı yürüten ekip, yaşlanmayla birlikte vücutta biriken ve işlevini kaybetmesine rağmen yok olmayan yaşlı hücreleri hedef aldı.Araştırmanın yürütücülerinden Prof. Corina Amor Vegas, bu hücrelerin temizlenmesinin etkisini “Her yaştaki deneklerde besin emilimi arttı, iltihap azaldı ve hasar gören bağırsak dokusu çok daha hızlı iyileşti” sözleriyle anlattı.Radyasyon hasarına karşı uzun süreli etkiYöntem, özellikle kanser tedavisi gören hastalarda sık görülen bağırsak hasarına karşı da test edildi. Radyasyon verilen deneklerde, CAR T-hücre tedavisi uygulananların çok daha hızlı toparlandığı gözlemlendi. Tek bir uygulamanın etkisinin yaklaşık bir yıl sürdüğü aktarıldı.Araştırmacılardan Semir Beyaz, bulguların yaşlı bireylerin sağlık sorunlarını iyileştirmeye yönelik daha uzun bir yolculuğun önemli bir adımı olduğunu söyledi.

