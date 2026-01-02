‘Türkiye Orta Doğu’da frenini kaybetti, Suriye’de yapılan hatanın sonuçları sürüyor’

“Türkiye 2025 yılında dış politikada batağa battı. Bu batış göstere göstere geliyordu. Geçen yıl bu günlerde Suriye’yi ‘fethettiğimizi’ anlatıyorlardı. Bizim o günlerde ‘Bu çok tehlikeli bir sürecin başlangıcı, bölgesel ilişkilerimiz ve çıkarlarımız zarar görecek’ şeklindeki değerlendirmelerimiz dikkate alınmadı. 2011 yılında doğru olmayan bir şekilde Suriye’de başlatılan kirli iç savaşa Türkiye’nin müdahil olmasından bu yana bu değerlendirmeler dikkate alınmıyor. Bu yıl Suriye’yi ‘fethetmediğimiz’, Suriye’yi İsrail’e elde ettiği en büyük zafer olarak ikram ettiğimiz gerçeği ortaya çıktı. Bu en yalın, çarpıcı haliyle görülüyor. Geçen yıl aralık ayındaki fetih havası haftalar içinde ortadan kalktı, aylar içinde konuşulmaz oldu. ‘Ne kadar sevimli çocuklar, kravat da pek yakışmış, bazıları Türkiye’de okumuş’ lafları unutuldu gitti. Suriye tam anlamıyla içinden çıkılmaz bir durumda. İsrail’in istediği gibi at koşturduğu bir bölge.

Suriye parçalanmaya gidiyor, İsrail’in asırlık hedefi Suriye’yi paramparça etmek ve bölmekti bu politika tam gaz devam ediyor. Fırat’ın doğusunda bizim güvenliğimize ve bütünlüğümüze tehdit oluşturacak PKK/PYD yuvalanması kukla bir devlet şeklinde artarak sürüyor. Bu tehdide karşı askeri operasyon yapılması gündemde ancak bu kolay bir iş değil. Birkaç yıl önce PKK/PYD yapılanmasına karşı Suriye ile ortak harekete başlandı. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a defalarca bunu söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ağustos ayında ilk defa ‘Putin sürekli olarak bunu bana telkin ediyor, biz Suriye ile uzlaşmalıyız’ demişti. Bu senaryoda Rusya’nın S-300’leri ve İran orada olacaktı. Biz operasyon yaptığımızda o bölgenin hava korumasını bizim uçaklara açabilirlerdi ve birkaç yıl önce iyi veya kötü bir Suriye devleti vardı ortada. O zaman bir operasyon yapılabilirdi. Biz Suriye merkezi kuvvetleriyle PKK/PYD’ye karşı ortak harekata kalkışırsak ve İsrail Şara’nın kuvvetlerini bombalamaya başlar ardından da Şam’ı altüst ederse ne olur? Biz Şara’yı ‘Kendi haline bak biz seni koruyamayız’ mı diyeceğiz yoksa İsrail ile savaşa mı kalkışacağız? Bütün koruma kalkanları ortadan kalktı ve buna biz sebep olduk. Türk dış politikasının geçmişten bugününe ilişkin yaptığım değerlendirmelere göre Suriye’de yapılan hata Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ağır hatası oldu ve en ağır sonuçlarla devam ediyor.Türkiye’de kaç milyon Suriyeli sığınmacı olduğunu ve ne kadarına vatandaşlık verildiğini bilmiyoruz. Bunların Türkiye ekonomisine maliyetini de bilmiyoruz.”