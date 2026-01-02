https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/sgk-uzmani-melis-elmen-ssk-ve-bag-kur-emeklileri-icin-tablo-hic-parlak-gorunmuyor-1102446319.html
SGK Uzmanı Melis Elmen: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tablo hiç parlak görünmüyor
SGK Uzmanı Melis Elmen: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tablo hiç parlak görünmüyor
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, 2026 yılı için olası emekli zam oranlarını değerlendirdi. 02.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-02T16:41+0300
2026-01-02T16:41+0300
2026-01-02T16:41+0300
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
radyo sputnik
radyo
radyo
sgk uzmanı
bağ-kur
ssk
melis elmen
emekli
zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6f227c51971ac6cfa00a81c6f519ccc0.png
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, yeni dönem için emeklilerin alacağı zam oranlarını, en düşük emekli aylıklarını ve ikramiye oranlarını değerlendirdi.Elmen, “SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tablo hiç parlak görünmüyor” ifadelerini kullandı.SGK Uzmanı, şöyle aktardı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_85b81e0c4d64acb57777008ccb45c4aa.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
melis elmen, radyo sputnik, çalışma hayatım, sgk, bağ-kur, emekli, emekli maaşı, emekli maaş zam oranı
melis elmen, radyo sputnik, çalışma hayatım, sgk, bağ-kur, emekli, emekli maaşı, emekli maaş zam oranı
SGK Uzmanı Melis Elmen: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tablo hiç parlak görünmüyor
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, 2026 yılı için olası emekli zam oranlarını değerlendirdi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, yeni dönem için emeklilerin alacağı zam oranlarını, en düşük emekli aylıklarını ve ikramiye oranlarını değerlendirdi.
Elmen, “SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tablo hiç parlak görünmüyor” ifadelerini kullandı.
SGK Uzmanı, şöyle aktardı:
“Son 6 aylık enflasyon verisi yarın açıklanacak. Peki bu ne demek? Emeklilerin alacağı zam oranları, en düşük emekli aylıkları, alacakları ikramiye oranları hepsi artık net bir şekilde ortaya çıkacak demek oluyor. 33 ekonomistle anket yapıldı. Yüzde 1’in altında bir enflasyon beklentisi var. Ama bazı ekonomistler 0,52 gibi bir rakamdan bahsediyor, bu çok uçuk bir düşüş. Ocak ayında zamlar büyük ölçüde netleşmiş olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şu an tablo hiç parlak görünmüyor. Hesaplanana göre alacakları en yüksek zam yüzde 12. Çift haneli ama düşük bir çift hane ile beklentilerimiz çok geride. Aynı şekilde bu zammı yetim aylığı ve dul aylığı alanlar da alacak. Ama rakamları zaten düşüktü, daha ne kadar düşük alacaklar? Memur ve memur emeklileri için ise durum biraz daha farklı. Onlarda da zammı yüzde 18’in biraz üstü gibi bekliyoruz. Toplu sözleşme zamlarıyla birikince SSK ve Bağ-Kur’un üstünde kalmış oluyor.”