Ne zaman emekli olurum?', 'Ne kadar prim ödemem lazım?', 'Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?', 'Tazminat hakkım var mı?'... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00'te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
SGK Uzmanı Melis Elmen: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tablo hiç parlak görünmüyor
SGK Uzmanı Melis Elmen: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tablo hiç parlak görünmüyor
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında bugün, 2026 yılı için olası emekli zam oranlarını değerlendirdi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, yeni dönem için emeklilerin alacağı zam oranlarını, en düşük emekli aylıklarını ve ikramiye oranlarını değerlendirdi.Elmen, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tablo hiç parlak görünmüyor" ifadelerini kullandı.SGK Uzmanı, şöyle aktardı:
SGK Uzmanı Melis Elmen: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tablo hiç parlak görünmüyor

SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, 2026 yılı için olası emekli zam oranlarını değerlendirdi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, yeni dönem için emeklilerin alacağı zam oranlarını, en düşük emekli aylıklarını ve ikramiye oranlarını değerlendirdi.
Elmen, “SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tablo hiç parlak görünmüyor” ifadelerini kullandı.
SGK Uzmanı, şöyle aktardı:
“Son 6 aylık enflasyon verisi yarın açıklanacak. Peki bu ne demek? Emeklilerin alacağı zam oranları, en düşük emekli aylıkları, alacakları ikramiye oranları hepsi artık net bir şekilde ortaya çıkacak demek oluyor. 33 ekonomistle anket yapıldı. Yüzde 1’in altında bir enflasyon beklentisi var. Ama bazı ekonomistler 0,52 gibi bir rakamdan bahsediyor, bu çok uçuk bir düşüş. Ocak ayında zamlar büyük ölçüde netleşmiş olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şu an tablo hiç parlak görünmüyor. Hesaplanana göre alacakları en yüksek zam yüzde 12. Çift haneli ama düşük bir çift hane ile beklentilerimiz çok geride. Aynı şekilde bu zammı yetim aylığı ve dul aylığı alanlar da alacak. Ama rakamları zaten düşüktü, daha ne kadar düşük alacaklar? Memur ve memur emeklileri için ise durum biraz daha farklı. Onlarda da zammı yüzde 18’in biraz üstü gibi bekliyoruz. Toplu sözleşme zamlarıyla birikince SSK ve Bağ-Kur’un üstünde kalmış oluyor.”
