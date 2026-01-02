https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/mutfak-enflasyonu-bir-yilda-yuzde-10188-artti-1102442494.html
Mutfak enflasyonu bir yılda yüzde 101,88 arttı
Mutfak enflasyonu bir yılda yüzde 101,88 arttı
Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programının "Özgür Mikrofon" bölümünde, 2024 yılı Aralık ayından bu yana takip edilen 50 kalemlik gıda sepetindeki değişim verileri paylaşıldı.
2025 yılının tamamını kapsayan verilere göre mutfak enflasyonu yüzde 100 eşiğini aşarak tarihi bir seviyeye ulaştı.2024 yılı Aralık ayında 22 bin 104 TL’lik asgari ücret baz alınarak oluşturulan ve miktarı hiç değiştirilmeyen mutfak sepetinin güncel maliyeti açıklandı. 1 Ocak 2026 itibarıyla yapılan son ölçümde, aynı ürünlerin toplam maliyetinin 44 bin 675 TL’ye yükseldiği belirtildi."Özgür Mikrofon" bölümünde 2025 yılı aralık ayı mutfak enflasyonuna dair şu çarpıcı veriler paylaşıldı:'Asgari ücretli işe başlamadan 16 bin 600 lira kaybetti'Yeni belirlenen 28 bin 75 TL’lik asgari ücretin, alım gücü karşısındaki durumu da analiz edildi. Henüz ilk maaşlar cebe girmeden alım gücünün ciddi şekilde eridiği vurgulandı:Ürün bazlı artışlar: Bulaşık deterjanı ve mercimek zirvedeSepetteki 50 kalem ürün arasında en yüksek artış gösterenler dikkat çekti. Bulaşık deterjanının bir yılda yüzde 167, sıvı sabunun ise yüzde 160 oranında zamlandığı aktarıldı. Temel gıda ürünlerinden mercimekte yüzde 114, un fiyatlarında ise yüzde 73’lük bir artış yaşandığı ifade edildi. En az artış gösteren ürün yüzde 1,35 ile tuz olurken, kırmızı et fiyatlarında 1 gram etin yaklaşık 1 TL seviyesine ulaştığı belirtildi.
Mutfak enflasyonu bir yılda yüzde 101,88 arttı
Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının "Özgür Mikrofon" bölümünde, 2024 yılı Aralık ayından bu yana takip edilen 50 kalemlik gıda sepetindeki değişim verileri paylaşıldı.
2025 yılının tamamını kapsayan verilere göre mutfak enflasyonu yüzde 100 eşiğini aşarak tarihi bir seviyeye ulaştı.
2024 yılı Aralık ayında 22 bin 104 TL’lik asgari ücret baz alınarak oluşturulan ve miktarı hiç değiştirilmeyen mutfak sepetinin güncel maliyeti açıklandı. 1 Ocak 2026 itibarıyla yapılan son ölçümde, aynı ürünlerin toplam maliyetinin 44 bin 675 TL’ye yükseldiği belirtildi.
"Özgür Mikrofon" bölümünde 2025 yılı aralık ayı mutfak enflasyonuna dair şu çarpıcı veriler paylaşıldı:
Elimizde artık tam bir yıllık mutfak enflasyonu verisi var. Geçen yıl 22 bin 104 TL olan sepetin bugün 44 bin 675 TL’ye çıktığını görüyoruz. Aradaki fark tam 22 bin 545 TL. Geçen yıl bir asgari ücretle doldurduğumuz bu sepeti bugün ancak iki asgari ücretle alabiliyoruz.
Yıllık mutfak enflasyonu yüzde 101,88 olarak gerçekleşti. Altı aylık değişim ise yüzde 47,34 seviyesinde. Bu rakamlar, asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik zammın mutfaktaki yangını karşılamaktan çok uzak olduğunu gösteriyor.
'Asgari ücretli işe başlamadan 16 bin 600 lira kaybetti'
Yeni belirlenen 28 bin 75 TL’lik asgari ücretin, alım gücü karşısındaki durumu da analiz edildi. Henüz ilk maaşlar cebe girmeden alım gücünün ciddi şekilde eridiği vurgulandı:
Yeni asgari ücretle çalışan biri, geçen yıl 22 bin 104 TL’ye yapılan mutfak alışverişinin aynısını yapmak isterse, cebine ekstradan 16 bin 600 TL daha koymak zorunda. Çünkü sepetin maliyeti 44 bin 675 TL oldu.
Vatandaş şubat ayında ilk maaşını aldığında, mutfak sepetindeki kaybı şimdiden 16 bin 600 TL’ye ulaşmış olacak. Bu, asgari ücretlinin alım gücünün üçte birinin daha ilk aydan yok olması demektir.
Ürün bazlı artışlar: Bulaşık deterjanı ve mercimek zirvede
Sepetteki 50 kalem ürün arasında en yüksek artış gösterenler dikkat çekti. Bulaşık deterjanının bir yılda yüzde 167, sıvı sabunun ise yüzde 160 oranında zamlandığı aktarıldı. Temel gıda ürünlerinden mercimekte yüzde 114, un fiyatlarında ise yüzde 73’lük bir artış yaşandığı ifade edildi. En az artış gösteren ürün yüzde 1,35 ile tuz olurken, kırmızı et fiyatlarında 1 gram etin yaklaşık 1 TL seviyesine ulaştığı belirtildi.