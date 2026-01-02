Mutfak enflasyonu bir yılda yüzde 101,88 arttı

Elimizde artık tam bir yıllık mutfak enflasyonu verisi var. Geçen yıl 22 bin 104 TL olan sepetin bugün 44 bin 675 TL’ye çıktığını görüyoruz. Aradaki fark tam 22 bin 545 TL. Geçen yıl bir asgari ücretle doldurduğumuz bu sepeti bugün ancak iki asgari ücretle alabiliyoruz.

Yıllık mutfak enflasyonu yüzde 101,88 olarak gerçekleşti. Altı aylık değişim ise yüzde 47,34 seviyesinde. Bu rakamlar, asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik zammın mutfaktaki yangını karşılamaktan çok uzak olduğunu gösteriyor.