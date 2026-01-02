Murat Ağırel: Gazeteci olarak değil bir baba olarak sesleniyorum; bu pedofili cezasını çekmeli

Şu anda tehdit eden kişi hala bulunamadı. Bugün ben bununla ilgili suç duyurusunda bulundum. ‘Yaptığı yanına kâr kalır’ mantığıyla hareket edildiği müddetçe buna benzer girişimler son bulmayacak. Tüm gazeteciler ne yazık ki bu tür tehditlere maruz kalıyor. İlk susturulacak kişi gazeteci oluyor. Karşı hamleyi yapanlar belli yerlerden güç alarak karşısındakini susturmaya çalışıyor. 100 yıldır gazeteciler bedel ödüyor. Son günlerde yaptığım haberlerden dolayı aldığım tehditlerin haddi hesabı yok. Holiganların arasına düştüm. Konunun bütünlüğünden bağımsız aileme ağır tehditler savuruyorlar. Son da olmayacak. Eleştiriye açığım ama bir gazeteci olarak değil bir baba olarak sesleniyorum. Bu kişinin bulunması, hesap vermesi gerekiyor. Bu kişinin Türk toplumunda yerinin olmaması lazım bu pedofolidir. Bu kişinin çocukları devlet tarafından elinden alınmalı. Bu adam toplum için bir tehdit. Devlet kurumlarından yanıt alamıyorum benim destekçim halk. En son evimi taşıdım henüz yeni geçtim evime, tehdit edenlerden biri benim evimin adresini yazıyor. Tehditler vız gelir tırız gider. Gazetecilerin tehdit edilmesi bu kadar kolay olmamalı. Bir profesör, 'gazetecilere saldırın' diyor. Aklım almıyor. 13 yaşındaki çocuğum dediği laf şu: 'Baba bana neden tecavüz etmek istiyorlar, ben ne yaptım ki'