Kamu lojmanı kira bedelleri açıklandı: Yeni kira bedelleri ne kadar oldu?

Kamu lojmanı kira bedelleri açıklandı: Yeni kira bedelleri ne kadar oldu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında kamu lojmanlarının yeni kira tutarlarını belirledi. 02.01.2026

Kamu personelinin yararlandığı lojman kiralarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kiralara yeniden değerleme oranında zam yapıldı. Böylece lojman kiraları yüzde 25,49 oranında artırılmış oldu.Lojman kira bedelleri 2026Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 10,23 TL/m², Kalorifersiz konutlarda 15,99 TL/m², Kaloriferli konutlarda 20,97 TL/m², kira bedeli alınacak. Kaloriferli bir lojmanda 100 metrekare için toplamda 2 bin 97 lira kira ödenecek.Kira bedeline ne ekleniyor?Belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 2,46 TL/m² ilave kira bedeli alınacak.Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olacak. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 4,66 TL/m²,b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 4,04 TL/m²,c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 8,68 TL/m²,ç) Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 2,17 TL/m² ilave kira bedeli tahsil edilecek.Isınma bedeli de değiştiKamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 8,38 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilecek.Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilecek. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilme hakkına sahip olacak.Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,98 TL/m² tahsilat gerçekleşecek.Ne zaman devreye girecek?Kamu çalışanlarının maaş günü olması nedeniyle kiraya ilişkin tebliğ 15 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

