İran'da neler oluyor?

İran'da şu anda bütün eyaletlerde halk sokaklarda. Bu, 2022'deki Mahsa Amini protestolarından daha büyük bir dalgadır. İsrail ile girilen savaştan sonra 1 dolar 1 milyon 400 bin riyale kadar yükseldi. Paradan 6 sıfır atsanız bile tabloyu düzeltemiyorsunuz. Gıda fiyatlarında yüzde 72’lik devasa bir artış var. Tahran’daki meşhur Büyük Pazar esnafı kepenk kapatıyor; bu durumu tarihte sadece Şah döneminin sonunda ve İran-Irak savaşı sırasında görmüştük.