https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/iranda-neler-oluyor-1102430945.html
İran'da neler oluyor?
İran'da neler oluyor?
Sputnik Türkiye
İran’da 2025 yılının sonunda başlayan ekonomik kriz odaklı protestolar, dalga dalga tüm eyaletlere yayılıyor. 02.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-02T09:14+0300
2026-01-02T09:14+0300
2026-01-02T09:26+0300
seyi̇r hali̇
ali çağatay
i̇ran
i̇srail
gazze
radyo sputnik
radyo
radyo
ekonomik kriz
protesto
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102430785_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_251a8cb1cfb9129e76ab1b99dafa2db0.jpg
Tahran’daki Büyük Çarşı esnafının kepenk kapatmasıyla derinleşen krizde, halk "diktatöre ölüm" sloganlarıyla sokaklara çıktı. Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, İran'da neler olduğunu anlattı.İsrail ile girilen kısa süreli savaşın İran ekonomisinde "sıfırı tükettiğini" belirten Çağatay, para birimindeki değersizleşmeye dikkat çekti:"Halk korku eşiğini aştı" Çağatay, sözlerine şu şekilde devam etti:Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:
i̇ran
i̇srail
gazze
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102430785_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_3a566706395f9b37b784b69a9b4e7917.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
ali çağatay, i̇ran, i̇srail, gazze, radyo sputnik, radyo, radyo, ekonomik kriz, protesto, halk, seyir hali, ayetullah ali hamaney, tahran
ali çağatay, i̇ran, i̇srail, gazze, radyo sputnik, radyo, radyo, ekonomik kriz, protesto, halk, seyir hali, ayetullah ali hamaney, tahran
İran'da neler oluyor?
09:14 02.01.2026 (güncellendi: 09:26 02.01.2026)
İran’da 2025 yılının sonunda başlayan ekonomik kriz odaklı protestolar, dalga dalga tüm eyaletlere yayılıyor.
Tahran’daki Büyük Çarşı esnafının kepenk kapatmasıyla derinleşen krizde, halk "diktatöre ölüm" sloganlarıyla sokaklara çıktı.
Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, İran'da neler olduğunu anlattı.
İsrail ile girilen kısa süreli savaşın İran ekonomisinde "sıfırı tükettiğini" belirten Çağatay, para birimindeki değersizleşmeye dikkat çekti:
İran'da şu anda bütün eyaletlerde halk sokaklarda. Bu, 2022'deki Mahsa Amini protestolarından daha büyük bir dalgadır. İsrail ile girilen savaştan sonra 1 dolar 1 milyon 400 bin riyale kadar yükseldi. Paradan 6 sıfır atsanız bile tabloyu düzeltemiyorsunuz. Gıda fiyatlarında yüzde 72’lik devasa bir artış var. Tahran’daki meşhur Büyük Pazar esnafı kepenk kapatıyor; bu durumu tarihte sadece Şah döneminin sonunda ve İran-Irak savaşı sırasında görmüştük.
"Halk korku eşiğini aştı"
Çağatay, sözlerine şu şekilde devam etti:
Halk artık korku barajını yıkarak geliyor. 'Ne Gazze, ne Lübnan, İran için canım feda' sloganları atılıyor. Güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve ateşli silahlarla müdahale ediyor. Dün bir kişi öldü; ölen kişi halktan biri değil, Besic üyesiydi. Üniversiteler 'soğuk' gerekçe gösterilerek uzaktan eğitime geçirildi ancak bu, öğrencilerin kampüslerde toplanmasını engellemek için kullanılan bir kılıf.
Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:
ABD’nin Ağustos 2025’ten bu yana yürüttüğü 'Three Pillars' (Üç Sütun) doktrini; Orta Doğu'yu Türkiye, İsrail ve Suudi Arabistan üzerinden yönetmeyi öngörüyor. Bu projenin bir parçası olarak, İran'daki Kürt bölgesinin bünyeden koparılmasına yönelik bir süreç başlamış olabilir. ABD, Hamaney yönetimini kolayca deviremeyeceğini bildiği için bölgeden Kürdistan'ı ayırarak yeni bir müttefik yaratma stratejisi izleyebilir.