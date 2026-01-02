https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/abdde-27-yil-sonra-ilk-dag-aslani-saldirisinda-bir-kadin-hayatini-kaybetti-1102449390.html
ABD'de 27 yıl sonra ilk: Dağ aslanı saldırısında bir kadın hayatını kaybetti
ABD’de 27 yıl sonra ilk: Dağ aslanı saldırısında bir kadın hayatını kaybetti
ABD'nin Colorado eyaletinde bir kadın, dağ aslanı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay, eyalette 1999'dan bu yana kaydedilen ilk ölümcül saldırı olarak... 02.01.2026
Olay, Colorado’nun Larimer bölgesinde yer alan Crosier Mountain yürüyüş parkurunda meydana geldi. Yetkililerin aktardığına göre, yalnız başına yürüyüş yapan bir kadın, dağ aslanının saldırısına uğradı.Olay yerine yaklaşan diğer yürüyüşçüler, yaklaşık 100 metre ötede yerde hareketsiz yatan bir kadını fark etti. Görgü tanıkları, hayvanı bölgeden uzaklaştırmak için taş atarak müdahale etti.Larimer İlçe Polisi’nden Kara Van Hoose, “Olay yerine ulaşan ekipler, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bir tanık doktor olduğu için nabzını kontrol etti ancak yaşam belirtisi yoktu” açıklamasını yaptı.Bölgedeki dağ aslanları etkisiz hale getirildiYetkililer, saldırının ardından bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Bir dağ aslanının olay yerinde vurularak etkisiz hale getirildiği, ikinci bir hayvanın da kısa süre sonra bulunarak öldürüldüğü bildirildi.Yetkililer, “Kamu güvenliği açısından saldırıya karışan vahşi hayvanlar etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verdi. Dağ aslanlarının, insan DNA’sı açısından inceleneceği belirtildi.Yetkililerden uyarıYetkililer, Colorado genelinde dağ aslanlarının yaygın olduğunu ve özellikle kış aylarında daha alt rakımlara indiklerini vurguladı. Vatandaşlara, doğa yürüyüşlerinde dikkatli olmaları ve vahşi hayvanlarla karşılaşıldığında yüksek ses çıkararak uzaklaşmaları tavsiye edildi.
