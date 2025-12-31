https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/tbmmnin-2025-ajandasi-yargi-paketleri-zeytinlik-tartismasi-ve-terorsuz-turkiye-mesaisi-1102261397.html

TBMM'nin 2025 ajandası: Yargı paketleri, zeytinlik tartışması ve 'Terörsüz Türkiye' mesaisi

TBMM’nin 2025 ajandası: Yargı paketleri, zeytinlik tartışması ve 'Terörsüz Türkiye' mesaisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2025 yılında yoğun bir mesai gerçekleştirdi. 2025'te Meclis'te "Terörsüz Türkiye" söylemleri ve bu kapsamda kurulan komisyonların...

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yıl boyunca hem yoğun bir yasama faaliyeti yürütüldü hem de “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda dikkat çeken siyasi temaslar gerçekleştirildi.Yılın ilk aylarından itibaren TBMM’de sosyal güvenlik, ekonomi, adalet, güvenlik ve kamu yönetimine ilişkin çok sayıda düzenleme yasalaştı. Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalar Kanunu’nda değişiklik yapılarak aile hekimliği hizmetleri büyük ölçüde ücretsiz hale getirildi, SGK prim teşvikleri yeniden düzenlendi. En düşük emekli aylığı artırıldı, asgari ücret desteği sağlandı ve enerji piyasasına ilişkin yeni yetkiler tanımlandı.Yargıda yapılan düzenlemelerAdalet alanında Türkiye Adalet Akademisi Kanunu kabul edilerek hâkim ve savcıların eğitim sistemi yeniden yapılandırıldı. Kamuoyunda “10’ncu ve 11’nci Yargı Paketi” olarak bilinen düzenleme ile bazı suçlara verilen cezalar artırıldı, infaz sisteminde değişiklikler yapıldı. Siber Güvenlik Kanunu çıkarılarak Siber Güvenlik Kurulu kuruldu ve yerli-milli altyapı vurgusu güçlendirildi.Sosyal alanda yapılan düzenlemelerSosyal alanda doğum yardımları artırıldı, emekli bayram ikramiyesi yükseltildi, engelli bireylere yönelik Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Ayrıca TÜBİTAK, KOSGEB, hac-umre denetimleri, kamuya personel alımlarında yaş sınırı ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul edenlere yönelik cezalar gibi birçok teknik düzenleme yasalaşarak yürürlüğe girdi.TBMM’de en çok tartışılan başlık Zeytinlik yasası olduEnerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Temmuz ayında Genel Kurulda kabul edildi. Yasanın görüşmeleri sürecinde zeytin yetiştiricileri ve çevreciler büyük eylemler gerçekleştirdi. Kanun teklifinin 11. Maddesi ile Maden Kanunu'na eklenecek geçici 45'inci madde ile Muğla'daki belirli bölgelerdeki zeytinlik alanlarında elektrik üretimi amacıyla yapılacak madencilik faaliyetine izin verildi, bu faaliyette bulunacak şirketlere yükümlülükler getirildi.'Terörsüz Türkiye' başlığında yoğun mesaiOcak ayından itibaren DEM Parti heyetinin Meclis’te AK Parti, CHP, MHP ve diğer siyasi partilerle yaptığı görüşmeler, mecliste gündem oluşturdu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere birçok siyasi aktör, silahların tamamen bırakılmasına yönelik TBMM’de önemli mesajlar verildi. "Terörsüz Türkiye" sürecinde TBMM’de atılacak adımların konuşulması için ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi’ komisyonu kuruldu. Komisyon gerçekleştirdiği 20 toplantıda sürecin taraflarını, akademisyenleri ve sivil toplum örgütü yöneticilerini dinledi. Komisyon’daki siyasi partiler kendi önerilerini meclis başkanlığına sunarken, komisyonun ortak raporunun yazılması için iki ay ek süre verildi.TBMM’nin önemli konuklarıTBMM 2025 yılında önemli ziyaretçilerini ağırladı. Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko olmak üzere pek çok önemli isim TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un misafiri oldu.

