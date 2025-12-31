https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/sandiklarin-yili-2025te-dunyanin-kaderini-belirleyen-secimler-1102029913.html

Sandıkların yılı: 2025’te dünyanın kaderini belirleyen seçimler

Sandıkların yılı: 2025’te dünyanın kaderini belirleyen seçimler

Sputnik Türkiye

2025 yılında dünya genelinde yapılan seçimler, lider değişimleri ve siyasi sonuçlar. Belarus’tan ABD’ye, sandıktan çıkan tablo.

2025-12-31T11:00+0300

2025-12-31T11:00+0300

2025-12-31T11:00+0300

avrupa

abd

afrika

asya & pasifik

catherine connolly

daniel noboa

papa francis

japonya

new york

muhafazakar parti (kanada)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102082965_6:0:1275:714_1920x0_80_0_0_447d9b743775cb7a0d33d898fcd32a51.jpg

2025, dünya siyasetinde seçimlerin ve lider değişimlerinin belirleyici olduğu bir yıl olarak kayıtlara geçti. Avrupa’dan Amerika’ya, Afrika’dan Latin Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada yapılan devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri, yalnızca ülkelerin iç politikalarını değil, uluslararası ilişkilerden sosyal politikalara kadar pek çok başlığı doğrudan etkiledi. Bazı ülkelerde sandık mevcut iktidarları güçlendirirken, bazı bölgelerde ise uzun yıllardır süren siyasi dengeler değişti. Aynı yıl Katolik Kilisesi’nde yaşanan papalık seçimi de küresel ölçekte yankı uyandıran gelişmeler arasında yer aldı.Belarus'da Lukaşenko iktidarda kaldı26 Ocak’ta düzenlenen seçimlerde, görevdeki Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, resmi sonuçlara göre oyların yüzde 87’sinden fazlasını alarak beşinci dönemine başladı. Lukaşenko, 1994’ten bu yana Belarus’u yöneten ve Avrupa’da en uzun süre iktidarda kalan liderlerden biri konumunda.Sandıkta Lukaşenko’nun karşısına çıkan dört adaydan üçü, iktidara yakın partiler tarafından desteklenen isimlerdi. Seçim günü yayımlanan çıkış anketleri ve ardından açıklanan resmi sonuçlar, Lukaşenko’nun açık farkla kazandığını gösterdi. Hırvatistan'da Milanović ikinci ve son dönemine başladıHırvatistan’da cumhurbaşkanlığı seçimleri, 29 Aralık 2024’te yapıldı. İlk turda hiçbir adayın gerekli çoğunluğu sağlayamaması üzerine seçimler 12 Ocak 2025’te ikinci tura kaldı. Mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, ikinci turda oyların yüzde 75’ini alarak yeniden seçildi ve Hırvatistan siyasi tarihinde en yüksek oy oranlarından biriyle görevini sürdürme hakkı kazandı.Ülkede seçmenler Nisan 2024’te parlamento, Haziran 2024’te ise Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık başına gitmişti.Hırvatistan’da cumhurbaşkanı, halk tarafından doğrudan ve iki turlu seçim sistemiyle beş yıllık bir süre için seçiliyor. Bir adayın ilk turda seçilebilmesi için kullanılan oyların mutlak çoğunluğunu alması gerekiyor. Bu çoğunluk sağlanamazsa, en fazla oyu alan iki aday ikinci turda yarışıyor. Anayasa gereği bir kişi en fazla iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabiliyor.Aday olabilmek için en az 10 bin seçmenin imzası gerekiyor ve her seçmen yalnızca bir aday için imza verebiliyor. İmzalar, sınırlı bir süre içinde toplanarak Devlet Seçim Komisyonu’na teslim ediliyor ve doğrulama sürecinden geçiriliyor.2025’te tamamlanan bu seçimle birlikte Zoran Milanović ikinci ve son dönemine başlamış oldu. Kanada'da Carney yönetimi Filistin devletini tanıdıKanada’da eski Başbakan Justin Trudeau’nun görevden ayrılmasıyla yeni başbakan seçimi hız kazandı. Aralık 2024’te ABD’nin tarife tehdidi ve ekonomi politikaları konusunda Başbakan Trudeau ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası istifa eden Maliye Bakanı Chrystia Freeland’dan sonra Trudeau da Ocak 2025’te başbakanlıktan ayrılacağını açıkladı. Liberal Parti içinde yapılan liderlik yarışını eski Kanada Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney kazandı. Carney, 14 Mart 2025’te başbakan olarak yemin ederek göreve başladı. Carney, yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada "Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmayacağız. Amerika, Kanada değildir" dedi.Carney’nin göreve gelmesinin ardından parlamentonun feshedilmesiyle erken seçim kararı alındı. Federal seçimler 28 Nisan 2025’te yapıldı ve 45. Kanada Parlamentosu için Avam Kamarası’nın 343 üyesi belirlendi.Seçim sonucunda Liberal Parti dördüncü kez iktidara geldi ve üst üste üçüncü kez azınlık hükümeti kurdu. Liberaller, 2015’ten bu yana ilk kez halk oyunda birinci sırada yer aldı. Seçime katılım oranı yüzde 69,5 ile 1993’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.Seçim süreci boyunca ABD ile yaşanan ticaret gerilimi, hayat pahalılığı, konut sorunu ve kamu güvenliği öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kanada’ya yönelik gümrük tarifeleri ve sert açıklamaları, seçim kampanyasında belirleyici unsurlardan biri oldu.Carney hükümeti döneminde Kanada’nın dış politikasında da dikkat çekici adımlar atıldı. Temmuz 2025’te Kanada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin Devleti’ni tanıyacağını açıkladı. Bu karar, Washington yönetiminin tepkisine yol açtı. Ekim 2025’te ise Carney, ABD ile askıya alınan ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini duyurdu.Almanya'da meclis feshinden sonra Merz şansölye seçildiAlmanya’da 23 Şubat 2025’te yapılan erken genel seçimler, Olaf Scholz liderliğindeki koalisyonun 2024 sonunda dağılmasının ardından gerçekleşti. Scholz, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) hükümetten çekilmesiyle çoğunluğunu kaybetmiş, bunun üzerine güvenoyu istemiş ve oylamayı bilinçli şekilde kaybederek Federal Meclis’in feshedilmesinin önünü açmıştı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Bundestag’da yeni bir çoğunluk ihtimali bulunmadığına kanaat getirerek Aralık 2024’te meclisi feshetti ve erken seçim kararı aldı.Seçimlerde muhafazakar CDU/CSU ittifakı oyların yüzde 28,5’ini alarak birinci parti oldu ve partiyi yeni hükümeti kurabilecek konuma taşıdı. AfD yüzde 20,8 ile ikinci sıraya yükselerek tarihinin en yüksek oy oranına ulaştı ancak diğer partiler AfD ile koalisyona kapıyı kapattı. SPD yüzde 16,4 ile üçüncü sıraya gerileyerek tarihinin en kötü sonuçlarından birini aldı; Yeşiller ve FDP de ciddi oy kaybı yaşadı ve FDP yüzde 5 barajının altında kalarak meclis dışında kaldı.Seçimlerin ardından CDU/CSU ile SPD arasında koalisyon görüşmeleri başladı ve 9 Nisan 2025’te iki parti yeni hükümet için anlaşmaya vardı.Federal Meclis, 6 Mayıs 2025’te Friedrich Merz’i şansölye seçti. Ancak Merz, aynı gün yapılan ilk oylamada gerekli çoğunluğu sağlayamadı. Bu durum, Almanya’nın savaş sonrası siyasi tarihinde bir ilk olarak kayda geçti. İkinci tur oylamada yeterli desteği alan Merz, resmen Almanya’nın yeni şansölyesi oldu.Ekvador'da Noboa iktidarda kaldı9 Şubat’ta yapılan ilk turda hem devlet başkanlığı hem Ulusal Meclis hem de yerel ve bölgesel temsilcilikler için oy kullanıldı. Seçime katılım oranı ilk turda yaklaşık yüzde 82, ikinci turda ise yüzde 83 olarak kayda geçti.Devlet başkanlığı yarışında hiçbir aday ilk turda gerekli çoğunluğu sağlayamadı. Görevdeki Devlet Başkanı Daniel Noboa, oyların yüzde 44,17’sini alarak az farkla ilk sırada yer alırken, Yurttaş Devrimi Hareketi’nin adayı Luisa González yüzde 44 ile ikinci oldu. Bu tablo, 2023 seçimlerinin ardından iki adayın yeniden karşı karşıya gelmesine yol açtı ve 13 Nisan’da ikinci tur yapıldı.İkinci tur öncesinde ülkede güvenlik gerekçesiyle olağanüstü hal ilan edildi. 13 Nisan’da yapılan oylamada Daniel Noboa yüzde 55,63 oy alarak rakibini 11 puandan fazla farkla geride bıraktı ve tam dönem için yeniden devlet başkanı seçildi. Noboa'nın rakibi Luisa González seçimlerin ardından sonuçlara itiraz ederek yeniden sayım talep etti ve sandık sonuçlarının kamuoyu yoklamalarıyla örtüşmediğini savundu.Polonya'da cumhurbaşkanı seçimleri ikinci turda belirlendi18 Mayıs’ta yapılan ilk turda hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine seçimler 1 Haziran’da ikinci tura kaldı. Görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın anayasa gereği üçüncü kez aday olamaması, yarışın seyrini belirleyen temel etkenlerden biri oldu.İkinci turda Ulusal Anma Enstitüsü Başkanı Karol Nawrocki, oyların yüzde 50,89’unu alarak seçimi kazandı. Polonya parlamentosu, Eylül ayında Ukraynalı mültecilere yönelik sosyal yardımları sıkılaştıran düzenlemeyi kabul etti. Yetkililer, uygulamanın kayıt dışı istihdamla mücadele ve yardımların kötüye kullanımını önleme amacı taşıdığını belirtiyor.Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, “Cömertliğimiz sisteme katkı sunmayanlara yönelik olmamalı” diyerek, yardımların yalnızca çalışanlara verilmesi gerektiğini vurguladı.Papa Francis'in ölümünün ardından seçilen Papa 14.Leo'nun ilk yurtdışı ziyareti Türkiye oldu2025 yılı, Katolik Kilisesi tarihinde yalnızca bir lider değişimine değil, aynı zamanda papalık makamının küresel yönelimini yeniden tanımlayan bir sürece sahne oldu. Papa Francis’in 21 Nisan’daki vefatının ardından Vatikan’da başlayan belirsizlik dönemi dünya gündeminde geniş yer buldu. Papa’nın hayattayken görüştüğü isimlerden biri olan Dünya Eski İnananlar Birliği Başkanı Leonid Sevastyanov’un açıklamaları, papalık yarışının ilk işaretlerini verdi. Sevastyanov, Vatikan kulislerinde öne çıkan üç ismi; Doğu Kiliseleriyle ilişkilerde etkin rol oynayan Kardinal Claudio Gugerotti’yi, Vatikan’ın deneyimli diplomatı Kardinal Pietro Parolin’i ve Papa Francis’in barış misyonları için sıkça görevlendirdiği Kardinal Matteo Zuppi’yi güçlü adaylar arasında gösterdi. Vatikan Basın Ofisi’nin açıklamasıyla yeni Papa’yı seçecek konklavın 7 Mayıs’ta Sistine Şapeli’nde başlayacağı duyuruldu. Yaklaşık 135 kardinalin katılımıyla kapalı kapılar ardında yürütülen seçim süreci, geçmiş örneklerde olduğu gibi kısa sürede sonuçlandı. Konklavın ikinci gününde Sistine Şapeli’nin bacasından yükselen beyaz duman, Katolik dünyasına yeni Papa’nın seçildiğini ilan etti. Böylece Vatikan tarihinde bir ilk yaşandı ve ABD’li Kardinal Robert Prevost, Katolik Kilisesi’nin yeni ruhani lideri oldu. Prevost, papalık adı olarak “14. Leo”yu seçti ve en az üçte iki çoğunluğu sağlayarak göreve geldi.Papa 14. Leo, Aziz Petrus Bazilikası’ndaki ilk konuşmasında barış vurgusu yaparak selefi Papa Francis’i andı. ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni Papa’yı “ülkesi için bir onur” olarak nitelendirdi.İl yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14.Leo, ziyaretin ikinci gününde İznik'te 1700 yılın ardından düzenlenen ilk ayine katıldı.Bolivya'da MAS'ın 20 yıllık iktidarı sona erdiBolivya’da 19 Ekim’de yapılan ikinci tur devlet başkanı seçimlerini Hristiyan Demokrasi Partisi’nin adayı Rodrigo Paz kazandı. Resmi sonuçlara göre Paz, oyların yüzde 54,53’ünü alarak rakibi eski devlet başkanı Jorge “Tuto” Quiroga’yı geride bıraktı. Paz, 8 Kasım’da düzenlenen yemin töreniyle görevine başladı.Bu sonuçla Bolivya’da, Sosyalizme Doğru Hareket Partisi’nin (MAS) yaklaşık 20 yıldır süren iktidarı sona erdi. Seçimin ardından Quiroga sonuçları kabul ederek Paz’ı tebrik etti ve kamuoyuna sakinlik çağrısında bulundu.Göreve geldikten sonra Rodrigo Paz liderliğindeki yeni hükümet, Bolivya’nın 2023 yılında kestiği İsrail ile diplomatik ilişkileri yeniden tesis etti. Washington’da yapılan görüşmelerin ardından iki ülke arasında ilişkilerin resmen yeniden kurulduğu açıklandı. Paz yönetimi ayrıca ABD ve İsrail vatandaşlarına uygulanan vize şartının kaldırıldığını duyurdu.Yeni hükümet, görevi devralırken ülkenin döviz kıtlığı, enflasyon ve yakıt temini gibi ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Paz, ekonomik reformları IMF’ye başvurmadan hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı.Öte yandan Bolivya’nın bir önceki Devlet Başkanı Luis Arce, görevden ayrılmasının ardından yaklaşık bir ay sonra yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Arce’nin, Evo Morales döneminde ekonomi bakanı olarak görev yaptığı süreçte kamu fonlarının usulsüz kullanıldığı iddiasıyla soruşturulduğu bildirildi.İrlanda seçimlerinde 3 aday yarıştıİrlanda’da anayasa gereği iki dönem sınırına ulaşan Michael D. Higgins’in yeniden aday olamadığı seçimler, 24 Ekim 2025’te yapıldı ve ülke, uzun süredir görülmeyen ölçüde net bir sonuçla sandıktan çıktı.Seçimde üç aday yarıştı. Bağımsız aday Catherine Connolly, iktidardaki Fianna Fáil’in adayı Jim Gavin ve Fine Gael tarafından gösterilen Heather Humphreys aday oldu. Bu yönüyle seçim, 1990’dan bu yana ilk kez yalnızca üç adayın yer aldığı ve hiçbir adayın yerel yönetimler tarafından aday gösterilmediği bir yarış olarak kayda geçti. Ancak kampanya süreci tamamlanmadan tablo değişti. Jim Gavin, eski bir kiracıya ait ödenmemiş borç iddiaları nedeniyle 5 Ekim’de adaylıktan çekildiğini açıkladı. Buna rağmen yasal takvim nedeniyle ismi oy pusulalarında yer almaya devam etti.Resmi sonuçlar Dublin Castle’da 25 Ekim akşamı ilan edildi ve İrlanda'nın cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu. Katılım oranı yüzde 45,8’de kaldı; bu oran, önceki başkanlık seçimleriyle kıyaslandığında görece düşük oldu.Catherine Connolly, 11 Kasım 2025’te düzenlenen törenle resmen göreve başladı. Bu sonuçla Connolly, Mary Robinson ve Mary McAleese’den sonra İrlanda’nın üçüncü kadın cumhurbaşkanı oldu. Kamerun’da sandıktan değişim çıkmadı: Paul Biya bir kez daha kazandı12 Ekim 2025’te Kamerun’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde 1982’den bu yana iktidarda olan 92 yaşındaki Devlet Başkanı Paul Biya, oyların yüzde 54’ünü alarak bir kez daha seçildi. Bu sonuçla birlikte Biya, 2008’de anayasal dönem sınırlarının kaldırılmasından sonra girdiği bir seçimi daha kazanmış oldu. Kamerun’da başkanlık seçimleri “en çok oyu alan kazanır” esasına göre yapıldığı için, adayın mutlak çoğunluğa ulaşması gerekmiyor. Bu süreçte, 2018 seçimlerinin öne çıkan ismi Maurice Kamto’nun adaylığı reddedildi. Kamto’nun partisi MRC’nin önceki seçimleri boykot etmiş olması, bu karara gerekçe gösterildi. Muhalefet cephesi ise bu durumu siyasi rekabetin bilinçli biçimde daraltılması olarak değerlendirdi.Japonya'da ilk kadın başbakan seçildiJaponya’da Başbakan Şigeru İşiba liderliğindeki hükümet, 21 Ekim 2025’te yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesinde topluca istifa etti. Aynı gün Japonya Parlamentosu, tarihi bir karara imza atarak Liberal Demokrat Parti (LDP) üyesi Sanae Takaichi’yi Japonya’nın ilk kadın başbakanı olarak seçti. 465 üyeli Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada 237 oy alan Takaichi, üst meclisin de onayının ardından yemin ederek resmen görevine başladı. Bu sonuç, LDP ile sağ eğilimli Japon Yenilik Partisi arasında varılan koalisyon anlaşmasının ardından geldi.Sanae Takaichi’nin başbakan seçilmesinin ardından Japonya ile Çin arasındaki ilişkiler Kasım 2025’te krize girdi. Takaichi, Japon parlamentosunda yaptığı bir konuşmada, Çin’in Tayvan’a savaş gemileriyle saldırmasının Japonya için “varoluşsal bir kriz” oluşturabileceğini ve 2015 tarihli Barış ve Güvenlik Yasaları kapsamında Japonya’nın kolektif meşru savunma hakkını kullanabileceğini ifade etti.Bu açıklamaların ardından Çin’in Osaka Başkonsolosu Xue Jian’ın sosyal medya platformu X’te Takaichi’ye yönelik sert ifadeler içeren paylaşımları iki ülke arasında diplomatik gerilimi tırmandırdı. Japonya, Çin’den diplomata karşı “uygun önlemler” almasını talep ederken, Çin bu talebi reddetti ve Takaichi’nin sözlerini geri çekmesini istedi.Çin, gerilime karşılık olarak Japonya’ya yönelik seyahat uyarıları yayımladı, kültürel ve turistik temasları sınırlandırdı ve Japon deniz ürünlerinin ithalatını durdurdu.Japon Anayasası’nın 9. maddesi ülkenin savaş yoluyla sorun çözmesini yasaklasa da, 2015’te kabul edilen yasalar belirli koşullar altında kolektif meşru savunmaya izin verdi. Sanae Takaichi de bu çerçevede, “Tayvan’da yaşanacak bir krizin Japonya’yı da doğrudan etkileyeceği” görüşünü savunuyor.Takaichi, Kasım ayındaki parlamento görüşmelerinde açıklamalarını geri çekmeyeceğini, sözlerinin Japon hükümetinin uzun süredir benimsediği resmi tutumla uyumlu olduğunu belirtti. Ancak ilerleyen süreçte, belirli senaryolar hakkında daha temkinli açıklamalar yapacağını da vurguladı.New York Belediye Başkanlığı seçimlerini Mamdani kazandıKasım 2025’te yapılan New York Belediye Başkanlığı seçimlerinde, Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani, bağımsız aday Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa’yı geride bırakarak New York’un yeni belediye başkanı seçildi.New York gibi uzun süredir Demokrat ağırlıklı bir seçmen profiline sahip bir kentte 'Müslüman aday' kimliğiyle tanınan Mamdani, Demokrat Parti ön seçimlerinde eski vali Andrew Cuomo’yu mağlup ettı. Cuomo ise yarışa bağımsız aday olarak devam etti. Eylül ayında adaylıktan çekilen eski belediye başkanı Eric Adams, Cuomo’ya destek verdi.Seçim sürecinde ulusal düzeydeki siyasi aktörlerin müdahaleleri de tartışma yarattı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Mamdani’ye yönelik sert açıklamaları ve olası bir zafer halinde New York’a federal kaynakların kısıtlanabileceği yönündeki ifadeleri, seçmenlerde ters etki yarattı. Uzmanlar, bu çıkışların Mamdani’nin tabanında mobilizasyonu artırdığı yorumlarını yaptı.22 Kasım'da Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile Beyaz Saray’da bir araya gelerek Mamdani’yi seçim zaferi nedeniyle tebrik etti. Görüşmede Trump, Mamdani ile birçok konuda ortak noktaları olduğunu, ancak bazı başlıklarda yöntemler konusunda ayrıştıklarını söyledi ve New York’un gelişmesi için iş birliğine açık olduğunu vurguladı. Mamdani ise görüşmede ortak hedeflere odaklanıldığını belirterek, yüksek yaşam maliyeti, gıda fiyatları ve suçla mücadele konularının ele alındığını, bu başlıklarda federal hükümetle çalışabileceklerini ifade etti.Honduras'ta seçimleri Nasry Asfura kazandıHonduras’ta 30 Kasım 2025’te yapılan genel seçimlerde devlet başkanı, Ulusal Kongre’nin 128 üyesi ve Orta Amerika Parlamentosu’na (PARLACEN) 20 temsilci belirlendi. Devlet Başkanlığı seçimlerini Filistin kökenli aday Nasry Asfura kazandı.Seçim sonuçları uzun süre kesinleşmediSeçimlerde oy verme işleminin ardından sandıkların büyük bölümü açılırken, resmi sonuçlar uzun süre kesinleşmedi. Ulusal Seçim Konseyi’nin paylaştığı verilere göre, devlet başkanlığı yarışında Ulusal Parti adayı Nasry Asfura yüzde 40 civarındaki oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Liberal Parti adayı Salvador Nasralla yaklaşık yüzde 39 oyla ikinci, iktidar partisi adayı Rixi Moncada ise yüzde 19 civarındaki oy oranıyla üçüncü sırada bulundu. Seçimlerde sandıkların yaklaşık yüzde 99’u açılırken, binlerce tutanağın teknik gerekçelerle henüz sayılmadığı bildirmişti.Seçim sürecinde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle bilgisayar sistemi tarafından sayılmayan oy pusulaları için Ulusal Seçim Konseyi 19 Aralık’ta yaklaşık yüzde 15’lik bir oy diliminde manuel sayım başlattı. Yetkililer, bu sürecin ön sonuçları değiştirme ihtimali bulunduğunu ve nihai sonucun manuel sayımın tamamlanmasının ardından açıklanacağını bildirmişti.Seçim sürecinin ardından Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sonuçlarına müdahale ettiğini öne sürdü. Castro, oy sayım sürecinde usulsüzlükler yaşandığını ve halk iradesinin hedef alındığını savundu. Muhalefet adayı Salvador Nasralla da seçim sonuçlarının iletildiği TREP sisteminde teknik arızalar ve tutarsızlıklar bulunduğunu belirterek, oyların tutanak bazında yeniden sayılmasını talep etti.ABD yönetimi ise seçim sonuçlarına müdahale edildiği iddiasıyla iki Honduraslı yetkiliye vize kısıtlaması uygulandığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu adımın seçim sürecine ilişkin endişeler kapsamında atıldığını duyurdu.Görevi devralacak yeni devlet başkanının 27 Ocak 2026’da mevcut Devlet Başkanı Xiomara Castro’dan yetkiyi alması planlandı.Şili'de seçimleri kazanan Kast, görevi Mart'ta devralacakŞili’de 15 Aralık’ta düzenlenen devlet başkanı seçiminin ikinci turunda seçmenler sandık başına gitti. Nüfusu 19 milyonu aşan ülkede, 15 milyondan fazla seçmen oy kullandı. Seçimin ikinci turunda Jose Antonio Kast ile Jeannette Jara yarıştı. Seçim, ilk turda hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı. 16 Kasım’da yapılan ilk turda Jara oyların yüzde 26,8’ini, Kast ise yüzde 23,9’unu almıştı.Şili Seçim Servisi’nin (SERVEL) açıkladığı sonuçlara göre, sandıkların yüzde 99’unun açılmasının ardından Jose Antonio Kast oyların yüzde 58,2’sini alarak seçimi kazandı. Jeannette Jara ise yüzde 41,8 oy aldı. İki aday arasındaki oy farkı yaklaşık 16 puan olarak kaydedildi.Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Jara yenilgiyi kabul ederek Kast’ı tebrik etti. Mevcut Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de Kast’ı tebrik ederek görev devri sürecinde iş birliğine açık olunacağını açıkladı. Kast ise geçiş sürecinin düzenli ve saygılı şekilde yürütülmesini istediğini belirtti.Seçimi kazanan Kast’ın, 11 Mart 2026’da düzenlenecek törenle görevi Devlet Başkanı Gabriel Boric’ten devralması öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr

abd

japonya

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2025 seçim sonuçları, 2025 seçim haritası, 2025 seçimi, 2025 dünya seçimleri,