‘Küresel Güney’ kavramı, Çin’e düşünsel bir ittifak kazandırdı’

“‘Çin ile Amerika Tayvan sorunu nedeniyle bir gün sıcak çatışmaya girebilir’ ifadesi Dışişleri Bakanlığı’nın dergilerinde yer almıştı. Bu ifadeyi başka hiçbir konuda görmedim. Çin için kırmızı çizgiden daha fazla anlam taşıyor. ABD, Türkiye ve dünyanın büyük bir çoğunluğu, Çin ile diplomatik ilişki kurarken ‘Dünyada tek bir Çin vardır, Tayvan Çin’in parçasıdır’ şeklinde sözleşmeye imza atarlar ve Tayvan ile resmi ilişkiler kurmayacaklarını taahhüt ederler. ABD bunun ardından ‘Tayvan’ı Koruma Yasası’ çıkararak silah satışına devam ediyor. Diğer Batılı ülkeler de denediler bunu ve geri adımlar attılar.

Trump’ın ikinci dönemiyle birlikte kavga ekonomiye kaydı. Yüzde 125-145’lere çıkan tarifeler, nadir elementler konularına kaydı. ABD-Çin ilişkilerinden bahsederken 90’lı yıllardan bir makale aklıma geliyor. ‘Çin ile ABD arasındaki ilişkiler sıfırlanırsa ne olurdu?’ senaryolarından bahsedilirdi. Çin’in ikili ilişkilerden kazandığı ve hala devam eden ticaret fazlasının olduğu ama kesildiği an ABD’de 300 bin kişinin işsiz kalacağı şeklinde bir öngörü vardı. Tayvan konusu sadece ABD ile değil Japonya ile de krize yol açtı. Takaiçi Sanae, ‘Tayvan’a müdahale olursa bu Japonya’nın güvenliği için de tehlike olur ve Japonya bu duruma müdahale edebilir’ şeklinde ifadeler kullandı. Daha sonra varsayım olarak söylediğini ifade etse de geri adım atmadı. Karşılıklı uçuşlar, konserler iptal edildi ve bir kriz yaşandı. ABD’nin son strateji belgesiyle ilgili değerlendirmelerde ABD’nin Orta Asya’yı ve Afrika’yı ikinci plana atarak Çin’in içini rahatlattığı ancak Latin Amerika’yı yeni bir kriz bölgesi olarak gördüğü yönünde görüşler var. Çin’in şu an dünyadan beklediği şey enerji. Enerjinin düzenli akmasını istiyor.”