Hayalet sınıflar: 48 özel okulun ruhsatı iptal edildi
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünk konusu Milli Eğitim Bakanlığı’nın ruhsatını iptal ettiği 48 özel okul ve hayalet... 31.12.2025, Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl yürütülen denetimlerde, derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kurduğu tespit edilen 48 özel okulun ruhsatını iptal etti. Birçok özel okula da yaklaşık 300 milyon lira idari para cezası uygulandı.Yeri ve Zamanı programında hayalet sınıf kavramına değinerek bakanlığın aldığı kararı değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
Hayalet sınıflar: 48 özel okulun ruhsatı iptal edildi
12:36 31.12.2025 (güncellendi: 12:40 31.12.2025)
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünk konusu Milli Eğitim Bakanlığı’nın ruhsatını iptal ettiği 48 özel okul ve hayalet sınıflar oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl yürütülen denetimlerde, derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kurduğu tespit edilen 48 özel okulun ruhsatını iptal etti. Birçok özel okula da yaklaşık 300 milyon lira idari para cezası uygulandı.
Yeri ve Zamanı programında hayalet sınıf kavramına değinerek bakanlığın aldığı kararı değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
“Özel okullarla ilgili tartışmalar bitmiyor. İşletenler de öğretmenler de şikayetçi. Özellikle özlük hakları konusunda çok ciddi sorumluluklarla karşı karşıyalar. 2025 yılı içerisinde de bunu anlattık. Ama bir yandan da veliler şikayetçiler. Çünkü sistem sıkıntılı. 2025 itibariyle hayatımıza yeni bir kavram girdi. ‘Hayalet sınıf’ kavramı. Okula devam etmeyen öğrenciler için idare tarafından devamsızlık kaydının girilmemesi, gerçeğe aykırı not girişlerinin yapılması, öğrencilerin örgün öğretim kurumlarına kayıt şartları taşımadıkları ve kayıt sırasında gerekli belgelerin bakanlık kayıtlarında yer almaması gibi usulsüzlükler yapılıyor. Ne kadar kuralsızlık varsa maalesef hayata geçiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bir denetleme yapıyor ve 48 özel okulun bu suçu işlediğini belirliyor. Hemen karar alınıyor ve bu okulların ruhsatları iptal ediliyor. Benzer şekilde uyarı ve para cezası alan okullar da var.”