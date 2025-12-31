Hayalet sınıflar: 48 özel okulun ruhsatı iptal edildi

“Özel okullarla ilgili tartışmalar bitmiyor. İşletenler de öğretmenler de şikayetçi. Özellikle özlük hakları konusunda çok ciddi sorumluluklarla karşı karşıyalar. 2025 yılı içerisinde de bunu anlattık. Ama bir yandan da veliler şikayetçiler. Çünkü sistem sıkıntılı. 2025 itibariyle hayatımıza yeni bir kavram girdi. ‘Hayalet sınıf’ kavramı. Okula devam etmeyen öğrenciler için idare tarafından devamsızlık kaydının girilmemesi, gerçeğe aykırı not girişlerinin yapılması, öğrencilerin örgün öğretim kurumlarına kayıt şartları taşımadıkları ve kayıt sırasında gerekli belgelerin bakanlık kayıtlarında yer almaması gibi usulsüzlükler yapılıyor. Ne kadar kuralsızlık varsa maalesef hayata geçiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bir denetleme yapıyor ve 48 özel okulun bu suçu işlediğini belirliyor. Hemen karar alınıyor ve bu okulların ruhsatları iptal ediliyor. Benzer şekilde uyarı ve para cezası alan okullar da var.”