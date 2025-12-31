GALERİ | 2025’in unutulmaz 25 karesi: Fotoğraflarla bir yıl nasıl geçti?

ABD’nin Los Angeles kentinde 7 Ocak sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangınları, kısa sürede Eaton, Hurst, Sunset ve Woodley bölgeleri başta olmak üzere geniş bir alana yayıldı. Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan orman yangınlarında 30 kişi hayatını kaybetti.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı.
ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı milyarlarca dolarlık askeri yardımı kesen Trump, 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da ağırladığı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile canlı yayında kameralar önünde tarihe geçen bir tartışma yaşadı.
Justin Trudeau, Kanada Başbakanı olarak 9 Mart'ta son konuşmasını yaptı. Trudeau, 4 Kasım 2015'te üstlendiği görevini neredeyse 10 yıl boyunca sürdürdü. Kanada'da eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, Liberal Parti'nin yeni lideri oldu.
Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından İstanbul Saraçhane'de protestolar gerçekleştirildi. Polis zaman zaman göstericilere müdahalede bulundu.
Tamamı kadınlardan oluşan 6 kişilik mürettebat, 14 Nisan'da uzay yolculuğu yaptı.
Şarkıcı Katy Perry ile milyarder Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in de aralarında bulunduğu tamamı kadınlardan oluşan 6 kişilik mürettebat, Bezos'un uzay teknolojisi şirketi Blue Origin'e ait roketle uzay yolculuğu gerçekleştirdi. Uzay yolcuları toplamda 11 dakikalık uçuşu tamamladı.
Vatikan'da 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un naaşı, Aziz Petrus Bazilikası'na getirilerek taziye ziyaretlerine açıldı.
Antalya’da Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması nedeniyle düzenlenen protestolarda Pikachu kostümlü bir kişi dikkat çekti. 27 Mart’ta sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede yayılırken dünya basınında da yer aldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 günlük Güneydoğu Asya turunun ilk ayağı kapsamında 25 Mayıs’ta Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye gitti. Uçaktan inişten önce Brigitte’in, Macron’un yüzüne iki eliyle dokunarak kendisini ittiğini gösteren görüntüler dünya basınında yankı uyandırdı.
ABD Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) Başkanı Elon Musk, görevden ayrılmasının ardından Beyaz Saray’da düzenlenen veda töreninde sol gözü morarmış şekilde görüntülendi. 30 Mayıs'ta gerçekleştirilen törende Trump, Musk'a altın renkli bir anahtar da hediye etti.
Hindistan’ın Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, 12 Haziran’da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim bölgesine düştü.
Air India hava yolu şirketi, “Air India 171” sefer sayılı uçakta 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu açıkladı. Uçaktaki 241 kişi hayatını kaybederken tek kişi kurtuldu.
İran, İsrail’in saldırılarına karşılık 15 Haziran'da yeniden balistik füze saldırılarına başladı. İran'dan ateşlenen füzeler, Tel Aviv'den semalarında görüntülendi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.
İsrail’in aylarca insani yardım geçişine izin vermemesi nedeniyle kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakılan Gazze’ye gıda ve tıbbi malzeme ulaştırmayı amaçlayan büyük çaplı girişimlere çok sayıda sivil aktivist katıldı.
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla ağustos ayı sonlarında yelken açan ve bu hedefle yola çıkan en büyük filo olarak nitelendirilen Küresel Sumud Filosu’nda, 40’tan fazla ülkeden yüzlerce uluslararası aktivist yer aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Halkının Japonya'ya Karşı Direniş Savaşı'ndaki Zaferi'nin ve II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümünü anma törenlerine davet edildi. 3 Eylül'de yabancı heyet başkanlarıyla ortak fotoğraf çekimi yapıldı.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, 8 Eylül'de polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, kendisini destekleyen gençlik örgütleyicisi Charlie Kirk için 22 Eylül'de düzenlenen halka açık anma töreninde binlerce kişiye hitap etti. Trump, konuşmasında “muhaliflerinden nefret ettiğini” söyledi. Törende Trump’a, Charlie Kirk’ün eşi Erika Kirk de sahnede eşlik etti.
Hızı saatte 295 kilometreye kadar çıkan Melissa Kasırgası, şiddetli yağış, fırtına ve sellere yol açarak Karayipler'de etkisini gösterdi. Melissa Kasırgası sebebiyle en az 49 kişi hayatını kaybetti.
9 Ekim'de imzalanan Gazze'de ateşkes süreci 10 Ekim'de yürürlüğe girerken 13 Ekim'de Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde toplanan liderler, Gazze'de barış mutabakatına imza attı. ABD Başkanı Donald Trump, imzalanan belgeyi gösterdi.
İsrail ordusu, Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini bildirdi. Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini bağlayan Reşit Caddesi üzerinde bekleyen binlerce Filistinli, 10 Ekim'de saldırıların durmasıyla birlikte evlerine dönmek için kuzeye doğru hareket etti.
Fransa’nın başkenti Paris’te, hırsızların müzeden paha biçilemez değerde sekiz kraliyet mücevherini 19 Ekim'de çalmasından sonra Louvre Müzesi önünde yoğun bir gün yaşandı.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, 28 Ekim'de Bursa’nın İznik ilçesine geldi. Papa 14. Leo, Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika kalıntısının olduğu bölgede düzenlenen Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü törenine katıldı.
Filipinler'i kasım ayında vuran Kalmaegi Tayfunu'nda en az 224 kişi hayatını kaybetti. Cebu kentinde, sel nedeniyle araçlar üst üste yığıldı.
Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı, 20 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde 26 Kasım'da 8 apartmanın bulunduğu Wang Fuk Sitesi'nde yangın çıktı. Yangında 161 kişi hayatını kaybetti.
