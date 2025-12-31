GALERİ | 2025’in unutulmaz 25 karesi: Fotoğraflarla bir yıl nasıl geçti?

© Sputnik 2025 fotoğraf almanak © Sputnik

Selin Uludağ Gizay Çelik

2025, Türkiye’de ve dünyada gündemi sarsan gelişmelerin art arda yaşandığı bir yıl oldu. Siyasetten toplumsal olaylara, felaketlerden insan hikâyelerine kadar yılın tüm kırılma noktaları objektiflere yansıdı. İşte seçkilerle 2025’in 'unutulmaz' kareleri...