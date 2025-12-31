https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/fethi-yilmaz-ve-mustafa-hos-2025-yilini-yorumladi-1102396956.html

Fethi Yılmaz ve Mustafa Hoş 2025 yılını yorumladı

Fethi Yılmaz ve Mustafa Hoş 2025 yılını yorumladı

Gazeteci Fethi Yılmaz ve gazeteci Mustafa Hoş, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu. 31.12.2025

Fethi Yılmaz ve Mustafa Hoş, Gün Ortası programında Türkiye'nin temel sorunlarından toplumsal vicdana, medyadaki kirlenmeden 2026 yılına dair siyasi öngörüler hakkında konuştu.2025 yılının Türkiye için oldukça yorgun bir yıl olduğunu belirten konuklar, yaşanan olayların etkisinden çıkılamadığına dikkat çekti. Fethi Yılmaz, yılın en büyük meselesinin sorunların çeşitliliği olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:Mustafa Hoş ise toplumsal bir "dayak yemişlik" hissinin hakim olduğunu ifade etti: Emeğin değersizleşmesi ve "Alın teri" eleştirisiHoş ve Yılmaz çalışma hayatındaki adaletsizlikler ve toplumsal değerlerin aşınması üzerine analizler yaptı.Fethi Yılmaz, insanların artık emek harcayarak bir değer kazanamayacaklarına dair bir kanaate vardığını belirterek, bu durumun çeteleşmeleri ve "kestirme yolları" tetiklediğini söyledi.Mustafa Hoş ise emeğin toplumdaki karşılığını şu sözlerle eleştirdi: 'Bizim işimiz yalanı ayıklayıp hakikate bağlı kalmak'Medyadaki dezenformasyon ve mesleki yozlaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan Hoş, şunları söyledi:Yılmaz ise konuya ilişkin şöyle konuştu:'Türkiye'nin en önemli gerçeği kırmızı pabuçlu o çocuktu'Yılın kendilerinde bıraktığı kişisel izleri anlatan Mustafa Hoş, bir yardım kuruluşunun videosunda izlediği çocuğu unutamadığını söyledi:

