Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında 22 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı boyunca Türkiye’nin dış politika ajandasını yansıtan yoğun bir yurt dışı ziyaret programı gerçekleştirdi. Asya’dan Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya uzanan diplomasi trafiği; çok taraflı zirveler, ikili temaslar ve uluslararası organizasyonlara katılımlar ile şekillendi. Erdoğan, bu kapsamda 22 yurt dışı gezisi gerçekleştirdi. Gerçekleşen 4 gezi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en çok ziyaret ettiği ülke Azerbaycan oldu.Güneydoğu Asya ile temaslar başladıCumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025 yılındaki ilk yurt dışı ziyaretleri şubat ayında Güneydoğu Asya’ya oldu. 10-11 Şubat tarihlerinde Malezya’yı, 11-12 Şubat’ta Endonezya’yı ve 12-13 Şubat’ta Pakistan’ı ziyaret eden Erdoğan, bu temaslarda siyasi, ekonomik ve savunma alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.Nisan-Mayıs aylarında yakın coğrafyaya odaklandıNisan ve mayıs aylarında Avrupa ve yakın coğrafyaya odaklanan ziyaretler öne çıktı. Erdoğan, 29 Nisan’da Türkiye-İtalya Dördüncü Hükûmetlerarası Zirvesi için İtalya’ya gitti. 3 Mayıs’ta TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı, 16 Mayıs’ta Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında Arnavutluk’ta bulundu. 21 Mayıs’ta Macaristan’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi’ne katılan Erdoğan, 28 Mayıs’ta ise Azerbaycan Bağımsızlık Günü ve Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi için Bakü’ye gitti.Yaz diplomasisiYaz aylarında çok taraflı zirveler diplomasi trafiğinin merkezinde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24-25 Haziran’da NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için Hollanda’yı ziyaret etti. 4 Temmuz’da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 17. Zirvesi dolayısıyla yeniden Azerbaycan’a giden Erdoğan, 20 Temmuz’da Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümü törenleri için Kuzey Kıbrıs'ta bulundu. 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde ise Şanghay İşbirliği Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin’i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bu toplantıda yüz yüze görüştü.Uzun aradan sonra Beyaz Saray teması gerçekleştiSonbahar aylarında Orta Doğu ve uluslararası diplomasi ön plana çıktı. 15 Eylül’de Katar’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21-25 Eylül tarihlerinde Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için ABD’ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zirve sonrası ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Biden döneminde Beyaz Saray’a gitmeyen Erdoğan yıllar sonra Beyaz Saray’da ağırlanmış oldu.Gazze diplomasisi7 Ekim’de Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi dolayısıyla Azerbaycan’a bir kez daha ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, 13 Ekim’de Gazze’de varılan ateşkes çerçevesinde düzenlenen Şarm El-Şeyh Zirvesi için Mısır’da bulundu. Ekim ayının son bölümünde Körfez turuna çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ekim’de Kuveyt’i, 21-22 Ekim’de Katar’ı ve 22-23 Ekim tarihlerinde Umman’ı ziyaret etti.Putin ile ikinci buluşma8 Kasım’da Azerbaycan Zafer Günü Töreni’ne katılan Erdoğan, 21-23 Kasım’da G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gitti. Yılın son yurt dışı ziyareti ise 11-12 Aralık tarihlerinde Türkmenistan’da düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu oldu. Erdoğan bu forum kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. İkili bu görüşme ile yıl içiresinde iki defa yüz yüze görüşmüş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği bu ziyaretler, Türkiye’nin çok yönlü dış politika yaklaşımını ve bölgesel-küresel meselelerde aktif rol alma hedefi kapsamında gerçekleşmiş oldu.

