Ali Çağatay: Asgari ücret henüz çalışanın eline geçmeden 2 bin lira geriye düştü

Sputnik Türkiye

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Aralık 2025 "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" bültenini yayımladı. 31.12.2025

TÜRK- İŞ hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 30 bin 143 TL'ye, yoksulluk sınırı 98 bin 188 TL'ye yükseldi. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 1,06, yıllık yüzde 43,0 oldu.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında TÜRK-İŞ’in Aralık 2025 "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" bülteni hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:"Asgari ücret yoksulluk sınırına göre belirlenmeli"Açlık ve yoksulluk sınırı arasındaki farkı teknik olarak açıklayan Çağatay, ücret belirleme kriterlerinin değişmesi gerektiğini savundu:

