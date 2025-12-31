Türkiye
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
Ali Çağatay: Asgari ücret henüz çalışanın eline geçmeden 2 bin lira geriye düştü
Ali Çağatay: Asgari ücret henüz çalışanın eline geçmeden 2 bin lira geriye düştü
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Aralık 2025 "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" bültenini yayımladı. 31.12.2025, Sputnik Türkiye
TÜRK- İŞ hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 30 bin 143 TL'ye, yoksulluk sınırı 98 bin 188 TL'ye yükseldi. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 1,06, yıllık yüzde 43,0 oldu.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında TÜRK-İŞ'in Aralık 2025 "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" bülteni hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:"Asgari ücret yoksulluk sınırına göre belirlenmeli"Açlık ve yoksulluk sınırı arasındaki farkı teknik olarak açıklayan Çağatay, ücret belirleme kriterlerinin değişmesi gerektiğini savundu:
Ali Çağatay: Asgari ücret henüz çalışanın eline geçmeden 2 bin lira geriye düştü

31.12.2025
seyir hali
Sputnik Türkiye, 31.12.2025
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Aralık 2025 "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" bültenini yayımladı.
TÜRK- İŞ hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 30 bin 143 TL'ye, yoksulluk sınırı 98 bin 188 TL'ye yükseldi. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 1,06, yıllık yüzde 43,0 oldu.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında TÜRK-İŞ’in Aralık 2025 "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" bülteni hakkında konuştu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Türkiye'de açlık sınırı 30 bin 143 liraya yükseldi, yoksulluk sınırı da 98 bin 188 lira oldu. Bu TÜRK-İŞ’in araştırması. Asgari ücret geçtiğimiz günlerde belirlendi, ilk maaş Şubat ayında alınacak. Şubat ayında çalışanların eline 28 bin 75 lira geçecek ama asgari ücret henüz çalışanların eline geçmeden şu anda 2 bin lira geriye düşmüş durumda.

"Asgari ücret yoksulluk sınırına göre belirlenmeli"

Açlık ve yoksulluk sınırı arasındaki farkı teknik olarak açıklayan Çağatay, ücret belirleme kriterlerinin değişmesi gerektiğini savundu:
Açlık sınırı sadece karnını doyurabilmek için harcadığın paradır, sadece yeme içmedir. Yoksulluk sınırı ise yeme içmenin dışında bir insanın hayatı boyunca yapabileceği her türlü aktiviteyi; tiyatroya, sinemaya, lunaparka gitmeyi, kıyafet alabilmeyi, ulaşımı ve kültürel etkinlikleri kapsayan birikimli harcama kalemidir. Bence asgari ücret belirlenirken yoksulluk sınırına göre belirlenmesi lazım çünkü öbür türlü herkesi açlığa talim ettiriyorsunuz.
