2025 yılında sosyal medyada hangi yiyecekler viral oldu?

2025 yılında sosyal medyada hangi yiyecekler viral oldu? Bu yiyecekler nasıl yapılıyor, ortaya çıkma hikâyeleri neler? Gerçekçi meyve şeklindeki tatlılardan... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-31T11:00+0300

2025-12-31T11:00+0300

2025-12-31T11:00+0300

2025 yılı da en az geçen yıl kadar mutfağın sınırlarını zorlayan, “Bunu kim düşündü?” dedirten viral lezzetlerle dolu geçti. Meyve şeklinde tatlılardan kıyma döner furyasına, pirinç yufkasıyla yapılan çıtır böreklerden baklava burger çılgınlığına kadar her şey sosyal medyada dakikalar içinde milyonlara ulaştı. “Spoonful” akımı, kaşıkla yenilen minik ama bomba etkili tatlıları hayatımıza sokarken; çıtır “smashed” patates salatası, sofraların yeni yıldızı oldu. Fakir sucuğu, sınırlı malzemeyle maksimum lezzet arayanların gözdesi olurken; labneli yeşil poğaçalar ve karpuz pizzalar renkli sunumlarıyla akışı şenlendirdi. Sushi bake kare dilimleri ve çikolata ruloları ise hem pratikliği hem de görsel şıklığıyla her yerde karşımıza çıktı. Bu yılın en konuşulan bu yiyecekleri nasıl hayatımıza sızdı, nasıl trend oldu? Birlikte keşfedelim...1- Meyve şeklinde tatlılar2025’in en tatlı trendlerinden biri sahneye öyle hızlı giriş yaptı ki, gören önce gözlerine sonra tatlıya inanamadı: meyve görünümlü tatlılar. Gerçek limon, şeftali veya elma sanıyorsunuz ama kesince içinden beyaz çikolatalı mousse akıyor! Hem estetik hem şaşırtıcı hem de “Bir tane daha yesem?” dedirten türden. Bu akımın arkasındaki isim ise modern pastacılığın süperstarı Cédric Grolet. 2017’den beri doğadan ilham alan, birebir meyve formunda tatlılar yapan Grolet, pastacılık dünyasında adeta devrim yarattı. Artık bu tatlılara sadece “tatlı” değil, küçük birer sanat eseri gözüyle bakılıyor. Kısaca bugün tüm dünyada tatlılara yeni bir kimlik kazandırmaya devam ediyor.2- Yağlı kağıtta kıymadan yaprak dönerŞüphesiz ki 2025’in en dikkat çekici tariflerinden biri yağlı kağıtta kıymadan yaprak döner. Evet, evet eskiden sadece ustaların titizlikle çevirdiği o incecik dönerler artık evde, fırında, hem de inanılmaz kolay bir şekilde hazırlanıyor. Tarifin mantığı basit, kıymayı kaba al, rendelenmiş soğanla yumuşat, galeta unuyla toparla, biraz suyla esnet, baharatlarla lezzeti patlat. İyice yoğurmak şart ne kadar toparlanırsa o kadar döner gibi durur. Sonra kıymayı dört parçaya böl, yağlı kağıtlar arasında merdaneyle incelt. Geniş bir tabaka elde edince yağlı kağıtla birlikte rulo yap. “Restoran kokusu isterim” dersen, tereyağında 1-2 dakika çevir ve mis gibi döner aroması yakala. Hem pratik, hem şaşırtıcı, hem de “Evde bu nasıl olur ya?” dedirten bir tarif.3- Pirinç yufkasından börekGeçtiğimiz sene sessiz sedasız yükselen bir yıldız var; pirinç yufkasıyla yapılan börekler. Hazır yufkayı sollayan, el açması yufkayı bile düşündüren bu yeni nesil yufka; glutensiz yapısı ve incecik dokusuyla hem hafif hem de estetik bir alternatif sundu. Asya mutfağının klasiklerinden olan pirinç yufkası “rice paper”, artık Türkiye’de de tatlıların değil, çıtır böreklerin başrolünde. Tarifin olayı ise inanılmaz pratik olması. Pirinç yufkasını hafifçe ıslatıyorsunuz, saniyeler içinde yumuşuyor ve şekil almaya hazır hale geliyor. İçine peynir, patates, ıspanak, kıyma… Ne koyarsanız koyun, hepsini zarifçe sarıp sarmalıyor.4- Baklava burgerİlk bakışta “baklava mı burger mı?” diye şaşırtan bu tatlı, geleneksel baklavayı modern bir formda yeniden yorumluyor. İncecik katları ve burgeri andıran görünümüyle dikkat çeken tatlının en büyük farkı ise hamurun az, fıstığın bol olması. İçinde iri taneli Gaziantep fıstığı kullanılıyor ve ilk ısırıkta hamur yerine yoğun fıstık aroması geliyor. Daha fazla yağ, daha az şekerle hazırlanması sayesinde hem çıtır çıtır bir doku hem de daha hafif bir lezzet sunuyor.5- SpoonfulSosyal medyada “soğuk kaşık tatlılarının kraliçesi” ilan edilen bu lezzet, üç katmanıyla hem göze hem damağa hitap etti. Altta yumuşak kek, ortada muhallebi kıvamında krema, en üstte akışkan çikolata sosu. Her katman ayrı bir tat sunarken birleşince tam bir “tatlı krizi kurtarıcısı” oluyor. Spoonful’u popüler yapan sadece tadı değil; kek seveni de, sütlü tatlı aşığını da, çikolata tutkununu da mutlu etmesi. Her kaşıkta kekin aroması, kremanın yumuşaklığı ve çikolatanın yoğunluğu birleşerek mini bir tatlı şöleni yaratıyor.6- Çıtır “smashed” patates salatası tarifi2025’in en “Bu şimdi ne ya? Salata mı, atıştırmalık mı?” dedirten trendi kesinlikle çıtır smashed patates salatası oldu. Bildiğimiz patates salatası ama bu kez hem çıtır, hem daha hafif! Olayın sırrı basit minik patatesler haşlanıyor, hafifçe eziliyor ve fırında dışı çıtır, içi pamuk gibi olana kadar pişiriliyor. Sonra devreye taze otlar, zeytinyağı ve hafif baharat dokunuşu girince ortaya “Hem sağlıklı görünüyor hem de çok leziz!” dedirten bir tabak çıkıyor. Kısacası bu tarif; çıtır seveni mutlu ediyor, salata arayanı cezbediyor, sofraya da modern bir hava katıyor. Peki, siz daha önce bu salatayı denediniz mi?7- Fakir sucuğu tarifiBu yılın mutfak trendlerinden biri var ki, gören “Bu sucuk mu, köfte mi, yoksa bütçe dostu bir mucize mi?” diye şaşırıyor: Fakir sucuğu. Adı mütevazı, etkisi büyük. Et fiyatlarının uçtuğu dönemde mutfaklara kahraman gibi giren bu tarif, sosyal medyada “ev yapımı kurtarıcı” ilan edildi. Mantığı basit; az malzemeyle maksimum sucuk havası yaratmak. Üstelik tamamen kişiselleştirilebilir; acısını artır, baharatını azalt, sarımsağını ekle… Her evde farklı bir versiyonu çıkıyor. Peki, siz fakir sucuğunu deneyenlerden misiniz? Yoksa hala klasik sucuktan mı yanasınız?8- Labneli yeşil poğaça tarifi2025 mutfak trendlerinin en dikkat çekenlerinden biri kesinlikle labneli ıspanaklı yeşil poğaça. Hem rengiyle hem içeriğiyle sosyal medyanın “fit poğaça” yıldızı oldu. Ispanak doğal yeşiliyle hamura karışıyor, labne ise içe kremamsı bir sürpriz katıyor. Hem gözünüze hem damağınıza hitap eden bu poğaça, kahvaltıya, çay saatine hatta öğle atıştırmalığına tam uyum sağlıyor. Peki, siz bu yeşil poğaçayı denemeye cesaret edenlerden misiniz, yoksa klasik poğaçadan mı yanasınız?9- Karpuz pizzaİlk gören “Bu şimdi pizza mı, meyve tabağı mı, yoksa sağlıklı bir yaz tatlısı mı?” diye kısa süreli bir şaşkınlık yaşıyor; karpuz pizza. Evet, sosyal medyanın yeni gözdesi, adeta “ferahlığın yuvarlak hali” olarak ilan edilmiş durumda. Karpuz dilimi taban, üzerine yoğurt veya labne sos, taze meyveler ve biraz kuruyemiş… Ortaya hem estetik hem de ferah bir yaz lezzeti çıkıyor. Her dilim farklı bir kombinasyon, her ısırık ayrı bir serinlik sunuyor. Bir kere yapınca kimse normal meyve tabağına geri dönmek istemiyor.10- Sushi bake dilimleriDaha önce sushi dilimlerini duymuş muydunuz? Bu tarif klasik sushi düzenini tamamen bozup “Ben artık kaşıkla yeniyorum ve fırından çıkıyorum” diyerek sosyal medyanın yıldızı olmuş durumda. Sıcak sushi pirinci üzerine labne, mayonez, krem peynir ve ton balığı veya somon karışımı yayılıyor, fırına gidiyor ve üstü hafif kızarınca ortaya hem lezzetli hem de havalı bir görünüm çıkıyor. Fırından çıkar çıkmaz kare dilimleniyor ve her lokma mini bir sushi bombası gibi. Peki, sizce klasik sushi roll’ların pabucu dama atılır mı?EDİTÖRDEN BONUS: Çıtır çikolata ruloları2025’in tatlı trendlerinden biri var ki, gören “Bu kadar basit şey nasıl bu kadar gösterişli olabilir?” diyor çıtır çikolata ruloları. Sadece milföy ve çikolatayla yapılan bu tatlı, fırında kabarıp çıtırlaşınca tam bir görsel ve lezzet şöleni oluyor. Erimiş çikolata ve kütür kütür milföy birleşince tek lokmada mutluluk patlaması yaşatıyor. Zahmetsiz, pratik ve şık. Misafir için 10 dakikada hazır, çay ve kahvenin yanına da birebir.

2025

