2025 boyunca en çok izlenen ve konuşulan videolar nelerdi?

2025 boyunca en çok izlenen ve konuşulan videolar nelerdi?

Sputnik Türkiye

2025, hem gülümseten hem sarsan videoların yılı oldu. Manisa’daki trajediden Van kedilerine, selden kurtulan ineğin mucizesinden dünyanın çarpıcı anlarına... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102383438_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c200161558d25840ef8a2160ec88a737.jpg

2025, ekran başındakileri hem güldüren hem de sarsan, kimi zaman da gözleri yaşartan videoların yılı oldu. Manisa’da yaşanan trajediden Van’ın simge kedilerine; Iğdır’da selden kurtulan ineğin buzağı mucizesine kadar her video, yılın ruhunu farklı bir yerinden yakaladı. Hem gündelik hayattaki komik anlar hem de Türkiye ve dünyanın sarsıcı gerçekleri bu yıl birer video belleğine dönüştü. İşte 2025’in en çok izlenen videoları, yıla damga vuran o anlarla karşınızda...1- Manisa’da büyük acı: Ferdi Zeyrek vefat etti6 Haziran 2025 sabahı Manisa, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir olayla sarsıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu elektrik akımına kapılarak, 9 Haziran’da hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yeri görüntülendi; kayıtlar hem olayın dramatik boyutunu hem de yaşanan trajedinin ağırlığını gözler önüne serdi.2- Van kedilerinin yaşam alanı “Kedi Villası”İki farklı renkteki gözleriyle Van’ın simgesi haline gelen Van kedileri, nesillerinin korunması için titizlikle yürütülen çalışmalarla geleceğe taşınıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde kurulan “Kedi Villası”nda, kediler, klimalı ve havuzlu odada bakılıyor.3- Selden çıkarılan inek, iki yıl sonra buzağısına kavuştuIğdır’da iki yıl önce yaşanan sel felaketinde sulama kanalında sürüklenen bir inek, iş makinesi operatörünün saniyeler içinde verdiği doğru tepki sayesinde ölümden dönmüştü. Aradan geçen iki yılın ardından, o gün hayatta kalan inek sağlıklı bir buzağı dünyaya getirdi. Bölge halkı için hem duygusal hem de simgesel değeri yüksek bu olay, zorlu bir kurtarışın ardından yaşamın yeniden yeşerdiğine dair güçlü bir hatırlatma niteliğinde.4- Çeşme’de şoke eden vale kazasıİzmir’in Çeşme ilçesinde lüks bir otelde yaşanan olay, yılın en dikkat çeken kazalarından biri oldu. Vale tarafından teslim alınan yaklaşık 7 milyon TL değerindeki otomobil, otoparkta kontrolsüz şekilde hızlanarak duvara çarptı ve adeta pert haline geldi.5- Depreme karşı önlem: Ailenin güvenli alanı dedelerinden kaldıİstanbul’da yaşayan bir aile, üç yıl önce vefat eden dedelerinin geride bıraktığı sıra dışı bir miras sayesinde deprem anlarında kendilerini daha güvende hissediyor. Dede, yıllar önce evin bir odasında tamamen çelik konstrüksiyondan özel bir yaşam alanı inşa etmişti. Olası bir depremde korunaklı bir sığınak görevi görmesi için tasarlanan bu alan, onun vefatından sonra aile bireyleri için hem fiziksel bir güvenlik noktası hem de duygusal bir bağ haline geldi.6- Nemrut’un sessiz devleri için yeni koruma yöntemi: Nano kireç uygulaması başladıUNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı, binlerce yıllık mirasını geleceğe taşıyacak önemli bir adımla yeniden gündemde. 2022 yılında başlatılan restorasyon ve konservasyon çalışmaları, alınan başarılı sonuçların ardından yeni bir aşamaya geçti. Heykellerin yüzey dokusunu güçlendiren ve zamanla oluşan bozulmaları yavaşlatan nano kireç teknolojisi, Nemrut’un simge eserlerinde kullanılmaya başlandı.7- 19 gün süren arayışın acı sonu: Halit Yukay hayatını kaybetti4 Ağustos günü teknesiyle denize açılan iş insanı Halit Yukay, günler süren belirsizliğin ardından yılın en sarsıcı olaylarından biriyle gündeme geldi. Denize açıldıktan kısa süre sonra teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan Yukay’dan uzun süre haber alınamadı. Aradan geçen 19 günün sonunda, arama ekipleri 68 metre derinlikte Halit Yukay’ın cansız bedenine ulaştı. Bu olay yılın en üzücü hikayelerinden biri olarak hafızalara kazındı.8- Ankara'ya tabela dayanmadıBu yılın en çok izlenen içeriği, Ankara’da ünlü Kızılay tabelasının başına gelenleri anlattığımız video oldu. Gençlerin “asılıp fotoğraf çektirme” akımına öyle bir kapılmasıyla tabela tam üç kez yere indi, belediye ise üç kez yeniledi. Videomuzda en çok merak edilen sorunun peşine düştük: Gençleri bu tabelaya çeken şey ne? Hem komik hem şaşırtıcı görüntüler eşliğinde, Ankara’nın yılın en tuhaf ama en eğlenceli trendini birlikte keşfettik.9- Ümraniye’de deprem anında kahramanlık23 Nisan 2025’te Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’un birçok ilçesinde şiddetli şekilde hissedildi. Sarsıntı anında Ümraniye’de faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinde bulunan iki kişi, panikle binadan dışarı koşarak kendilerini güvenli alana attı. Ancak o anların en çarpıcı görüntüsü, içerideki bir görevlinin 35 yaşındaki engelli bireyi kucağına alıp hızla dışarı taşıması oldu. Yıl boyunca dayanışmanın en çarpıcı anlarından biri olarak hafızalara kazındı.10- Dikkatli memur sayesinde tapuda 20 milyon liralık dolandırıcılık önlendiEskişehir’de Sahte kimlik kullanarak başkasına ait toplam 20 milyon lira değerindeki dört taşınmazı satışa çıkarmaya çalışan yabancı uyruklu kişi, tapu müdürlüğündeki bir memurun dikkati sayesinde yakalandı. Bu olay, görevlilerinin dikkatinin milyonlarca liralık bir mağduriyeti nasıl engelleyebileceğinin çarpıcı bir örneği olarak kayıtlara geçti.11- EuroBasket 2025’te tarihi final2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya’ya 88-83 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamlayan A Milli Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman, hem duygusal hem de samimi bir değerlendirme yaptı.12- Rus Lider Putin, yeni Lada Iskra’yı fabrikada incelediRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus otomobil üreticisi AvtoVAZ’ın Tolyatti kentindeki fabrikasına yaptığı ziyaret sırasında yeni model Lada Iskra ile yakından ilgilendi. 13- Balıkesir’de depremler “Ölü Fayları” gündeme getirdiBalıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremler, bölgedeki jeolojik yapının yeniden dikkatle incelenmesini sağladı. 14- 66 yaşından bir başarı hikayesi: Jari Cennet TammiTürkiye’den İsveç’e yüzme hedefiyle yola çıkan 66 yaşındaki İsveçli yüzücü Jari Cennet Tammi, İstanbul’dan başladığı zorlu serüvende önemli bir kilometre taşını geride bırakarak Çanakkale’ye ulaşmayı başardı.15- ABD’de maskeli üçlü evin kapısını terörize ettiABD'de görüntülerde maskeli üç kişi, sırayla kapıyı çalıyor, kapı kolunu sallıyor ve tehditkar bir şekilde: “Ya çıkarsınız ya biz gireriz” diyor. Bir diğeri ise kim oldukları sorulduğunda: “En kötü kabusunuz” yanıtını veriyor. Olay, yılın en tüyler ürpertici ve viral anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

