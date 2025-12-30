‘Yeni bir dünya kuruluyor, Türkiye’yi sıkıntıya sokacak gelişmeler yaşanacak’

“Korkarım geleceğe dönük olumlu birtakım şeyler söylemek çok kolay değil. Bunun en önemli nedeni bütün dünyada kargaşa ve kaosun hakim olması. Devletleri yönetenlerin yaptıklarından, söylediklerinden, nereye gitmek istediklerinden kuşku duyuyoruz. Bu devletleri yönetenlerin bir bölümü de dünyayı yönetmek iddiasıyla ortalıkta dolaşıyorlar. Bunları bir araya koyduğumuzda önümüzde insanı umutlandıran, rahatlatan bir tablo yok. Özellikle ABD’de Trump’ın iş başına gelmesi ve arkasından giriştiği işler beni büyük ölçüde endişeye sevk ediyor. Sadece ABD, Karayipler, Grönland vs değil bütün dünya iyice karanlık bir tabloya doğru yöneliyor. Bugün herhangi bir değerlendirme yapmaya kalktığımızda önce kişileri dikkate almak zorunda kalıyoruz ve bu aslında hiç olmaması gereken bir şey. Devletlerin, kişilerin arzularına ve duygularına bağlı olarak yönetilmemesi lazım. Bugün çok sayıda devletin bu şekilde yönetildiğini biliyoruz ve en büyük belirsizlik bu. Türkiye’nin güney hattı da kuzey hattı da sıkıntılı. Orada bir şeyler pişiyor ve ne piştiğini şu anda kestiremiyorum. Türkiye’nin etrafında Türkiye Cumhuriyeti’ni sıkıntıya sokabilecek gelişmeler oluyor gibi. ‘Fırsat’ sözcüğünün burada yeri olmadığını düşünüyorum. Türkiye’nin karşı karşıya kalabileceği sorunlara işaret eden gelişmelerle, Trump’ın göreve gelmesiyle birtakım fırsatların ortaya çıktığı ifadeleri birbiriyle çelişiyor. Bu gelişmelerin arkasında büyük ölçüde Trump ve önde gelen Avrupa Birliği ülkeleri var.

Ege, Doğu Akdeniz, İsrail, Güney Kıbrıs iş birliği ve hatta ortak birtakım kuvvetler oluşturmaya kadar giden girişimler var. İsrail ile Mısır’ın büyük bir gaz anlaşması daha üç dört gün önce imzalandı. Kuzeydeki ciddi sorun nitelik değiştirdi, Ukrayna-Rusya savaşının Türkiye’ye olası yansımalarının ötesine geçmiş durumda. Karadeniz’de İHA, İDA ve SİHA’larla yeni bir savaş türüyle karşı karşıyaymışız gibi geliyor bana. Bu savaş türü bizi çok ilgilendiriyor. Son günlerde Türkiye’nin tepesinde birtakım İHA ve SİHA’lar dolaşıyor. Karadeniz’den gelip Türkiye’nin yarısını geçip Çorum’un yakınında düşürülen İHA ancak bunu tespit eden İspanya’daki NATO karargahı. Bunu takip etmek üzere Türkiye’den F-16’ları harekete geçirenler aynı koordinasyon kurulu. Türkiye bunu kendisi fark etmemiş mi, kendisi tedbir almamış mı? Bunlar eğer doğruysa insanın tüylerini diken diken eden gelişmeler. Biz hangi fırsattan bahsediyoruz?”