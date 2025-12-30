Murat Bakan: Türkiye büyük bir risk altında, kaç IŞİD'li var bilmiyoruz

IŞİD’in Türkiye’deki varlığı bir muamma değil. IŞİD tehditi alan küçüldü denmeyecek kadar canlı. Türkiye’de risk üretiyor. Operasyonda ciddi bir zaafiyet var. IŞİD dünyanın en vahşi örgütü. Buraya operasyon yaparken plan olması gerekiyor. Verilen şehitler bir zayıflığı gösterir. Başka şehitler olmaması için gündemde tutmamız gerekiyor. Türkiye’de şuan kaç tane IŞİD’li olduğunu bilmiyoruz. Kaynağını kurutmanız lazım. Ciddi zaafiyet var. Türkiye büyük risk altında. Türkiye IŞİD konusunda otoban olmuş.