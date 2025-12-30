Türkiye
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
Murat Bakan: Türkiye büyük bir risk altında, kaç IŞİD'li var bilmiyoruz
Murat Bakan: Türkiye büyük bir risk altında, kaç IŞİD'li var bilmiyoruz
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve Avukat Hüseyin Ersöz oldu. 30.12.2025
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Yalova’da 3 polisin şehit olduğu IŞİD saldırısını ve saldırı öncesi İçişleri Bakanlığı’na verilen soru önergesinin detaylarını anlattı. Avukat Hüseyin Ersöz ise ‘etkin pişmanlık’ kavramının ne anlama geldiğini değerlendirdi.‘Türkiye IŞİD konusunda otoban olmuş’CHP’li Murat Bakan şunları söyledi:
yalova
Murat Bakan: Türkiye büyük bir risk altında, kaç IŞİD'li var bilmiyoruz

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve Avukat Hüseyin Ersöz oldu.
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Yalova’da 3 polisin şehit olduğu IŞİD saldırısını ve saldırı öncesi İçişleri Bakanlığı’na verilen soru önergesinin detaylarını anlattı. Avukat Hüseyin Ersöz ise ‘etkin pişmanlık’ kavramının ne anlama geldiğini değerlendirdi.

‘Türkiye IŞİD konusunda otoban olmuş’

CHP’li Murat Bakan şunları söyledi:
IŞİD’in Türkiye’deki varlığı bir muamma değil. IŞİD tehditi alan küçüldü denmeyecek kadar canlı. Türkiye’de risk üretiyor. Operasyonda ciddi bir zaafiyet var. IŞİD dünyanın en vahşi örgütü. Buraya operasyon yaparken plan olması gerekiyor. Verilen şehitler bir zayıflığı gösterir. Başka şehitler olmaması için gündemde tutmamız gerekiyor. Türkiye’de şuan kaç tane IŞİD’li olduğunu bilmiyoruz. Kaynağını kurutmanız lazım. Ciddi zaafiyet var. Türkiye büyük risk altında. Türkiye IŞİD konusunda otoban olmuş.
