https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/murat-bakan-turkiye-buyuk-bir-risk-altinda-kac-isidli-var-bilmiyoruz-1102377089.html
Murat Bakan: Türkiye büyük bir risk altında, kaç IŞİD'li var bilmiyoruz
Murat Bakan: Türkiye büyük bir risk altında, kaç IŞİD'li var bilmiyoruz
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve Avukat Hüseyin Ersöz oldu. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T19:13+0300
2025-12-30T19:13+0300
2025-12-30T19:13+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
haberler
murat bakan
yalova
işi̇d
i̇çişleri bakanlığı
chp
radyo
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097939485_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a13b97118ef6c1fab34654ccb1bfee4e.png
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Yalova’da 3 polisin şehit olduğu IŞİD saldırısını ve saldırı öncesi İçişleri Bakanlığı’na verilen soru önergesinin detaylarını anlattı. Avukat Hüseyin Ersöz ise ‘etkin pişmanlık’ kavramının ne anlama geldiğini değerlendirdi.‘Türkiye IŞİD konusunda otoban olmuş’CHP’li Murat Bakan şunları söyledi:
yalova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097939485_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_53abae729cee426dee62db12ff6377d1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
türkiye, haberler, murat bakan, yalova, işi̇d, i̇çişleri bakanlığı, chp, radyo, radyo, radyo sputnik, mustafa hoş
türkiye, haberler, murat bakan, yalova, işi̇d, i̇çişleri bakanlığı, chp, radyo, radyo, radyo sputnik, mustafa hoş
Murat Bakan: Türkiye büyük bir risk altında, kaç IŞİD'li var bilmiyoruz
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve Avukat Hüseyin Ersöz oldu.
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Yalova’da 3 polisin şehit olduğu IŞİD saldırısını ve saldırı öncesi İçişleri Bakanlığı’na verilen soru önergesinin detaylarını anlattı. Avukat Hüseyin Ersöz ise ‘etkin pişmanlık’ kavramının ne anlama geldiğini değerlendirdi.
‘Türkiye IŞİD konusunda otoban olmuş’
CHP’li Murat Bakan şunları söyledi:
IŞİD’in Türkiye’deki varlığı bir muamma değil. IŞİD tehditi alan küçüldü denmeyecek kadar canlı. Türkiye’de risk üretiyor. Operasyonda ciddi bir zaafiyet var. IŞİD dünyanın en vahşi örgütü. Buraya operasyon yaparken plan olması gerekiyor. Verilen şehitler bir zayıflığı gösterir. Başka şehitler olmaması için gündemde tutmamız gerekiyor. Türkiye’de şuan kaç tane IŞİD’li olduğunu bilmiyoruz. Kaynağını kurutmanız lazım. Ciddi zaafiyet var. Türkiye büyük risk altında. Türkiye IŞİD konusunda otoban olmuş.