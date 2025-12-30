Kemal Olçar: Türkiye’deki DEAŞ hücreleri, Türkiye’ye karşı hazır kıta bekletiliyor

DEAŞ’ın kökleri 2007-2008’e dayanıyor. Daha Arap Baharı başlamadan önce DEAŞ ile ilgili projeler başlatılmıştı. Arap Baharı ile beraber bu proje hayata geçti. Özellikle buna ‘proje’ diyorum çünkü; gerçekten bir örgütün kurulması doğal sebepler dışında mutlaka bir dış destek, sermaye, silah, mühimmat gerekiyor. Bunlarla ilgili de ideolojik bir dava ve motivasyon unsuru gerekiyor. Tüm bunları bir araya getirmek çok da kolay bir şey değil. Kurgulanış 2006-2007’de kökleri saklı olan örgüt, 2011 sonrası aktif olarak Suriye ve Irak’ta bir devlet kuracağı iddiasıyla ortaya çıkarılmıştır. O tarihten bu tarafa kadar hem ülkemizde hem Suriye ve Irak’ta çeşitli eylemler gerçekleştirmişler. Bu katliamların hepsinin bir amacı vardı: Suriye ve Irak’ta topraklar bölünecek ve örgüte aktarılacaktı. O örgüt DEAŞ olarak ortaya çıkarıldı. Bu oyun şuanda devam ediyor. Bir suskunluk dönemi var. Bu döneme hücre uyuması deniyor. Uyutulan hücreler, farkında da olabilir olmaya da bilir. Suriye kampında besleniyorlar eğitim yapıyorlar. Bunlar mahkeme sonucu hüküm giyip ceza çekmiyor. Yüzde 60’ı kadın ve çocuktan oluşan aile gruplar. Geri kalan 5 bin civarı silahlı grup var. Orada bekletiliyor. Bu kampların dışında hücreler var. Türkiye’de de hücreler mevcut. Türkiye’dekiler Türkiye’ye karşı hazır kıta bekletiliyor.