İngiltere, eski Zimbabve lideri Mugabe'yi ‘Saddam modeliyle devirmeyi’ gündeme almış
İngiltere, eski Zimbabve lideri Mugabe'yi ‘Saddam modeliyle devirmeyi’ gündeme almış
Londra merkezli The Times gazetesinin haberine göre, Ulusal Arşivler'de yayımlanan belgelerde, Tony Blair hükümetinin, 2004'te Zimbabve'de yaklaşan 2005 parlamento seçimleri öncesinde Robert Mugabe yönetimine karşı izlenecek politika seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.‘Saddam’a yaptığımızı yapmamız gerekir’Belgelerde, Irak ve Afganistan müdahalelerine atıf yapılarak, Zimbabve'yi 1980-2017 yıllarında yöneten eski devlet başkanı Mugabe'nin zorla devrilmesinin de masaya yatırıldığı görüldü.İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Zimbabve: Politika Seçenekleri’ başlıklı değerlendirme notunda, "Eğer sahadaki durumu gerçekten değiştirmek istiyorsak, Mugabe'ye Saddam'a yaptığımızı yapmamız gerekir" ifadesi yer aldı. Ancak aynı değerlendirme notunda, bu seçeneğin hukuki, siyasi ve askeri açıdan uygulanabilir olmadığı vurgulanarak kısa sürede kapsamlı biçimde eleştirildiği belirtildi.‘80 yaşına rağmen sağlığı iyi’Belgelerde ayrıca, Mugabe için "80 yaşında olmasına rağmen sağlığının yerinde olduğu" değerlendirmesi yapılarak, iktidarının kısa vadede sona ereceğine dair işaret bulunmadığı kaydedildi.Arşiv belgeleri, Blair hükümetinin Mugabe yönetimine karşı daha sert adımlar atmayı tartıştığını, ancak 'Irak benzeri bir askeri müdahalenin siyasi, hukuki ve diplomatik riskleri nedeniyle' bu seçeneği bilinçli biçimde devre dışı bıraktığını ortaya koydu.
İngiltere, eski Zimbabve lideri Mugabe'yi ‘Saddam modeliyle devirmeyi’ gündeme almış
Blair dönemindeki İngiltere hükümetinin, Mugabe'nin, "Saddam Hüseyin gibi askeri müdahaleyle görevden uzaklaştırmayı gündemine aldığı" ancak bu seçeneği uygulanabilir bulmayarak reddettiği ortaya çıktı.
Londra merkezli The Times gazetesinin haberine göre, Ulusal Arşivler'de yayımlanan belgelerde, Tony Blair hükümetinin, 2004'te Zimbabve'de yaklaşan 2005 parlamento seçimleri öncesinde Robert Mugabe yönetimine karşı izlenecek politika seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.
‘Saddam’a yaptığımızı yapmamız gerekir’
Belgelerde, Irak ve Afganistan müdahalelerine atıf yapılarak, Zimbabve'yi 1980-2017 yıllarında yöneten eski devlet başkanı Mugabe'nin zorla devrilmesinin de masaya yatırıldığı görüldü.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Zimbabve: Politika Seçenekleri’ başlıklı değerlendirme notunda, "Eğer sahadaki durumu gerçekten değiştirmek istiyorsak, Mugabe'ye Saddam'a yaptığımızı yapmamız gerekir" ifadesi yer aldı.
Ancak aynı değerlendirme notunda, bu seçeneğin hukuki, siyasi ve askeri açıdan uygulanabilir olmadığı vurgulanarak kısa sürede kapsamlı biçimde eleştirildiği belirtildi.
‘80 yaşına rağmen sağlığı iyi’
Belgelerde ayrıca, Mugabe için "80 yaşında olmasına rağmen sağlığının yerinde olduğu" değerlendirmesi yapılarak, iktidarının kısa vadede sona ereceğine dair işaret bulunmadığı kaydedildi.
Arşiv belgeleri, Blair hükümetinin Mugabe yönetimine karşı daha sert adımlar atmayı tartıştığını, ancak 'Irak benzeri bir askeri müdahalenin siyasi, hukuki ve diplomatik riskleri nedeniyle' bu seçeneği bilinçli biçimde devre dışı bıraktığını ortaya koydu.
Zimbabve'nin bağımsızlığını kazandığı 1980'den itibaren başbakan ve devlet başkanı sıfatlarıyla ülkeyi 37 yıl yöneten Mugabe, 2017'de gerçekleştirilen askeri darbe sonrası görevinden istifa etmişti.