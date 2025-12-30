BİSAM araştırması: 28 bin 75 TL'lik asgari ücret gıdaya sadece 9 gün yetiyor

İlk kez açlık sınırının altında açıklandığını görüyoruz; asgari ücret genelde açlık sınırının böyle bir tık üstünde olurdu. Bir asgari ücretli 28 bin lirayla sadece 9 gün karnını doyurabiliyormuş.

Eşi çalışmayan ve iki çocuklu bir asgari ücretli, Şubat ayında eline geçecek olan 28 bin 75 TL'lik ücretinden gıdaya günlük ancak 267 lira ayırabiliyor. Asgari ücretlinin gıdaya ayırabileceği toplam pay sadece 8 bin liraymış. Buna göre elde ettiği bu gelirle ailesinin karnını sadece 9 gün doyurabiliyor.