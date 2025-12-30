https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/bisam-arastirmasi-28-bin-75-tllik-asgari-ucret-gidaya-sadece-9-gun-yetiyor-1102366481.html
BİSAM araştırması: 28 bin 75 TL'lik asgari ücret gıdaya sadece 9 gün yetiyor
BİSAM araştırması: 28 bin 75 TL'lik asgari ücret gıdaya sadece 9 gün yetiyor
Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), asgari ücretin alım gücü üzerindeki etkilerini verilerle ortaya koydu.
Cumhuriyet tarihinde ilk kez açlık sınırının altında belirlenen asgari ücretin, bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılama süresi mercek altına alındı.Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında BİSAM verilerini aktardı.Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:'Ortalama kira 18 bin lirayken konuta ayrılan pay 9 bin lira'Barınma ve ısınma maliyetleri ile asgari ücret arasındaki uçurumu da BİSAM verileri üzerinden değerlendiren Aslan, asgari ücretlinin hayatta kalma mücadelesini şu sözlerle anlattı:
Cumhuriyet tarihinde ilk kez açlık sınırının altında belirlenen asgari ücretin, bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılama süresi mercek altına alındı.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında BİSAM verilerini aktardı.
Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:
İlk kez açlık sınırının altında açıklandığını görüyoruz; asgari ücret genelde açlık sınırının böyle bir tık üstünde olurdu. Bir asgari ücretli 28 bin lirayla sadece 9 gün karnını doyurabiliyormuş.
Eşi çalışmayan ve iki çocuklu bir asgari ücretli, Şubat ayında eline geçecek olan 28 bin 75 TL'lik ücretinden gıdaya günlük ancak 267 lira ayırabiliyor. Asgari ücretlinin gıdaya ayırabileceği toplam pay sadece 8 bin liraymış. Buna göre elde ettiği bu gelirle ailesinin karnını sadece 9 gün doyurabiliyor.
'Ortalama kira 18 bin lirayken konuta ayrılan pay 9 bin lira'
Barınma ve ısınma maliyetleri ile asgari ücret arasındaki uçurumu da BİSAM verileri üzerinden değerlendiren Aslan, asgari ücretlinin hayatta kalma mücadelesini şu sözlerle anlattı:
Müthiş bir geçinme mücadelesi var, öyle böyle değil. Ülke genelinde 80 metrekarelik daireler için ortalama kira 18 bin 400 lirayken; yeni geliriyle asgari ücretlinin konut harcamalarının tümüne ayırabileceği para sadece 9 bin 329 TL.
Kiranın yarısına bile yetmeyen bir bütçeyle hem barınması hem de ısınması bekleniyor. Bu rakamlar asgari ücretlinin içinde bulunduğu çıkmazı net bir şekilde özetliyor.