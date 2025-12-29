Oyun fuarı kapılarını İstanbul’da açacak

“Türkiye’de oyun sektörü için 1.8 milyar dolar civarında bir rakam söylüyoruz. Eğlence sektörü çok büyük ve küresel bir sektör. Oyun kurucular Amerika’da. Sonra o akımlar tüm ülkelere yayılıyor ve herkes kendi tarzıyla yorumluyor. Böylece bir eğlence anlayışı ortaya çıkıyor. Özellikle son 15 yılda bu sektöre ayrı bir önem verilmeye başlandı. Çünkü eğlence herkes için temel bir ihtiyaç. Teknoloji bu sektörü tamamen dönüştürüyor ve yeniliyor. Tüketilip yenisi istenen bir sektör olduğu için değişim kaçınılmaz. Teknoloji de bu sektörü daha yukarı taşıyor. Eğlence endüstrisi çok büyük. Artık şehirler eğlence tesisleriyle de gelişiyor. İnsanların yaşam kalitesini arttıran alanlar şehirlerin dönüşümü olarak görülüyor. Bu nedenle şehirler ve oyun fuarları stratejik bir yatırım haline geldi. Son tüketiciden çok işin yatırımcılarına hitap ediyoruz. Çocukları fuara alamıyoruz tamamen sektörel ve yatırım odaklı bir fuar. Fuarımız uluslararası, 30 ülkeden katılımcımız var. en çok dikkat çekenler ise simülasyon makineleri oluyor. Açık alan park ürünlerinde yaratıcı tasarımları görüyorsunuz. 15-17 Ocak’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde ticari ziyaretçileri bekliyoruz.”