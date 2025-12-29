https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/turkiyede-oyun-sektoru-1102339521.html
Oyun fuarı kapılarını İstanbul’da açacak
Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında konuğu Tureks Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Fuar Organizatörü Nergis Aslan oldu.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Günümüzde şehirler yalnızca yaşam ve çalışma alanı değil; aynı zamanda sosyalleşme, dinlenme ve hareketli yaşamın merkezleri olarak tasarlanıyor. Parklardan spor alanlarına, rekreasyon alanlarından sosyal tesislere kadar uzanan geniş bir yelpazedeki bu yatırımlar, kentsel gelişimin vazgeçilmez bileşenleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin en kapsamlı eğlence fuarı olan ATRAX 2026’da da eğlence ve rekreasyon alanlarının şehirlerin yaşam kalitesine katkısını gündemin merkezine taşınıyor. 4 bini aşkın markanın temsil edileceği fuar, uluslararası ölçekte büyüyen iş hacmini ve eğlence sektörünün şehirler üzerindeki dönüştürücü gücünü öne çıkaracak.Yeni Şeyler Rehberi'nde Serhat Ayan'ın konuğu olan Tureks Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Fuar Organizatör Nergis Aslan, 15-17 Ocak tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek ticari oyun fuarına tüm ilgilileri beklediklerini anlattı.Aslan, şöyle anlattı:
17:32 29.12.2025 (güncellendi: 17:53 29.12.2025)
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında konuğu Tureks Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Fuar Organizatörü Nergis Aslan oldu.
Günümüzde şehirler yalnızca yaşam ve çalışma alanı değil; aynı zamanda sosyalleşme, dinlenme ve hareketli yaşamın merkezleri olarak tasarlanıyor. Parklardan spor alanlarına, rekreasyon alanlarından sosyal tesislere kadar uzanan geniş bir yelpazedeki bu yatırımlar, kentsel gelişimin vazgeçilmez bileşenleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin en kapsamlı eğlence fuarı olan ATRAX 2026’da da eğlence ve rekreasyon alanlarının şehirlerin yaşam kalitesine katkısını gündemin merkezine taşınıyor. 4 bini aşkın markanın temsil edileceği fuar, uluslararası ölçekte büyüyen iş hacmini ve eğlence sektörünün şehirler üzerindeki dönüştürücü gücünü öne çıkaracak.
Yeni Şeyler Rehberi'nde Serhat Ayan'ın konuğu olan Tureks Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Fuar Organizatör Nergis Aslan, 15-17 Ocak tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek ticari oyun fuarına tüm ilgilileri beklediklerini anlattı.
“Türkiye’de oyun sektörü için 1.8 milyar dolar civarında bir rakam söylüyoruz. Eğlence sektörü çok büyük ve küresel bir sektör. Oyun kurucular Amerika’da. Sonra o akımlar tüm ülkelere yayılıyor ve herkes kendi tarzıyla yorumluyor. Böylece bir eğlence anlayışı ortaya çıkıyor. Özellikle son 15 yılda bu sektöre ayrı bir önem verilmeye başlandı. Çünkü eğlence herkes için temel bir ihtiyaç. Teknoloji bu sektörü tamamen dönüştürüyor ve yeniliyor. Tüketilip yenisi istenen bir sektör olduğu için değişim kaçınılmaz. Teknoloji de bu sektörü daha yukarı taşıyor. Eğlence endüstrisi çok büyük. Artık şehirler eğlence tesisleriyle de gelişiyor. İnsanların yaşam kalitesini arttıran alanlar şehirlerin dönüşümü olarak görülüyor. Bu nedenle şehirler ve oyun fuarları stratejik bir yatırım haline geldi. Son tüketiciden çok işin yatırımcılarına hitap ediyoruz. Çocukları fuara alamıyoruz tamamen sektörel ve yatırım odaklı bir fuar. Fuarımız uluslararası, 30 ülkeden katılımcımız var. en çok dikkat çekenler ise simülasyon makineleri oluyor. Açık alan park ürünlerinde yaratıcı tasarımları görüyorsunuz. 15-17 Ocak’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde ticari ziyaretçileri bekliyoruz.”