Spor Hukukçusu Anıl Dinçer: Bahis soruşturması yeni kulüp başkanlarına sıçrayabilir

Bu soruşturma kapsamına hakemlerle başlandı. Hakemlerin 3’te 1’inin bahis oynadığı tespit edildi. Futbolculara sıçradı. Soruşturma genişleyecek dedik. Yönetici, başkan ve federasyon yetkililerine de uzanacağından bahsettik. Bazı kulüp başkanları tutuklandı. Belki önümüzdeki günlerde soruşturma yeni hakemler yeni kulüp başkanlarına sıçrayabilir. Savcılığın elinde de delil toplandıkça yeni isimleri görebiliriz. Sadece bahis değil, yasadışı bahis, müsabaka sonucunu etkileme, kara para, uyuşturucu, bunlar da var. Önümüzdeki günlerde farklı suç unsurları olabilir. Liglerin durdurulmasına gerek olacak mı, geçmiş şampiyonluklar sorgulanacak mı ilerleyen süreçte konuşulacaktır. Şuan abu soruşturma dünyada konuşuluyor. Ülkenin futbolu şuan ne yazık ki dünya genelinde kayba uğruyor. Adil ve şeffaf şekilde bu soruşturma yürütülürse dünyaya örnek olabiliriz. Avrupa’nın en büyük sorunu yasadışı bahis. Bunlar sadece ülkemizde değil Avrupa’ya da örnek olabiliriz. FİFA ve UEFA şunu yapıyor: Adil, şeffaf bir soruşturma yapılmazsa şunu diyebilirler: Sizin kulüpleriniz Avrupa kupalarına katılıyor. Adil olmayan bir ligden gelen takımınızı, ben temiz düzenden gelmediği için kabul etmiyorum diyebilir.