Spor Hukukçusu Anıl Dinçer: Bahis soruşturması yeni kulüp başkanlarına sıçrayabilir
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Spor Hukukçusu Anıl Dinçer ve Avukat Çağrı Bağatur oldu. 29.12.2025, Sputnik Türkiye
Şike ve bahis operasyonlarının başında sürecin ‘futbolculara da sıçrayacağını’ söyleyen Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, son detayları paylaştı. Özel Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünden Prof. Dr. Ayten Erdoğan’ın yargılandığı davanın gelişmelerini Avukat Çağrı Bağatur anlattı.Spor Hukukçusu Anıl Dinçer şunları söyledi:
Şike ve bahis operasyonlarının başında sürecin ‘futbolculara da sıçrayacağını’ söyleyen Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, son detayları paylaştı. Özel Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünden Prof. Dr. Ayten Erdoğan’ın yargılandığı davanın gelişmelerini Avukat Çağrı Bağatur anlattı.
Spor Hukukçusu Anıl Dinçer şunları söyledi:
Bu soruşturma kapsamına hakemlerle başlandı. Hakemlerin 3’te 1’inin bahis oynadığı tespit edildi. Futbolculara sıçradı. Soruşturma genişleyecek dedik. Yönetici, başkan ve federasyon yetkililerine de uzanacağından bahsettik. Bazı kulüp başkanları tutuklandı. Belki önümüzdeki günlerde soruşturma yeni hakemler yeni kulüp başkanlarına sıçrayabilir. Savcılığın elinde de delil toplandıkça yeni isimleri görebiliriz. Sadece bahis değil, yasadışı bahis, müsabaka sonucunu etkileme, kara para, uyuşturucu, bunlar da var. Önümüzdeki günlerde farklı suç unsurları olabilir. Liglerin durdurulmasına gerek olacak mı, geçmiş şampiyonluklar sorgulanacak mı ilerleyen süreçte konuşulacaktır. Şuan abu soruşturma dünyada konuşuluyor. Ülkenin futbolu şuan ne yazık ki dünya genelinde kayba uğruyor. Adil ve şeffaf şekilde bu soruşturma yürütülürse dünyaya örnek olabiliriz. Avrupa’nın en büyük sorunu yasadışı bahis. Bunlar sadece ülkemizde değil Avrupa’ya da örnek olabiliriz. FİFA ve UEFA şunu yapıyor: Adil, şeffaf bir soruşturma yapılmazsa şunu diyebilirler: Sizin kulüpleriniz Avrupa kupalarına katılıyor. Adil olmayan bir ligden gelen takımınızı, ben temiz düzenden gelmediği için kabul etmiyorum diyebilir.