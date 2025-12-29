Sıcak su torbası kullanımında kurallar: İdeal sıcaklık 50-60 derece

23 yaşındaki Cansu Yılmaz isimli bir hanımefendinin, sıcak su torbası yüzünden vücudunun yüzde 25'i yanmış. Torba adeta ikiye ayrılmış. Yılmaz olayı anlatırken, 'O acının tarifi yok, direkt sıcaklıkla hissettim. Kılıf vardı ama torba çok ciddi bir şekilde delinmiş. Isıttıktan 5-10 dakika sonra gerçekleşti, havasını almadım diye düşünüyorum' diyor. 'Bir anlık sıcaklık bir ömür iz bırakmasın' diyerek kullanıcıları uyarıyor.

Sıcak su torbası kaynar suyla doldurulduğunda iç basıncı artıyor, kauçuk ve termoplastik malzeme yumuşuyor; bu da çatlama ve patlama riskini beraberinde getiriyor.