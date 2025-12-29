https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/sicak-su-torbasi-kullaniminda-kurallar-ideal-sicaklik-50-60-derece-1102328669.html
Sıcak su torbası kullanımında kurallar: İdeal sıcaklık 50-60 derece
İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki Cansu Yılmaz, karnına koyduğu sıcak su torbasının patlaması sonucu vücudunda oluşan yanıklarla yaralandı.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki Cansu Yılmaz, karnına koyduğu sıcak su torbasının patlaması sonucu yaralandı. Torbanın adeta ikiye ayrıldığı olayı anlatan Yılmaz, "O acının tarifi yok, direkt sıcaklıkla hissettim, kılıf vardı. Çok ciddi bir şekilde delinmiş. Isıttıktan 5-10 dakika sonra bu olay gerçekleşti.

Okan Aslan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında sıcak su torbası kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Aslan, şunları söyledi:

Sıcak su torbası kullanırken yapılan hatalar

Sıcak su torbalarının patlama nedenlerini teknik detaylarıyla açıklayan Aslan, malzemenin zamanla deforme olduğuna vurgu yaptı:

Okan Aslan, benzer kazaların yaşanmaması için izlenmesi gereken adımları şu şekilde sıraladı:
Sıcak su torbası kullanımında kurallar: İdeal sıcaklık 50-60 derece
İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki Cansu Yılmaz, karnına koyduğu sıcak su torbasının patlaması sonucu vücudunda oluşan yanıklarla yaralandı.
İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki Cansu Yılmaz, karnına koyduğu sıcak su torbasının patlaması sonucu yaralandı. Torbanın adeta ikiye ayrıldığı olayı anlatan Yılmaz, "O acının tarifi yok, direkt sıcaklıkla hissettim, kılıf vardı. Çok ciddi bir şekilde delinmiş. Isıttıktan 5-10 dakika sonra bu olay gerçekleşti.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında sıcak su torbası kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
23 yaşındaki Cansu Yılmaz isimli bir hanımefendinin, sıcak su torbası yüzünden vücudunun yüzde 25'i yanmış. Torba adeta ikiye ayrılmış. Yılmaz olayı anlatırken, 'O acının tarifi yok, direkt sıcaklıkla hissettim. Kılıf vardı ama torba çok ciddi bir şekilde delinmiş. Isıttıktan 5-10 dakika sonra gerçekleşti, havasını almadım diye düşünüyorum' diyor. 'Bir anlık sıcaklık bir ömür iz bırakmasın' diyerek kullanıcıları uyarıyor.
Sıcak su torbası kaynar suyla doldurulduğunda iç basıncı artıyor, kauçuk ve termoplastik malzeme yumuşuyor; bu da çatlama ve patlama riskini beraberinde getiriyor.
Sıcak su torbası kullanırken yapılan hatalar
Sıcak su torbalarının patlama nedenlerini teknik detaylarıyla açıklayan Aslan, malzemenin zamanla deforme olduğuna vurgu yaptı:
Aşırı doldurduğunuzda, yani torbanın ağzına kadar su koyduğunuzda genleşmeye yer kalmıyor. Basınç artışı dikiş veya kapak yerlerinde yırtılmalara yol açıyor. Eskimiş veya çatlamış torbalar en büyük risk; özellikle 2-3 yıldan eski torbalar mikroskobik çatlaklar oluşturduğu için daha tehlikeli.
Ayrıca torbanın üzerine yatılması veya bastırılması, vücut ağırlığıyla iç basıncı artırarak ani yırtılmalara sebep oluyor. Kalitesiz ve ince malzemeler de bu patlamaların başlıca nedenlerinden biri.
Okan Aslan, benzer kazaların yaşanmaması için izlenmesi gereken adımları şu şekilde sıraladı:
İdeal su sıcaklığı 50-60 derece olmalı, 100 derecelik kaynar sudan kaçınmalısınız. Torbayı en fazla yüzde 60-70 oranında doldurun ve üst kısmını hafifçe sıkarak içindeki havayı mutlaka çıkarın. Mutlaka bir havlu veya kılıfa sararak kullanın. Kesinlikle üzerine yatmayın ve bastırmayın.
Kullanmadan önce torbayı kontrol edin; sertleşme, renk değişimi veya çatlak varsa asla kullanmayın. Uzun süreli temasın fark edilmeden derin yanıklara yol açabileceğini unutmayın. Özellikle belli bir yılın üzerindeki ürünleri evinizde tutmayın.