‘Orta Doğu, ABD destekli İsrail tarafından yeniden şekillendiriliyor’

“Hizbullah’ın silahsızlandırılması için Lübnan’a verilen süre birkaç gün sonra dolacak. ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack Lübnan’a defalarca gitti. Lübnan’da Hizbullah’ın silahsızlandırılmasıyla ilgili adımlar atılıyor ama Hizbullah direnmeye devam ediyor. Genel Sekreter Naim Kasım her fırsatta silahsızlanmanın söz konusu olmadığını söylüyor. Birleşmiş Milletler’in 1701 sayılı kararnamesinde Lübnan’ın güneyinde Hizbullah varlığının sona erdirilmesinden bahsediliyor ancak orada Hizbullah’ın savaşçısı yok. Üretim tesisleri ve ekipmanlarını Lübnan ordusuna kendileri bildirdi sonra da bunlar patlatıldı. Bu Lübnan’ın güneyinde oldu, Hizbullah bunu kabul etti ve orada silahsızlandı. Kasım 2024’te bir ateşkes imzalanmıştı, Hizbullah üstüne düşeni yaptı ama İsrail buna rağmen ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Hizbullah bu provokasyona uymayarak geri saldırı yapmadı. Lübnan da Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına karşı çıkıyor. Hizbullah’ın Lübnan ordusuna entegre edilmesi düşünülüyor ancak bu ne kadar mümkün olur bilinmiyor. Lübnan ordusunun içinde Hizbullah’ın varlığı var. Bu yüzden çatışma yapılması istenmiyor. IŞİD ile savaşırken Lübnan ordusundan bazı bölükler IŞİD’in tarafına geçip Lübnan ile savaşmıştı. Burada da benzer bir şey olabilir ama bunun olmasını istemiyorlar. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan’ın eski genelkurmay başkanı. Avn, anayasaya aykırı olmasına rağmen bilinçli şekilde seçildi çünkü orduyu çok iyi tanıyor. Amerika, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasıyla ilgili Avn ile birlikte çalışmak istedi çünkü daha mantıklı yaklaşacağını düşündü. Şu anda bu konu hala devam ediyor. Naim Kasım ise liderliği Nebih Berri’ye devretmiş durumda. Berri çok başarılı bir diplomasi yürüttü ama Amerika’nın baskısı çok büyük. Lübnan, ABD ve İsrail’in baskısı sebebiyle Güney Kıbrıs Rum kesimi ile deniz sahası anlaşması imzaladı. Lübnan’da şu anda bir hükümet var ama parlamento seçimleri en son 2022’nin mayıs ayında yapılmıştı. 18 Ocak 2025’te hükümet kurulabildi. Hükümetin karar verip uygulama yetkisi azdı. Eski cumhurbaşkanının süresi dolmuştu ancak 9 Ocak 2025’e kadar cumhurbaşkanı seçilemedi. İki yıl boşlukta geçti. Parlamento seçimleri dört yılda bir ancak 2026’nın mayıs ayında yine seçim var. İnsanlar ‘Kaç yıl sürecek, hükümet kurulabilecek mi?’ diye şakaya vuruyor. Lübnan 2025’e hızlı başlamıştı, ekonomi de iyileşmişti. Önceki hiperenflasyon olmadı, dolar stabil hale geldi. Tabii ki ilaç kıtlığı ve elektrik, su kesintileri gibi birçok sorun var. Lübnan şu anda ABD ve İsrail tarafından baskı altında.”