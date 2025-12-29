Türkiye
Gündelik koşuşturmacada gözden kaçanlar; bilimden sanata, tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere her şey Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda.
Dr. İskenderoğlu: "Reenkarnasyon, Kuran'ın çok fazla yerinde yer alıyor"
Dr. İskenderoğlu: “Reenkarnasyon, Kuran’ın çok fazla yerinde yer alıyor”
Dr. Hülya İskenderoğlu Bahat Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı'nda stüdyo konuğu oldu.
gündem dişi
havva
ra
kuran
reenkarnasyon
sure
allah
canlı
insan
adem
“Amacım din olgusunu sorgulayarak yanlış bildiğiniz doğrular üzerinden giderek toplumda bir iyileşme yaratıp bireysel iyileşmeyi sağlamak” diyen İskenderoğlu şöyle devam etti: “Varoluşu her boyutuyla sorgulamam çıkış noktam”İskenderoğlu, “Reenkarnasyon, Kuran’ın çok fazla yerinde yer almış. Tabi ismiyle değil ama anlatım şekli itibari ile yer almış. Ra’d Suresi’nde bunu görüyoruz. Hatta ters reankarnasyon bile anlatılmış. Nah Suresi’nde insanların içinde zararlı işler yapanların ölümden sonra Allah’ın canlı olarak onları en basit, en düşük noktalara geri döndürleceği yer alıyor. Bundan insanın, hayvana dönüştürüleceği anlaşılabilir” dedi.“Aslında din dediğimiz tek bir olgudan ibaret, her birisi zincirin bir parçası” diyen İskenderoğlu, Kuran’da bilgisayar, sosyal medya ve klonlanmaya ilişkin sûrelerde açıklamalar olduğunu belirtti. İskenderoğlu’na göre Hz. Havva aslında Hz. Adem’in kadın klonu.
Dr. Hülya İskenderoğlu Bahat Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
“Amacım din olgusunu sorgulayarak yanlış bildiğiniz doğrular üzerinden giderek toplumda bir iyileşme yaratıp bireysel iyileşmeyi sağlamak” diyen İskenderoğlu şöyle devam etti: “Varoluşu her boyutuyla sorgulamam çıkış noktam”
İskenderoğlu, “Reenkarnasyon, Kuran’ın çok fazla yerinde yer almış. Tabi ismiyle değil ama anlatım şekli itibari ile yer almış. Ra’d Suresi’nde bunu görüyoruz. Hatta ters reankarnasyon bile anlatılmış. Nah Suresi’nde insanların içinde zararlı işler yapanların ölümden sonra Allah’ın canlı olarak onları en basit, en düşük noktalara geri döndürleceği yer alıyor. Bundan insanın, hayvana dönüştürüleceği anlaşılabilir” dedi.
“Aslında din dediğimiz tek bir olgudan ibaret, her birisi zincirin bir parçası” diyen İskenderoğlu, Kuran’da bilgisayar, sosyal medya ve klonlanmaya ilişkin sûrelerde açıklamalar olduğunu belirtti. İskenderoğlu’na göre Hz. Havva aslında Hz. Adem’in kadın klonu.
