Dr. İskenderoğlu: “Reenkarnasyon, Kuran’ın çok fazla yerinde yer alıyor”

Dr. Hülya İskenderoğlu Bahat Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. 29.12.2025, Sputnik Türkiye

“Amacım din olgusunu sorgulayarak yanlış bildiğiniz doğrular üzerinden giderek toplumda bir iyileşme yaratıp bireysel iyileşmeyi sağlamak” diyen İskenderoğlu şöyle devam etti: “Varoluşu her boyutuyla sorgulamam çıkış noktam”İskenderoğlu, “Reenkarnasyon, Kuran’ın çok fazla yerinde yer almış. Tabi ismiyle değil ama anlatım şekli itibari ile yer almış. Ra’d Suresi’nde bunu görüyoruz. Hatta ters reankarnasyon bile anlatılmış. Nah Suresi’nde insanların içinde zararlı işler yapanların ölümden sonra Allah’ın canlı olarak onları en basit, en düşük noktalara geri döndürleceği yer alıyor. Bundan insanın, hayvana dönüştürüleceği anlaşılabilir” dedi.“Aslında din dediğimiz tek bir olgudan ibaret, her birisi zincirin bir parçası” diyen İskenderoğlu, Kuran’da bilgisayar, sosyal medya ve klonlanmaya ilişkin sûrelerde açıklamalar olduğunu belirtti. İskenderoğlu’na göre Hz. Havva aslında Hz. Adem’in kadın klonu.

