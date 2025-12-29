Ceyhun Bozkurt: 3 Temmuz’da ‘oh oh’ diyenler için ‘vah vah’ deme dönemi geliyor
© Ceyhun BozkurtCeyhun Bozkurt
© Ceyhun Bozkurt
Abone ol
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, Venezuela-ABD gerilimini ve futbolda şike soruşturmalarının başlamasıyla 3 Temmuz sürecinin detaylarını anlattı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, ABD’nin Venezuela topraklarına operasyon düzenleyebilecekleri tehdidini canlı yayında anlattı. Bozkurt ayrıca son dönemde Türk futbolunda yapılan şike ve bahis soruşturmasıyla birlikte akıllara gelen 3 Temmuz sürecini aktardı.
“Malesef 3 Temmuz’da Fenerbahçeliler çok acı çekti. İnşallah bizim başımıza gelen hiçbir takımın başına gelmez.” diyen Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
3 Temmuz bir kumpastı. Fenerbahçe’ye değil Türk futboluna kurulan bir kumpastı. Galatasaraylı dostlar bize kızıyor. Biz camiaları hedef alarak konuşmuyoruz. Ancak Fenerbahçe için ‘oh oh’ diyenler için söylüyorum. Eğer sağlıklı yaklaşılırsa hukuk işlerse ‘vah vah’ deme dönemi geliyor. O dönem destek göremeyebilirsiniz. Benim için her şey 3 Temmuz öncesinde kaldı. 3 Temmuz sonrasına bakıyorum. Malesef 3 Temmuz’da Fenerbahçeliler çok acı çekti. İnşallah bizim başımıza gelen hiçbir takımın başına gelmez.
ABD’nin Venezuela topraklarına operasyon düzenleyebilecekleri tehdidini anlatadan Bozkurt, şunları söyledi:
Venezuela, bir saldırganlıkla karşı karşıya. ABD’nin haydut gibi bir ülkenin egemenliğini tehdit ettiğini görüyoruz. Zenginliklerini ve kaynaklarını hedef alıyor. Amerika kıtasında ABD ne yapmak istiyor? Yaptığı tüm müdahalelerle kendi kıtasında ve Orta Doğu’da çok kan aktı, ülkelerin yönetimleri etkinlendi. Güney Amerika’daki dinamikleri tekrar devreye sokmaya çalışıyor. Guetemala’daki darbeler gibi, Şili’de oluşan durum gibi... Şimdi de anti emperyalist Venezuela yönetimini devirerek hareket etmek istiyorlar. Türk milletinin yüreğinin ağırlıklı olarak Venezuela’nın olduğunu biliyorum. Devletlerin desteği de kısıtlı kalıyor, farklı kıta. Komşu ülkelerin de desteklemesi gerekiyor. Bu haydutluğa karşı yüreğimiz burada Venezuela ile atıyor