Ceyhun Bozkurt: 3 Temmuz’da ‘oh oh’ diyenler için ‘vah vah’ deme dönemi geliyor

Venezuela, bir saldırganlıkla karşı karşıya. ABD’nin haydut gibi bir ülkenin egemenliğini tehdit ettiğini görüyoruz. Zenginliklerini ve kaynaklarını hedef alıyor. Amerika kıtasında ABD ne yapmak istiyor? Yaptığı tüm müdahalelerle kendi kıtasında ve Orta Doğu’da çok kan aktı, ülkelerin yönetimleri etkinlendi. Güney Amerika’daki dinamikleri tekrar devreye sokmaya çalışıyor. Guetemala’daki darbeler gibi, Şili’de oluşan durum gibi... Şimdi de anti emperyalist Venezuela yönetimini devirerek hareket etmek istiyorlar. Türk milletinin yüreğinin ağırlıklı olarak Venezuela’nın olduğunu biliyorum. Devletlerin desteği de kısıtlı kalıyor, farklı kıta. Komşu ülkelerin de desteklemesi gerekiyor. Bu haydutluğa karşı yüreğimiz burada Venezuela ile atıyor