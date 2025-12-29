Ali Çağatay: Afrika'da emperyalizme karşı büyük bir başkaldırı sürüyor

İbrahim Traore darbeyle geldi ama ülkesini çok iyi yönettiğini düşünüyorum; emperyalizme karşı bir başkaldırıya öncülük ediyor. Traore, 'Afrika'nın Che'si' olarak nitelenen ve Fransızlara karşı ilk büyük başkaldırıyı başlatan Thomas Sankara'nın veliahtıdır. Onun yolundan gidiyor ve son derece kararlı. Ülkenin petrol ve diğer zenginlik kaynaklarını 'kendimiz işleteceğiz' diyor. Ne yaptığını bilen bir yaklaşım içinde.