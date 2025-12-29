https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/ali-cagatay-afrikada-emperyalizme-karsi-buyuk-bir-baskaldiri-suruyor-1102312311.html
Ali Çağatay: Afrika'da emperyalizme karşı büyük bir başkaldırı sürüyor
Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Afrika'nın ekonomik bağımsızlığına dair sert bir çıkış yaparak Batılı finans kuruluşlarına kapıyı kapattı. Traore... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Burkina Faso lideri İbrahim Traore’nin açıklamalarını değerlendirdi. Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:"Afrika'nın Che Guevara'sı Thomas Sankara'nın veliahtı"İbrahim Traore’nin siyasi kimliğini ve esinlendiği ideolojiyi analiz eden Çağatay, Burkina Faso’nun efsanevi lideri Thomas Sankara’ya atıfta bulundu:Afrika'daki yeni ittifaklara ve kaynak yönetimine değinen Çağatay, sözlerini şöyle tamamladı:
09:17 29.12.2025 (güncellendi: 09:21 29.12.2025)
Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Afrika'nın ekonomik bağımsızlığına dair sert bir çıkış yaparak Batılı finans kuruluşlarına kapıyı kapattı. Traore, kıtanın kendi kaynaklarının yeterli olduğunu ve "finansal köleliği" kabul etmediklerini vurguladı.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Burkina Faso lideri İbrahim Traore’nin açıklamalarını değerlendirdi.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Bir rest çekti İbrahim Traore; 'Afrika'nın Dünya Bankası ve IMF'ye ihtiyacı yoktur' dedi. Avrupa ve Amerika'ya da ihtiyaçları olmadığını, ekonomilerini krediye ihtiyaç duymadan yönetecek kaynaklara sahip olduklarını belirtti. Aslında 'canınız cehenneme' demek istiyor. 'Finansal köle olmayı reddediyoruz' diyor. Afrika'da, özellikle Sahel bölgesi dediğimiz; Mali, Moritanya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burkina Faso, Nijer ve Sudan gibi ülkeleri kapsayan bantta çok dirençli bir başkaldırı sürüyor.
"Afrika'nın Che Guevara'sı Thomas Sankara'nın veliahtı"
İbrahim Traore’nin siyasi kimliğini ve esinlendiği ideolojiyi analiz eden Çağatay, Burkina Faso’nun efsanevi lideri Thomas Sankara’ya atıfta bulundu:
İbrahim Traore darbeyle geldi ama ülkesini çok iyi yönettiğini düşünüyorum; emperyalizme karşı bir başkaldırıya öncülük ediyor. Traore, 'Afrika'nın Che'si' olarak nitelenen ve Fransızlara karşı ilk büyük başkaldırıyı başlatan Thomas Sankara'nın veliahtıdır. Onun yolundan gidiyor ve son derece kararlı. Ülkenin petrol ve diğer zenginlik kaynaklarını 'kendimiz işleteceğiz' diyor. Ne yaptığını bilen bir yaklaşım içinde.
Afrika'daki yeni ittifaklara ve kaynak yönetimine değinen Çağatay, sözlerini şöyle tamamladı:
Şu anda Çinlilerle irtibat ve iltisak halindeler. Çinliler Afrika'nın bu zenginlik kaynaklarını işlerken Afrika'yı herhalde Batılılara göre daha az sömürüyor diye düşünüyorum, tam bilemiyorum. Ancak Traore'nin bu çıkışı, kıtanın kendi ayakları üzerinde durma iradesini göstermesi açısından son derece önemli bir dönüm noktasıdır.