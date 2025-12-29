2025'te Putin ve Trump'ın telefon görüşmeleri

Türkiye
Peskov, yapılacak konuşmada Putin'in dün Trump ile Vladimir Zelenskiy arasında Florida'da gerçekleştirilen görüşmeye dair bilgi alacağını kaydetti. Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başlamasından bu yana yapılan Putin-Trump telefon görüşmeleri, Sputnik'in infografiğinde.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün akşam telefonda görüşerek Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabaları istişare eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yakında bir telefon konuşması daha yapılacağını belirtti.
Peskov, yapılacak konuşmada Putin'in dün Trump ile Vladimir Zelenskiy arasında Florida'da gerçekleştirilen görüşmeye dair bilgi alacağını kaydetti.
Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başlamasından bu yana yapılan Putin-Trump telefon görüşmeleri, Sputnik'in infografiğinde.
