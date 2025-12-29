Peskov, yapılacak konuşmada Putin'in dün Trump ile Vladimir Zelenskiy arasında Florida'da gerçekleştirilen görüşmeye dair bilgi alacağını kaydetti. Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başlamasından bu yana yapılan Putin-Trump telefon görüşmeleri, Sputnik'in infografiğinde.

2025'te Putin ve Trump'ın telefon görüşmeleri

