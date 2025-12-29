https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/2025te-filistin-savasin-kapanmayan-yaralari-1102343349.html
2025'te Filistin: savaşın kapanmayan yaraları
2025'te Filistin: savaşın kapanmayan yaraları
2025 yılı, Ortadoğu'da savaşların, mezhep temelli gerilimlerin ve doğrudan dış müdahalelerin yoğunlaştığı; bölgesel ve küresel güç dengelerinin sert biçimde...
2023’te İsrail’in Gazze’de başlattığı soykırım, 2025 yılında da bölgenin siyasi haritasını, diplomatik masaları, ticaret rotalarını ve iç siyaset dengelerini derinden etkilemeye devam etti. 2025'te Filistin'de yaşananlar, Sputnik'in özel videolu seçkisinde.
2025'te Filistin: savaşın kapanmayan yaraları
2025'te Filistin: savaşın kapanmayan yaraları
2025'te Filistin: savaşın kapanmayan yaraları
2025 yılı, Ortadoğu’da savaşların, mezhep temelli gerilimlerin ve doğrudan dış müdahalelerin yoğunlaştığı; bölgesel ve küresel güç dengelerinin sert biçimde yeniden şekillendiği bir yıl olarak kayda geçti.
2023’te İsrail’in Gazze’de başlattığı soykırım, 2025 yılında da bölgenin siyasi haritasını, diplomatik masaları, ticaret rotalarını ve iç siyaset dengelerini derinden etkilemeye devam etti.
2025'te Filistin'de yaşananlar, Sputnik'in özel videolu seçkisinde.