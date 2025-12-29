https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/2025-aile-yilinda-260-kadin-olduruldu-1102317985.html
2025 Aile Yılı’nda 260 kadın öldürüldü
2025 Aile Yılı’nda 260 kadın öldürüldü
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu 2025 Aile Yılı’nda öldürülen kadınlar oldu. 29.12.2025, Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da bir süre önce cezaevinden tahliye olan Okay Gür (38), Rojda Yakışıklı’yı (28) öldürdü. Gür’ün cesedi araziye gömdüğü tespit edildi.Konuyu Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, Aile Yılı olarak adlandırılan 2025’te sadece 11 ayda 260 kadın cinayeti yaşandığını vurguladı.Özgan, şöyle aktardı:
Diyarbakır'da bir süre önce cezaevinden tahliye olan Okay Gür (38), Rojda Yakışıklı’yı (28) öldürdü. Gür’ün cesedi araziye gömdüğü tespit edildi.
Konuyu Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, Aile Yılı olarak adlandırılan 2025’te sadece 11 ayda 260 kadın cinayeti yaşandığını vurguladı.
“11. Yargı Paketi’nin 27. Madde’sini konuştuk. 2023 Temmuz öncesi işlenen suçlara getirilen af. Resmi olarak af denmese de bu bal gibi de af. Bazı suçlar düzenlemenin dışında bırakıldı. Olumlu bir adım ama eksiklikler var. Son yargı düzenlemesiyle birlikte tahliye edildiği iddia edilen bir isim, eşini boş bir araziye götürdü ve hayattan kopardıktan sonra o araziye gömdü. 2025 yılı Aile Yılı’ydı. Aile Yılı’nda 11 ayda toplam 260 kadın cinayeti yaşandı. Hem de en yakınındaki isimler tarafından. 267 kadının ölümü ise şüpheli olarak kayıtlara geçti. Soruşturmalar devam ediyor. Kadın cinayetlerinde ay ay yaşananlara bakınca insanlık adına utanıyoruz”