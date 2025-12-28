https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/merkez-bankasinin-2026-yili-takvimi-aciklandi-1102304492.html

Merkez Bankası'nın 2026 yılı takvimi açıklandı

Merkez Bankası'nın 2026 yılı takvimi açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve rapor takvimini açıkladı. 28.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-28T16:42+0300

2025-12-28T16:42+0300

2025-12-28T16:42+0300

ekonomi̇

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

enflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090651395_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6ecfeab6b3261d58353f81b0bba7ee76.jpg

Merkez Bankası 2026 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve rapor takvimini açıkladı.Merkez Bankası, 2026 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı.Buna göre, gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.Banka, 2027 yılının ilk 6 ayında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.Merkez Bankasının 2026 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/istanbulda-5-ayri-mekana-operasyon-3-supheli-daha-gozaltina-alindi-suma-han-isimli-mekanda-ozel-oda-1102299120.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon