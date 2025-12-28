Türkiye
Merkez Bankası'nın 2026 yılı takvimi açıklandı
Merkez Bankası'nın 2026 yılı takvimi açıklandı
28.12.2025
Merkez Bankası 2026 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve rapor takvimini açıkladı.Merkez Bankası, 2026 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı.Buna göre, gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.Banka, 2027 yılının ilk 6 ayında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.Merkez Bankasının 2026 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve rapor takvimini açıkladı.
Merkez Bankası 2026 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve rapor takvimini açıkladı.
Merkez Bankası, 2026 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı.
Buna göre, gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.
Banka, 2027 yılının ilk 6 ayında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.
Merkez Bankasının 2026 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:

dönem

para politikası kurulu toplantı kararı

toplantı özeti

enflasyon raporu

finansal istikrar raporu

ocak–şubat 2026

22 ocak 2026

29 ocak 2026

12 şubat 2026

mart 2026

12 mart 2026

18 mart 2026

nisan–mayıs 2026

22 nisan 2026

30 nisan 2026

14 mayıs 2026

22 mayıs 2026

haziran 2026

11 haziran 2026

18 haziran 2026

temmuz–ağustos 2026

23 temmuz 2026

30 temmuz 2026

13 ağustos 2026

eylül 2026

10 eylül 2026

17 eylül 2026

ekim–kasım 2026

22 ekim 2026

30 ekim 2026

12 kasım 2026

27 kasım 2026

aralık 2026

10 aralık 2026

17 aralık 2026

ocak–şubat 2027

21 ocak 2027

28 ocak 2027

11 şubat 2027

mart 2027

18 mart 2027

25 mart 2027

nisan–mayıs 2027

22 nisan 2027

29 nisan 2027

13 mayıs 2027

28 mayıs 2027

haziran 2027

10 haziran 2027

17 haziran 2027

