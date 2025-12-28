https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/merkez-bankasinin-2026-yili-takvimi-aciklandi-1102304492.html
Merkez Bankası'nın 2026 yılı takvimi açıklandı
Merkez Bankası'nın 2026 yılı takvimi açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve rapor takvimini açıkladı.
Merkez Bankası 2026 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve rapor takvimini açıkladı.Merkez Bankası, 2026 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı.Buna göre, gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.Banka, 2027 yılının ilk 6 ayında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.Merkez Bankasının 2026 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:
dönem
para politikası kurulu toplantı kararı
toplantı özeti
enflasyon raporu
finansal istikrar raporu
ocak–şubat 2026
22 ocak 2026
29 ocak 2026
12 şubat 2026
—
mart 2026
12 mart 2026
18 mart 2026
—
—
nisan–mayıs 2026
22 nisan 2026
30 nisan 2026
14 mayıs 2026
22 mayıs 2026
haziran 2026
11 haziran 2026
18 haziran 2026
—
—
temmuz–ağustos 2026
23 temmuz 2026
30 temmuz 2026
13 ağustos 2026
—
eylül 2026
10 eylül 2026
17 eylül 2026
—
—
ekim–kasım 2026
22 ekim 2026
30 ekim 2026
12 kasım 2026
27 kasım 2026
aralık 2026
10 aralık 2026
17 aralık 2026
—
—
ocak–şubat 2027
21 ocak 2027
28 ocak 2027
11 şubat 2027
—
mart 2027
18 mart 2027
25 mart 2027
—
—
nisan–mayıs 2027
22 nisan 2027
29 nisan 2027
13 mayıs 2027
28 mayıs 2027
haziran 2027
10 haziran 2027
17 haziran 2027
—
—