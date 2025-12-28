https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/futbolda-bahis-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alinan-zanlilarin-islemleri-suruyor-1102303032.html

'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan, arasında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da olduğu şüphelilerin emniyetteki... 28.12.2025

"Futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.Bu kapsamda, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız'ın da aralarında olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Operasyonda başka şehirlerde gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen bazı zanlıların ifade işlemlerine başlanmadığı bilgisine ulaşıldı.Gözaltına alınan tüm şüphelilerin, ifadelerinin alınmasının ardından yarın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.Ne olmuştu?Başsavcılıkça cuma günü yapılan açıklamada, MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği belirtilmişti.Açıklamada, bu deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin, il müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği aktarılmıştı.Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:Kimler gözaltına alınmıştı?Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda futbolcular Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Figen Özkaya, eski emniyet personeli Emrah Günaydı, restoran müdürü Burak Söyleyen, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, Ecem Alkaş, Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu, Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Burcu Kurt gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

