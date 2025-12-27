https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/kucaginda-bebegiyle-kesfe-cikan-hakime-bakan-tunctan-tebrik-1102288731.html
Kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime, Bakan Tunç'tan tebrik
Kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime, Bakan Tunç'tan tebrik
27.12.2025
Tekirdağ Saray Kadastro Mahkemesi'nde görevli hakim Karsu Yıldırım, baktığı bir kadastro davası için kucağında bebeğiyle keşfe geldi. Bu ana ait fotoğrafı paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadın hakimi tebrik ederken, söz konusu fotoğrafın adalete olan inancın, sorumluluk bilincinin ve görevine bağlılığın fotoğrafı olduğunu belirtti. Gurur duyduk diyerek paylaştıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakimin fotoğrafını paylaştı. Söz konusu fotoğrafın adalete olan inancın, sorumluluk bilincinin ve görevine bağlılığın fotoğrafı olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:"Ailesinin rahatsızlığına rağmen, kucağında bebeğiyle keşfe çıkan Tekirdağ Saray Kadastro Mahkemesinde görevli hakim Karsu Yıldırım'la gurur duyduk. Adalet teşkilatımızın vicdanını ve sorumluluk bilincini gözler önüne seren hakim Karsu Yıldırım'ı, 'Sıfır Kadastro Dosyası' hedefi doğrultusunda gösterdiği üstün gayret için gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize ve milletimize fedakarca hizmet eden tüm yargı mensuplarımıza ve adalet teşkilatımıza sonsuz teşekkürler."
Kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime, Bakan Tunç'tan tebrik
Adalet Bakanı Tunç, Tekirdağ'da kucağında bebeğiyle bir kadastro davası için keşfe çıkan kadın hakimi tebrik etti
Tekirdağ Saray Kadastro Mahkemesi'nde görevli hakim Karsu Yıldırım, baktığı bir kadastro davası için kucağında bebeğiyle keşfe geldi. Bu ana ait fotoğrafı paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadın hakimi tebrik ederken, söz konusu fotoğrafın adalete olan inancın, sorumluluk bilincinin ve görevine bağlılığın fotoğrafı olduğunu belirtti.
Gurur duyduk diyerek paylaştı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakimin fotoğrafını paylaştı. Söz konusu fotoğrafın adalete olan inancın, sorumluluk bilincinin ve görevine bağlılığın fotoğrafı olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:
"Ailesinin rahatsızlığına rağmen, kucağında bebeğiyle keşfe çıkan Tekirdağ Saray Kadastro Mahkemesinde görevli hakim Karsu Yıldırım'la gurur duyduk. Adalet teşkilatımızın vicdanını ve sorumluluk bilincini gözler önüne seren hakim Karsu Yıldırım'ı, 'Sıfır Kadastro Dosyası' hedefi doğrultusunda gösterdiği üstün gayret için gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize ve milletimize fedakarca hizmet eden tüm yargı mensuplarımıza ve adalet teşkilatımıza sonsuz teşekkürler."