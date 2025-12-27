Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/kucaginda-bebegiyle-kesfe-cikan-hakime-bakan-tunctan-tebrik-1102288731.html
Kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime, Bakan Tunç'tan tebrik
Kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime, Bakan Tunç'tan tebrik
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Tekirdağ'da kucağında bebeğiyle bir kadastro davası için keşfe çıkan kadın hakimi tebrik etti 27.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-27T15:09+0300
2025-12-27T15:09+0300
yaşam
yılmaz tunç
tekirdağ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1b/1102288575_0:53:675:433_1920x0_80_0_0_c7fc7dccc39c990000813ab3712918b6.jpg
Tekirdağ Saray Kadastro Mahkemesi'nde görevli hakim Karsu Yıldırım, baktığı bir kadastro davası için kucağında bebeğiyle keşfe geldi. Bu ana ait fotoğrafı paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadın hakimi tebrik ederken, söz konusu fotoğrafın adalete olan inancın, sorumluluk bilincinin ve görevine bağlılığın fotoğrafı olduğunu belirtti. Gurur duyduk diyerek paylaştıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakimin fotoğrafını paylaştı. Söz konusu fotoğrafın adalete olan inancın, sorumluluk bilincinin ve görevine bağlılığın fotoğrafı olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:"Ailesinin rahatsızlığına rağmen, kucağında bebeğiyle keşfe çıkan Tekirdağ Saray Kadastro Mahkemesinde görevli hakim Karsu Yıldırım'la gurur duyduk. Adalet teşkilatımızın vicdanını ve sorumluluk bilincini gözler önüne seren hakim Karsu Yıldırım'ı, 'Sıfır Kadastro Dosyası' hedefi doğrultusunda gösterdiği üstün gayret için gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize ve milletimize fedakarca hizmet eden tüm yargı mensuplarımıza ve adalet teşkilatımıza sonsuz teşekkürler."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/bakan-tunc-duyurdu-bugun-itibariyle-tahliyeler-basladi-1102214704.html
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1b/1102288575_0:0:675:506_1920x0_80_0_0_18dfabc2bbfa173f3cdb4f64e2c5a9c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yılmaz tunç, tekirdağ
yılmaz tunç, tekirdağ

Kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime, Bakan Tunç'tan tebrik

15:09 27.12.2025
© Adalet Bakanlığıkadın hakim
kadın hakim - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2025
© Adalet Bakanlığı
Abone ol
Adalet Bakanı Tunç, Tekirdağ'da kucağında bebeğiyle bir kadastro davası için keşfe çıkan kadın hakimi tebrik etti
Tekirdağ Saray Kadastro Mahkemesi'nde görevli hakim Karsu Yıldırım, baktığı bir kadastro davası için kucağında bebeğiyle keşfe geldi. Bu ana ait fotoğrafı paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadın hakimi tebrik ederken, söz konusu fotoğrafın adalete olan inancın, sorumluluk bilincinin ve görevine bağlılığın fotoğrafı olduğunu belirtti.
© Adalet Bakanlığıkadın hakim
kadın hakim - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2025
kadın hakim
© Adalet Bakanlığı

Gurur duyduk diyerek paylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakimin fotoğrafını paylaştı. Söz konusu fotoğrafın adalete olan inancın, sorumluluk bilincinin ve görevine bağlılığın fotoğrafı olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:
"Ailesinin rahatsızlığına rağmen, kucağında bebeğiyle keşfe çıkan Tekirdağ Saray Kadastro Mahkemesinde görevli hakim Karsu Yıldırım'la gurur duyduk. Adalet teşkilatımızın vicdanını ve sorumluluk bilincini gözler önüne seren hakim Karsu Yıldırım'ı, 'Sıfır Kadastro Dosyası' hedefi doğrultusunda gösterdiği üstün gayret için gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize ve milletimize fedakarca hizmet eden tüm yargı mensuplarımıza ve adalet teşkilatımıza sonsuz teşekkürler."
Adalet bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
TÜRKİYE
Bakan Tunç duyurdu: Bugün itibariyle tahliyeler başladı
25 Aralık, 13:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала