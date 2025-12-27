https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/ibb-itfaiye-daire-baskani-remzi-albayrak-gozaltina-alindi-1102283390.html

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında aralarında İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. 27.12.2025, Sputnik Türkiye

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İBB’ye bağlı İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı.4 kişi gözaltına alındıBayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın da arasında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Bayrampaşa Belediyesi'ndeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ile "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında söz konusu suçlar açısından eylemleri bulunduğu delilleriyle birlikte tespit edilen İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nde görevli Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse hakkında gözaltı kararı alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

