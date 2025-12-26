Türkiye Barolar Birliği'nden sosyal medya rehberi
13:42 26.12.2025 (güncellendi: 13:52 26.12.2025)
gün ortası
Abone ol
Öğretmenlerin ardından avukatların sosyal medya kullanımı da incelemeye alınacak. Barolar aracılığıyla hazırlanacak rehberle etik dışı ve mahremiyet ihlali içeren paylaşımlara karşı denetim mekanizması güçlendirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenler için başlattığı sosyal medya denetiminin bir benzeri avukatlar için hayata geçiriliyor.
Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde ve yerel baroların da desteğiyle avukatların sosyal medya kullanımına ilişkin bir rehber hazırlanacak.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde hayata geçirilecek yeni denetim sürecini anlattı.
Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:
Sosyal medyada fenomen olan öğretmenler var; okuldan, dersten öğrencilerin de göründüğü videolar çekip paylaşıyorlar. Takipçi ve görüntüleme sayılarını artırıp reklam iş birlikleriyle paralar kazanıyorlar. Şimdi bu durum avukatlar için de geçerli olmuş. Türkiye Barolar Birliği düğmeye basmış. Barolar aracılığıyla hazırlanacak rehberle etik dışı ve mahremiyet ihlali içeren paylaşımlara karşı denetim mekanizması güçlendirilecek; denetim alanının genişletilmesi durumu var.
Reklam mı yoksa bilgilendirme mi?
Hazırlanacak rehberin içeriğine ve hedeflerine değinen Aslan, avukatların sosyal medya paylaşımlarının "bilgilendirme" ve "reklam" ayrımına tabi tutulacağını vurguladı:
Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde avukatların sosyal medya paylaşımlarına ilişkin bir rehber hazırlanması planlanıyor. Sosyal medyadaki içeriklerin bilgilendirme mi yoksa reklam amacı mı taşıdığı değerlendirilecek. Müvekkil gizliliğini ihlal eden ve mesleki etik kurallarını zorlayan paylaşımlara karşı daha açık denetim mekanizmaları oluşturulması hedefleniyor. Avukatların gelir, başarı ve faaliyetlerini öne çıkaran reklam niteliğindeki paylaşımlardan kaçınmaları amaçlanıyor. Burada hedef; müvekkil haklarının korunması ve mesleğin saygınlığının güçlendirilmesidir.
Reklam yasak ama firmalar 'ceza bütçesi' ayırıyor
Aslan, mevcut reklam yasaklarının nasıl delindiğini sağlık sektöründen örnekler vererek eleştirdi ve meslek odalarının sorumluluğuna dikkat çekti:
Reklam yapmak yasak ama görüyorum, yağmur gibi reklam yapan sağlık kuruluşları, klinikler var. Normalde yasak olmasına rağmen nasıl yapıyorlar? Basbayağı yapıyorlar çünkü kesilen cezalar öyle rakamlar ki adamlar zaten 'ceza bütçesi' ayırıyor. 'Ben bu reklamı yapacağım, tespit edilince de bu parayı ödeyeceğim' diyorlar. Ekonomik olarak güçlü muayenehaneler reklam yasaklarını çiğnemek için ciddi bütçeler ayırıyor. Sosyal medyada karşınıza çok cazip, küçük rakamlı estetik ve diş ilanları çıkıyor. Dikkat etmek lazım; bu reklamların önüne geçme konusunda Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Birliği gibi kurumların dengeyi kurması lazım. Sorunları çözmek için varsınız, aidatları almaya gelince alınıyor.