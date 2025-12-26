Türkiye Barolar Birliği'nden sosyal medya rehberi

Reklam yapmak yasak ama görüyorum, yağmur gibi reklam yapan sağlık kuruluşları, klinikler var. Normalde yasak olmasına rağmen nasıl yapıyorlar? Basbayağı yapıyorlar çünkü kesilen cezalar öyle rakamlar ki adamlar zaten 'ceza bütçesi' ayırıyor. 'Ben bu reklamı yapacağım, tespit edilince de bu parayı ödeyeceğim' diyorlar. Ekonomik olarak güçlü muayenehaneler reklam yasaklarını çiğnemek için ciddi bütçeler ayırıyor. Sosyal medyada karşınıza çok cazip, küçük rakamlı estetik ve diş ilanları çıkıyor. Dikkat etmek lazım; bu reklamların önüne geçme konusunda Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Birliği gibi kurumların dengeyi kurması lazım. Sorunları çözmek için varsınız, aidatları almaya gelince alınıyor.