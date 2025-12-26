Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/sgk-uzmani-melis-elmen-anlatti-yeni-asgari-ucretin-isverene-maliyeti-ne--1102273516.html
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne?
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, 2026 yılı asgari ücret zam oranına dair konuştu. 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T17:26+0300
2025-12-26T17:27+0300
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
radyo sputnik
radyo
radyo
melis elmen
asgari ücret
sosyal güvenlik
sgk uzmanı
zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6f227c51971ac6cfa00a81c6f519ccc0.png
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, açıklanan 2026 yılı asgari ücret oranını değerlendirdi.Elmen, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_85b81e0c4d64acb57777008ccb45c4aa.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
melis elmen, radyo sputnik, asgari ücret, asgari ücret zammı, zam
melis elmen, radyo sputnik, asgari ücret, asgari ücret zammı, zam

SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne?

17:26 26.12.2025 (güncellendi: 17:27 26.12.2025)
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Melis Elmen
Tüm yazılar
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, 2026 yılı asgari ücret zam oranına dair konuştu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, açıklanan 2026 yılı asgari ücret oranını değerlendirdi.
Elmen, şunları söyledi:
“Asgari ücrette yüzde 27 artış oldu. Her zaman konuştuğum rakam yüzde 25’ti. Çünkü hedef enflasyon ve oluşan enflasyon arası bir rakamdı. Kağıt üstündeki ekonomik verilere bakarak zam yapıyorlar. Bu yüzden yüzde 27’de kaldı. Yüzde 3’lük refah payı konuşuluyordu ama Cumhurbaşkanı direkt bir açıklama yaptı ve ‘Hayırlı uğurlu olsun’ dedi. İşçi tarafı için yüzde 27 ne yüksek ne çok düşük bir rakam oldu. İşverene baktığımızda ise yüzde 3’lük bir artış bile işvereni zorluyor. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 40 bin küsür. İşveren bu parayı ödeyemeyecek duruma gelirse kayıt dışına gidecek ya da işçi almayı bırakacak. Bunlar işçiyi de etkileyecek şeyler olduğu için iki taraflı bakmamız gerekiyor. Bu durumda yüz tane ayrı kalemimiz de yüzde 27 oranında artıyor.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала