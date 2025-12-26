https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/sgk-uzmani-melis-elmen-anlatti-yeni-asgari-ucretin-isverene-maliyeti-ne--1102273516.html
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne?
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, 2026 yılı asgari ücret zam oranına dair konuştu. 26.12.2025, Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, açıklanan 2026 yılı asgari ücret oranını değerlendirdi.Elmen, şunları söyledi:
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, 2026 yılı asgari ücret zam oranına dair konuştu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, açıklanan 2026 yılı asgari ücret oranını değerlendirdi.
“Asgari ücrette yüzde 27 artış oldu. Her zaman konuştuğum rakam yüzde 25’ti. Çünkü hedef enflasyon ve oluşan enflasyon arası bir rakamdı. Kağıt üstündeki ekonomik verilere bakarak zam yapıyorlar. Bu yüzden yüzde 27’de kaldı. Yüzde 3’lük refah payı konuşuluyordu ama Cumhurbaşkanı direkt bir açıklama yaptı ve ‘Hayırlı uğurlu olsun’ dedi. İşçi tarafı için yüzde 27 ne yüksek ne çok düşük bir rakam oldu. İşverene baktığımızda ise yüzde 3’lük bir artış bile işvereni zorluyor. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 40 bin küsür. İşveren bu parayı ödeyemeyecek duruma gelirse kayıt dışına gidecek ya da işçi almayı bırakacak. Bunlar işçiyi de etkileyecek şeyler olduğu için iki taraflı bakmamız gerekiyor. Bu durumda yüz tane ayrı kalemimiz de yüzde 27 oranında artıyor.”